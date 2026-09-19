Xa Thi Mạn tuổi 51: Nắm hơn 300 tỷ, lập di chúc và sống độc thân

Xa Thi Mạn được xem là ngôi sao giữ phong độ bền bỉ cùng vị thế hàng đầu trên màn ảnh nhỏ Hong Kong (Trung Quốc) suốt nhiều năm qua. Ở tuổi 51, minh tinh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Từ Á hậu thành “chị đại” màn ảnh

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, tại Hong Kong (Trung Quốc). Năm 1997, cô bước chân vào giới giải trí với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong. Nhờ danh hiệu này, người đẹp ký hợp đồng với TVB và nhanh chóng trở thành ngôi sao của đài. Cô để lại dấu ấn với hàng loạt bộ phim đình đám như Đường về hạnh phúc, Phụng hoàng lâu, Cung tâm kế, Thâm cung nội chiến...

Sau nhiều năm là “gà cưng” của đài TVB, Xa Thi Mạn rời đài và chuyển hướng tích cực hoạt động ở Trung Quốc đại lục từ năm 2016.

Xa Thi Mạn là Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1997.

Khi rời Hong Kong (Trung Quốc) sang Đại lục đóng phim, cô mở công ty tại đại lục với mong muốn phát triển sự nghiệp dài lâu tại đây. Cô khởi đầu từ những vai phụ nhưng dần chiếm được tình cảm của khán giả.

Năm 2018, cô thể hiện xuất sắc vai Nhàn Phi trong Diên Hi công lược. Bộ phim gây sốt khắp châu Á giúp Xa Thi Mạn càng trở nên nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc.

Với nỗ lực bản thân và sự chăm chỉ, Xa Thi Mạn dần trau dồi diễn xuất, khẳng định vị thế “chị đại” trong làng giải trí suốt nhiều năm qua.

Xa Thi Mạn có sự nghiệp phim ảnh đáng ngưỡng mộ.

Đầu năm 2026, Xa Thi Mạn tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi giành chiến thắng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” (Thị hậu) tại Lễ trao giải TVB Awards 2025. Danh hiệu này giúp minh tinh xác lập kỷ lục khi lần thứ tư giành được giải thưởng Thị hậu TVB.

Bên cạnh nghệ thuật, Xa Thi Mạn còn đầu tư kinh doanh nên tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Theo tờ HK01, số bất động sản thuộc sở hữu của Xa Thi Mạn lên tới 100 triệu HKD (hơn 326 tỷ đồng). Với gia tài ấn tượng, Xa Thi Mạn được mệnh danh là một trong những phú bà bất động sản trong làng giải trí Hoa ngữ.

Độc thân quyến rũ, lập sẵn di chúc ở độ tuổi 50

Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, Xa Thi Mạn lại khá lận đận chuyện đời tư. Trong quá khứ, nữ diễn viên từng trải qua cuộc tình với tài tử Trần Hạo Dân.

Ngoài ra, cô cũng vướng phải tin đồn hẹn hò với không ít sao nam trong showbiz sau mỗi lần hợp tác như Trịnh Gia Dĩnh, Trương Trí Lâm, Lâm Phong... song đều từ chối phản hồi. Vì thế suốt nhiều năm qua, cô chọn cuộc sống độc thân.

Năm 2025, Xa Thi Mạn gây chú ý khi quyết định lập di chúc ở tuổi 50. Nữ diễn viên cho biết cô nhìn nhận chuyện sinh tử, bệnh tật theo hướng khác so với trước đây. Nữ diễn viên tự nhủ phải sống tích cực hơn, muốn làm nhiều điều có ích và khiến bản thân cảm thấy mãn nguyện, bởi cuộc đời vốn dĩ rất ngắn.

Nữ diễn viên chọn cuộc sống độc thân suốt nhiều năm qua.

Bước sang tuổi 51, Xa Thi Mạn vẫn là diễn viên đắt show phim ảnh ở thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, cô chủ động giảm một nửa khối lượng công việc để dành thời gian cho gia đình.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng không còn bận tâm chuyện sinh con và không cảm thấy nuối tiếc vì tin mọi chuyện đều đã được sắp đặt. Với Xa Thi Mạn, tài sản lớn nhất lúc này của cô là mẹ.

Trong một chương trình truyền hình, Xa Thi Mạn tâm sự không bao giờ để áp lực “phải lấy chồng” khiến bản thân chọn “bừa” một người đàn ông bên cạnh.

“Tình yêu là điều vô cùng đẹp đẽ và thật hạnh phúc khi có người cùng mình san sẻ những mệt mỏi, buồn vui. Thêm một người bên cạnh là thêm ấm áp và bớt cô đơn nhưng đừng vì thế mà dễ dàng thỏa hiệp, vội vàng yêu cũng đừng quá né tránh tình yêu”, nữ diễn viên bày tỏ.