Mổ bụng cá trê, ngư dân sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ bên trong

Một ngư dân ở Malaysia đang mổ bụng con cá trê mà anh bắt được thì phát hiện một bàn tay đứt lìa bên trong dạ dày con cá.

Anh đã chia sẻ những bức ảnh về con cá và bàn tay lên một trang Facebook, nơi cư dân mạng ngay lập tức bắt đầu tranh luận xem bàn tay đó là của khỉ hay của người.

Bài viết được đăng tải vào thứ Năm (ngày 21/8) đã thu hút hơn 2.100 lượt thích và gần 500 bình luận .

Bài đăng có đính kèm 3 bức ảnh. Một bức chụp con cá khi nó đang được treo lên sau khi bị bắt, và hai bức còn lại chụp lại "thứ" mà ngư dân phát hiện ra sau khi moi ruột cá.

Bàn tay bị cắt đứt ở phần cổ tay, có rất nhiều lông ở mặt mu bàn tay. Ngón cái cũng ngắn hơn đáng kể so với bốn ngón còn lại, trên đó có móng tay nhỏ.

"Tôi đi câu cá và bắt được một con cá trê", ngư dân cho biết. "Tôi đã rửa sạch con cá ngay sau khi về nhà, nhưng thật ngạc nhiên khi thấy thứ này bên trong bụng nó. Liệu đây có phải là bàn tay của một loài động vật không?"

Trong khi hầu hết người bình luận cho rằng bàn tay này là của một con khỉ, một số khác lại cho rằng ngư dân này nên báo cáo với cảnh sát, đề phòng trường hợp nó thực sự là của con người.

Một số người tin rằng đó là bàn chân khỉ, cho rằng ngón tay cái ngắn hơn và lông là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Một người bình luận còn đưa ra một lời giải thích thứ ba một cách đùa cợt — rằng đó thực ra là Thing trong The Addams Family (nhân vật "bàn tay biết đi" trong bộ truyện tranh Gia đình Addams).