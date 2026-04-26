Người phụ nữ bị cáo buộc thuê sát thủ giết chồng được tuyên trắng án

Theo China Press, Liang Yingying, 41 tuổi, cùng hai người đàn ông bị truy tố liên quan vụ án mạng xảy ra năm 2022. Chồng Liang được phát hiện tử vong với 14 vết đâm trên cơ thể. Cơ quan công tố khi đó nghi ngờ Liang lên kế hoạch giết chồng vì động cơ trả thù và tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, trong phán quyết hôm 23/4, thẩm phán cho rằng quy trình thu thập chứng cứ của bên công tố không tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời quá trình điều tra tồn tại nhiều "sai sót".

Tòa nhận định công tố không thể chứng minh bị cáo phạm tội vượt qua ngưỡng nghi ngờ hợp lý. Đặc biệt, không có lời khai nhân chứng nào cho thấy Liang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vụ giết người.

Thẩm phán cũng nêu việc chỉ dựa vào các vết máu trên quần áo của Liang là không đủ để kết tội.

Loang Yingying được tuyên trắng án sau 4 năm bị cáo buộc thuê sát thủ giết chồng. Ảnh: China Press

Sau khi rời tòa, Liang nói những năm qua khiến cô kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Nay được trả tự do, điều cô mong muốn nhất là có một cuộc sống tốt đẹp hơn. "Tôi muốn đi du lịch nước ngoài và nghỉ ngơi", cô nói. Liang cũng gửi lời cảm ơn luật sư đã hỗ trợ cô trong suốt quá trình tố tụng để có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Người phụ nữ này từng làm phiên dịch bán thời gian và thông dịch viên tại tòa án, nhưng hiện không còn tiếp tục công việc đó. Cô là mẹ của bốn người con, trong đó con lớn nhất đã 20 tuổi.

Theo truyền thông địa phương, Liang đang mang thai vào thời điểm bị bắt giữ và cho biết khi đó sức khỏe khá yếu.