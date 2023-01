Những lời chúc Tết sếp năm 2023 đầy ý nghĩa và ấn tượng

I. Những lời chúc Tết sếp hay và ý nghĩa

1. Năm mới Quý Mão 2023, em kính chúc sếp an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

2. Em xin gửi đến sếp lời chúc Tết 2023 thật nhiều đắc thời, đắc thắng và đắc nhân tâm.

3. Năm mới Quý Mão 2023, em kính chúc sếp thật nhiều thuận lợi trong công việc, an lành trong cuộc sống và đạt được những thành tựu mới.

4. Bước sang năm mới 2023 với những niềm hân hoan, em xin gửi đến sếp và gia đình lời chúc mừng năm mới thật nhiều hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, sum hop an vui.

5. Năm mới Quý Mão 2023 đã đến. Em xin kính chúc sếp năm mới vạn sự thành công thành công, liên tục thăng tiến và phát triển vượt bậc.

6. Chúc sếp năm mới 2023 tiền vào như nước, bổng lộc ngập tràn, thăng hoa cả trong công việc và cuộc sống.

7. Chúng em thật sự rất biết ơn sự chỉ dạy của sếp trong suốt năm qua. Chúc sếp năm mới 2023 công danh tấn tới, thành công như biển lớn mênh mông, vời vợi.

II. Lời chúc Tết dành cho sếp nữ

1. Tết đã về cùng trăm hoa đua nở, em kính chúc sếp này càng tươi trẻ như những đóa hoa mùa xuân.

2. Năm mới Tết đến xuân về, em kính chúc sếp công việc thuận lợi, thanh xuân phơi phới, xinh đẹp rạng ngời.

3. Gửi đến sếp lời chúc năm mới rộn ràng, chúc sếp luôn vui - trẻ - khoẻ, lãnh đạo công ty xuất sắc, gặt hái thật nhiều thành công.

4. Xin kính chúc sếp và đại gia đình năm mới 2023 vui vẻ, bình an, vạn sự như ý.

III. Lời chúc Tết dành cho sếp nam

1. Cảm ơn sếp đã tận tụy và vững vàng dẫn dắt chúng em trong năm vừa qua. Thay mặt phòng ban, em xin kính chúc sếp sức khoẻ dồi dào, may mắn, tài lộc suốt cả năm.

2. Bước sang năm mới Quý Mão 2023, em xin kính chúc sếp sự nghiệp thăng hoa, gia đình thuận hòa, an khang thịnh vượng.

3. Mừng xuân Quý Mão 2023, kính chúc sếp công danh sự nghiệp lên vun vút như diều gặp gió, công ty vững mạnh, hợp đồng liền tay.

IV. Câu chúc Tết sếp ấn tượng và ý nghĩa

1. Bước sang trang mới mừng xuân Quý Mão 2023, chúng em xin gửi đến sếp lời cảm ơn chân thành và chúc sếp năm mới hân hoan, rực rỡ. Cảm ơn sếp vì năm qua đã chỉ dạy chúng em rất nhiều. Mong sếp và gia đình thật dồi dào sức khỏe, an nhiên và hạnh phúc.

2. Xin thay mặt phòng ban, em xin gửi đến sếp lời chúc mừng năm mới. Kính chúc sếp sức khỏe dồi dào để lãnh đạo công ty thật vững mạnh, tạo ra những thành tựu to lớn.

3. Sự tâm huyết của sếp với công việc đã truyền cảm hứng cho chúng em rất nhiều. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, chúng em chúc sếp và gia đình hạnh phúc, bình an, may mắn phát tài!

4. Con thuyền lớn không thể thiếu được người thuyền trưởng tài ba cũng như công ty không thể thiếu được một người sếp tâm huyết và dày dặn kinh nghiệm là anh/chị. Năm mới 2023, chúng em kính chúc sếp dồi dào sức khỏe, gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

5. Mừng xuân mới 2023, chúng em kính chúc Sếp ngày càng thành đạt trên con đường sự nghiệp, dẫn lối công ty phát triển vững mạnh.

V. Những câu chúc Tết sếp hài hước và hóm hỉnh

1. Chúc vị "Thuyền trưởng" xinh đẹp/đẹp trai/dễ mến/đáng kính,... của chúng ta tiếp tục vững tay lái trên con tàu (tên phòng/công ty) đang tiến ra biển lớn. Chúc công ty ngày càng lớn mạnh, vùng lên như sóng thần, vững vàng trên thị trường.

2. Năm mới Quý Mão 2023 đã đến, em xin kính chúc sếp công việc luôn như ý, miệng cười mắt ti hí, sống lâu để dẫn dắt tụi em.

3. Năm mới chúc sếp có nhiều người để ý, tỏ tình nhiều ý, công việc vừa ý, túi tiền nặng ký, vạn sự như ý.

VI. Chúc Tết sếp bằng thơ

1. Mừng xuân năm mới 2023

Phát tài phát lộc

Tiền vào xồng xộc

Tiền ra từ từ

Sức khỏe thì dư

Công danh tiến tới

Tình duyên phơi phới

Hạnh phúc thăng hoa

Xin chúc cả nhà một năm đại thắng

2. Kính chúc sếp

Năm mới Quý Mão

Tiền vô ào ào

Tiền vào bạc tỷ

Niềm vui hoan hỉ

Vạn sự như ý.

3. Pháo nổ giòn tan

Sức khỏe an nhàn

Làm ăn phát đạt

Thuận lợi bình an

Năm mới rộn ràng

Vàng bạc cao sang

Đông qua xuân đến

Chúc Sếp an khang

Giàu sang phú quý

III. Chúc mừng năm mới sếp bằng tiếng Anh

1. On the occasion of the new year, I wish you a happy, healthy and happy boss. Wishing you a successful new year, bringing the company more and more sustainable development and prosperity!

Năm mới xin chúc sếp vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính chúc anh./chị một năm mới thành công, công ty ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng!

2. Your enthusiasm in work inspires all of our employees. On the occasion of the new year, we wish you and your family good health, luck and prosperity!

Tâm huyết với công việc của bạn đã truyền cảm hứng cho nhân viên chúng em. Năm mới, chúng em kính chúc anh và gia đình được dồi dào sức khỏe, may mắn phát tài!

3. You are the strength of the whole company. He always gives us the motivation to complete the job well. We are very grateful for your instruction. Wishing you a happy new year with good health and all the best!

Anh/chị là nguồn sức mạnh của cả công ty. Anh/chị luôn mang đến cho chúng em động lực hoàn thành công việc thật tốt. Chúng em rất biết ơn sự chỉ dạy của anh. Chúc anh/chị năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý!

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-loi-chuc-tet-sep-nam-2023-day-y-nghia-va-an-tuong-1432836.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-loi-chuc-tet-sep-nam-2023-day-y-nghia-va-an-tuong-1432836.ngn