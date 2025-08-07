Mẹ đơn thân xinh đẹp tìm bạn trai phải có sức bồng bế

Tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò do MC Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt đã mai mối cho hai nhân vật đặc biệt: Trần Rúp By (37 tuổi, Đồng Nai), kinh doanh tự do và Trương Thị Đang (34 tuổi, TP.HCM), làm sale bất động sản.

Rúp By có điểm mạnh là biết nấu ăn, siêng làm việc nhà, điểm yếu là… sợ bóng tối.

Anh từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với mối tình đầu, có hai con gái (hiện bé lớn 14 tuổi ở với mẹ, bé nhỏ 12 tuổi ở với ba). Anh thừa nhận hôn nhân đổ vỡ phần vì bản thân vô tâm, ham vui, thiếu quan tâm gia đình nên vợ có người đàn ông khác. Sau ly hôn, anh có thêm ba mối tình nhưng không thành.

Trương Thị Đang là người vui vẻ, biết lắng nghe nhưng khá nhạy cảm và kỹ tính.

Cô đã ly hôn cách đây 8 tháng. Do vợ chồng mất kết nối, thiếu sự tin tưởng, không cùng mục tiêu sống nên họ quyết định chia tay. Hiện cô sống cùng mẹ và con gái 5 tuổi.

Đến chương trình, Trương Thị Đang tìm kiếm một người đàn ông trưởng thành, chân thành, biết chia sẻ và làm chỗ dựa vững chắc. Còn Rúp By đặt hình mẫu bạn gái thật thà, chung thủy, nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Khi gặp mặt, cặp đôi dành tặng nhau những món quà ý nghĩa và thẳng thắn chia sẻ về quan điểm tình yêu, hôn nhân. Trương Thị Đang khiến sân khấu bật cười khi chia sẻ tiêu chuẩn bạn trai là “phải có sức để bồng bế em”. Cô kể bản thân từng hay bị ngất, nhưng chưa ai đủ sức bế nổi. Nghe vậy, MC Quyền Linh đề nghị Rúp By bế thử Trương Thị Đang ngay trên sân khấu – anh lập tức thực hiện đầy thuyết phục trước sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả trường quay.

Chia sẻ thêm về bài học sau hôn nhân, Rúp By cho biết mình đã thay đổi, biết ưu tiên gia đình hơn. Trương Thị Đang thì khẳng định cô cần một người tạo cảm giác tin tưởng và an toàn để cùng đồng hành lâu dài.

Cô cũng thẳng thắn hỏi liệu anh có ghen tuông nếu cô phải thường xuyên giao tiếp, đi lại nhiều vì công việc. Rúp By trả lời sẽ thông cảm, miễn là không bị lừa dối. Anh cũng bày tỏ mong muốn nếu hai người đến với nhau thì có thể sinh thêm con cho gia đình đủ đầy.

Tưởng chừng cả hai sẽ bấm nút vì tương hợp cả về tính cách lẫn hoàn cảnh, nhưng ở giây phút quyết định, Trương Thị Đang bất ngờ từ chối. Cô lý giải: “Em rất mạnh mẽ, nên cần một người còn mạnh mẽ hơn để dựa vào. Thứ hai, em gặp vấn đề sức khỏe nên không thể sinh thêm con”.

MC Quyền Linh tiếc nuối: “Bạn nam đâu đặt nặng chuyện sinh con. Rúp By tuy sợ bóng tối, nhưng là người đàn ông mạnh mẽ, vững vàng”.

Dù không nên duyên, Trương Thị Đang vẫn gửi lời chúc Rúp By sớm tìm được người phù hợp.