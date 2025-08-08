MC Thảo Vân xúc động khi gặp các chiến sĩ từ Sóc Trăng, Kiên Giang...

Chị hào hứng chia sẻ: "Không kìm được nên lại phải khoe với cả nhà, mà khoe chủ yếu để thông tin thôi là ở Hòa Lạc đang có hai lực lượng cùng luyện tập: Công an và Quân đội".

Đặc biệt, trong những ngày thời tiết mát mẻ bất ngờ, MC Thảo Vân đã tham gia hai chương trình tặng quà và giao lưu ngắn gọn, ấm cúng với các chiến sĩ, hôm trước là với lực lượng Công an, hôm qua là với các chiến sĩ Quân đội.

Những hình ảnh các chiến sĩ vui vẻ sau giờ tập luyện khiến người xem xúc động, dâng trào cảm xúc.

"Tôi xúc động vô cùng khi gặp các chiến sĩ đến từ những nơi rất xa như Sóc Trăng, Kiên Giang… Các cháu trẻ trung, khỏe mạnh, lại còn từng xem cô trên truyền hình khi còn nhỏ nữa", nữ MC chia sẻ đầy tự hào với PV VietNamNet.

Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là khi MC Thảo Vân vừa rời khu vực giao lưu với chiến sĩ Quân đội trở về khu nhà điều hành thì bất ngờ bắt gặp đoàn diễu binh của Công an đang đi qua.

"Trời ơi là đẹp! Đây chẳng phải quá may mắn sao? Tụi trẻ con chắc sẽ bảo là bóc trúng sít rịt mà mình còn là 'big sít rịt' cơ!", chị dí dỏm.

Cả nước đang hướng về những ngày lễ lớn của dân tộc, MC Thảo Vân cũng vậy.

Khép lại dòng chia sẻ, MC Thảo Vân bày tỏ sự biết ơn khi được làm việc tại một nơi đặc biệt như Hòa Lạc, nơi chị có cơ hội tiếp xúc và chia sẻ với những con người đang ngày đêm luyện tập cho ngày lễ lớn của dân tộc: "Chúc các bạn thật khỏe mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày lễ sắp tới!".