Nóc nhà in hình lá cờ Tổ quốc giữa không gian xanh ngát

Mái nhà in hình lá cờ Tổ Quốc nổi bần bật giữa không gian xanh ngát

Những ngày qua, trào lưu vẽ cờ Tổ quốc trên nóc nhà được đông đảo người trẻ Việt ủng hộ. "Mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc” được xem là trào lưu đẹp nhất năm, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Ủng hộ trào lưu ý nghĩa này, Lô Văn Đô (sinh năm 1996, người dân tộc Tày, trú ở bản Mai Hạ, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cũng vẽ hình cờ Tổ quốc trên nóc nhà mình.

Chia sẻ bức tranh cờ đỏ sao vàng trên mái nhà, Văn Đô nhận được hàng trăm lượt “thả tim” cùng bình luận khen ngợi. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc nổi bật giữa không gian núi đồi xanh ngát khiến nhiều người xúc động.

Trò chuyện với chúng tôi, Văn Đô cho hay, ý tưởng sơn hình lá cờ trên nóc nhà được anh ấp ủ từ lâu, vừa để tăng tính thẩm mỹ cho mái nhà, vừa lan tỏa tinh thần yêu nước. Cách đây gần 1 tháng, vô tình xem được video vẽ hình lá cờ Tổ quốc trên nóc nhà, chàng trai người Tày càng có động lực bắt tay vào thực hiện.

“Ban đầu mình định vẽ lá cờ trên mái nhà to nhưng nhà cao quá, sợ quá trình thực hiện không được an toàn. Hơn nữa, nếu làm trên mái nhà to, nhìn từ cổng vào không thể thấy hình lá cờ nên mình quyết định sơn ở mái nhà nhỏ", Đô chia sẻ.

Ngắm nhìn mái nhà in hình lá cờ Tổ quốc, Văn Đô rất tự hào

Đầu tháng 8, Đô bắt đầu sơn nóc nhà nhưng gặp thời tiết mưa lũ nên công việc bị gián đoạn. Đến gần đây, khi tiết trời hửng nắng, anh và hai người đồng nghiệp mới có thể hoàn thiện bức tranh.

“Lúc đầu, mình nghĩ chỉ cần xịt rửa một lúc là sạch sẽ mái ngói nhưng làm rồi mới thấy không dễ dàng như vậy. Nhà mình là nhà cũ, rêu bám đầy mái nhà nên tụi mình phải dùng bàn chải, chất tẩy cọ từng viên ngói mới sạch. Sau đó, tụi mình mua sơn về, tạo khung hình ngôi sao và vẽ”, Đô chia sẻ.

Trời mưa nắng đan xen, Đô và nhóm bạn mất nhiều ngày mới hoàn thiện bức tranh. Khi hoàn thành, mọi người đều hân hoan, phấn khởi vì đã tự mình vẽ được một bức hình lá cờ to đẹp như vậy.

“Mái nhà mình rộng khoảng 35m2. Bức tranh hoàn thành khiến căn nhà như được khoác tấm áo mới. Sắp đến dịp Quốc khánh (2/9), nhìn nóc nhà in hình lá cờ Tổ quốc, mình rất tự hào”, Đô chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]