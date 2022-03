Những điều thú vị về cô gái “vàng” Olympic Hóa học quốc tế

Thành tích ấn tượng của Nguyễn Lê Thảo Anh: Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2021; Huy chương vàng cá nhân và đồng đội trong kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 15 (IJSO2018-Botswana); Huy chương Vàng cá nhân Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn (IOM) lần thứ V do thành phố Moscow, Liên bang Nga tổ chức… Ngoài học tập, Thảo Anh tích cực tham gia hoạt động trường, lớp, xã hội, từng là MC, diễn giả, trưởng ban PR dự án khoa học P.R.I.S.M: The colors of Science 2020; Tham gia thiết kế cuộc thi viết truyện mang yếu tố khoa học Le Spectre…