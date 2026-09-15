Những mảnh ghép thầm lặng của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội

Mùa Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội khép lại với những khoảnh khắc cân não và vỡ òa cảm xúc. Bên cạnh sức hút lớn ở các chuyên ngành phẫu thuật hay lâm sàng "hot", vẫn có những tài năng y khoa lặng lẽ chọn cho mình hướng đi riêng. Họ tìm về các chuyên ngành khối Y học cơ sở và các chuyên ngành đặc thù - nơi vốn kén người chọn nhưng lại giữ vai trò nền tảng, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Báo Sức khỏe & Đời sống đã có cuộc trò chuyện cởi mở, chân thành cùng 3 tân bác sĩ nội trú vừa quyết định dấn thân vào những con đường kén người đi ấy. Phía sau lựa chọn tưởng như ngược dòng số đông là sự trải nghiệm, bản lĩnh và lòng tự trọng nghề nghiệp của những bác sĩ trẻ trước chặng đường rèn luyện mới.

Bản lĩnh chọn con đường đứng giữa pháp luật và công lý

Trong số các chuyên ngành đào tạo nội trú, Y pháp luôn đối mặt với không ít e ngại. Đây là con đường nhiều gian nan bởi áp lực chuyên môn, sức nặng pháp lý cùng với thực tế ngành học này thường bị mặc định với công việc phẫu tích tử thi.

Thế nhưng, phẫu tích tử thi chỉ là một phần của Y pháp. Đây là chuyên ngành khoa học rộng lớn - điểm giao thoa giữa y học và pháp luật, bao quát từ giám định thương tích trên người sống, độc chất học, ADN di truyền cho đến thực hiện quy trình chẩn đoán chết não phục vụ ghép đa tạng. Mỗi bản kết luận giám định y pháp là căn cứ khoa học vững chắc để bảo vệ sự thật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, danh dự và nhân phẩm con người. Dấn thân vào con đường giàu thách thức này chính là lời khẳng định cho bản lĩnh của những bác sĩ trẻ.

Bác sĩ Đỗ Tất Bình (bìa phải) cùng tân bác sĩ nội trú Y pháp (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Bộ môn Y pháp, Trường Đại học Y Hà Nội tại Match Day 2026. Ảnh: TB

Trong số các tân bác sĩ nội trú năm nay, Đỗ Tất Bình là một trường hợp mang dấu ấn bước ngoặt khá đặc biệt. Thẳng thắn nhìn nhận về quyết định của mình, Bình chia sẻ trước kỳ thi em chưa từng nghĩ sẽ chọn Y pháp. Kết quả thi không như kỳ vọng ban đầu khiến Bình rơi vào khoảng thời gian suy sụp tinh thần và mất ngủ liên tục. Đứng trước nhiều đắn đo khi tìm kiếm lối đi mới phù hợp, câu nói của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - GS.TS Nguyễn Hữu Tú: "Khi không phải người chọn nghề, mà chính nghề nghiệp sẽ chọn người" đã tiếp thêm động lực để em kiên định với quyết định.

Y pháp vốn là chuyên ngành đặc thù mà không ít người có tâm lý e ngại. Nhưng khi gạt bỏ những định kiến ban đầu để tìm hiểu kỹ lưỡng, Tất Bình nhận ra môi trường làm việc của Y pháp tuy không phải lúc nào cũng rực rỡ hay rộn rã tiếng cười, mà mang sắc thái tĩnh lặng, nghiêm cẩn và đòi hỏi trách nhiệm cao. Sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong tính cách giúp anh tin rằng mình phù hợp để gắn bó lâu dài với con đường này.

Bác sĩ nội trú tỉ mỉ phân tách các lát cắt vi thể tại khu pha mẫu Y pháp - một trong những mảng việc lặng lẽ của khối chuyên ngành đặc thù. Ảnh: HB

"Trước đây em từng nghĩ Y pháp là mảng việc rất xa xăm. Nhưng khi tìm hiểu kỹ, em nhận ra bác sĩ Y pháp tuy không trực tiếp cầm dao mổ hay kê đơn cứu chữa bệnh nhân cấp cứu, nhưng mỗi kết luận giám định lại là điểm tựa để tìm ra sự thật. Với Y pháp, kiến thức y khoa không dừng ở giường bệnh mà trở thành căn cứ khoa học giúp giải quyết các vấn đề pháp lý. Nhận ra giá trị thầm lặng ấy giúp em yên tâm và có niềm tin vào con đường mình đã chọn", Tất Bình bộc bạch.

Bước vào chặng đường 3 năm đào tạo nội trú khắt khe phía trước, Tất Bình xác định đây không đơn thuần là khoảng thời gian để lấy thêm một tấm bằng. Tự nhận bản thân vừa rời ghế nhà trường còn nhiều thiếu sót, tân bác sĩ coi 3 năm tới là cơ hội để rèn luyện, xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc và tác phong nghề nghiệp đủ bản lĩnh cho cả sự nghiệp tương lai.

Khát vọng của nữ bác sĩ người Dao

Nếu câu chuyện của Tất Bình mang đậm dấu ấn của bước ngoặt và sự thấu hiểu nghề nghiệp thì quyết định của Tướng Thị Uyên - tân bác sĩ nội trú chuyên ngành Vi sinh y học lại là hành trình vượt khó đầy tự hào của một người con dân tộc Dao sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Tự lập từ năm lớp 6 khi học trường nội trú huyện, rồi tiếp tục trưởng thành tại Trường Vùng cao Việt Bắc, Uyên đã sớm rèn cho mình khả năng thích nghi và bản lĩnh vững vàng.

Hành trình chinh phục tri thức y khoa của Uyên luôn có sự đồng hành, hy sinh của bố mẹ cùng sự hỗ trợ thiết thực từ Trường Đại học Y Hà Nội, từ điều kiện ở ký túc xá đến các chính sách miễn, giảm học phí. Chính sự tiếp sức kịp thời ấy đã giúp việc học tập của nữ sinh vùng cao tại ngôi trường y khoa hàng đầu cả nước luôn thuận lợi, tiếp thêm tự tin để em kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Tân bác sĩ nội trú Tướng Thị Uyên xướng tên chuyên ngành Vi sinh y học trong khoảnh khắc chọn ngành tại Match Day 2026. Ảnh: HB

Cơ duyên đưa Uyên đến với Vi sinh y học xuất phát từ những ngày đi lâm sàng tại bệnh viện. Trực tiếp tiếp xúc với các kết quả xét nghiệm, em nhận thấy những chỉ số vi sinh cung cấp nhiều thông tin giá trị. Khi kết hợp chặt chẽ với tình trạng lâm sàng, xét nghiệm vi sinh giúp bác sĩ đưa ra phác đồ chẩn đoán và điều trị phù hợp, cá thể hóa cho từng người bệnh. Nhận thấy công việc phòng xét nghiệm đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, chính xác và tư duy logic - những đặc tính rất gần gũi với bản thân, Uyên đã tự tin lựa chọn chuyên ngành này.

Đối với nữ bác sĩ trẻ người Dao, 3 năm đào tạo nội trú tới đây là giai đoạn để củng cố vững chắc lý thuyết, thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh từ cơ bản đến nâng cao nhằm hỗ trợ hiệu quả cho lâm sàng. Đồng thời, em đặt mục tiêu rèn luyện tư duy bài bản trong nghiên cứu và kỷ luật nghiêm ngặt về an toàn sinh học.

Nói về tương lai, Uyên trải lòng: "Mong muốn lớn nhất của em là mang những kiến thức và kỹ thuật đã tích lũy được cống hiến cho thực tế y tế. Nếu có cơ hội trở về đóng góp cho quê hương Tuyên Quang cũng như vùng đồng bào miền núi, đó thực sự là điều may mắn. Dù công tác ở bất kỳ đâu, em tin mình đều có thể đóng góp bằng chính nền tảng chuyên môn và bản lĩnh được đào tạo từ Trường Đại học Y Hà Nội. Đó cũng là cách để em thể hiện sự biết ơn với thầy cô và quê hương".

Học sâu về thuốc để giữ nhịp an toàn cho người bệnh

Cũng lựa chọn một chuyên ngành thuộc khối Y học cơ sở, Bùi Kim Ngân - tân bác sĩ nội trú Dược lý và Độc chất lại bắt đầu con đường của mình từ sự tò mò khoa học rất tự nhiên trong những năm học đại học.

Nhận ra Dược lý là lĩnh vực gắn liền trực tiếp với thực tế sử dụng thuốc và ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người bệnh, Ngân cảm thấy hứng thú khi đi tìm lời giải cho câu hỏi: Vì sao một loại thuốc có thể mang lại hiệu quả điều trị nhưng cũng có thể gây ra những nguy cơ nhất định nếu sử dụng không phù hợp? Quyết định đăng ký BSNT Dược lý và Độc chất chính là sự lựa chọn phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của cô bác sĩ trẻ.

Bác sĩ Bùi Thị Kim Ngân nhận bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa khóa 2020 - 2026 tại Trường Đại học Y Hà Nội trước khi đăng ký theo học Bác sĩ nội trú chuyên ngành Dược lý và Độc chất. Ảnh: KN

Mong muốn lớn nhất của Ngân khi đặt bút đăng ký chuyên ngành này là được học sâu để có nền tảng chuyên môn thật vững về thuốc, rèn luyện tư duy nghiên cứu và khả năng phân tích. Từ đó, em vận dụng kiến thức vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế những rủi ro không đáng có trong sử dụng thuốc.

Với Ngân, môi trường nội trú là cơ hội quý giá để học hỏi từ những thầy cô giàu kinh nghiệm. Em đặt mục tiêu rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin về thuốc, đọc hiểu tài liệu chuyên môn, đồng thời chủ động quan sát và mạnh dạn đặt câu hỏi thay vì chỉ học để hoàn thành chương trình.

"Sau 3 năm, em không đặt mục tiêu mình phải biết tất cả, mà muốn mình có đủ nền tảng để khi gặp một vấn đề mới, em biết cách tìm hiểu, phân tích và đưa ra nhận định có cơ sở khoa học", Ngân chia sẻ. Về lâu dài, cô bác sĩ trẻ mong muốn được làm việc trong môi trường có tính chuyên môn cao, tiếp tục gắn bó với bộ môn và nhà trường để tham gia nghiên cứu khoa học cũng như giảng dạy các thế hệ y khoa tiếp nối.

Sự lựa chọn của Tất Bình, Tướng Uyên, Kim Ngân cùng các bác sĩ nội trú theo học khối Y học cơ sở và các chuyên ngành đặc thù góp phần tạo nên sự cân bằng, toàn diện trong hệ thống đào tạo y khoa. Bên cạnh những lĩnh vực lâm sàng trực tiếp khám chữa bệnh, sự góp mặt của các bác sĩ trẻ ở những mảng việc thầm lặng này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tính đa dạng trong định hướng phát triển nghề nghiệp.

Chặng đường 3 năm đào tạo nội trú phía trước sẽ là khoảng thời gian quan trọng để các em tích lũy chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và bản lĩnh ứng dụng vào thực tiễn. Sự dẫn dắt của các thầy cô cùng thái độ học tập nghiêm túc, chủ động chính là hành trang để các bác sĩ trẻ vững vàng trên con đường đã chọn, hướng tới mục tiêu cao nhất của ngành y là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân dân.