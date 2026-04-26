Tìm ra chủ nhân tấm vé thứ 2 vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26

Trận thi Quý II Đường lên đỉnh Olympia 26 phát sóng chiều 26/4 (ngày 10/3 âm lịch - Giỗ Tổ Hùng Vương), với 4 thí sinh: Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Trần Đức Nguyên (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) và Nguyễn Sư Minh Khôi (THPT Đông Hà, Quảng Trị).

Chia sẻ trước trận quý II, Thái Dương bày tỏ cảm xúc khi ngày lên sóng trận thi quý II đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương; đồng thời quyết thi đấu hết mình, mang cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết năm Olympia 26 về trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Phần thi Khởi động mở đầu bằng lượt thi cá nhân, mỗi thí sinh có 6 câu hỏi ghi điểm. Trí Anh ghi được 50 điểm. Thái Dương 20 điểm. Nguyên Đức 10 điểm. Minh Khôi 30 điểm.

Lượt thi chung đã mang đến sự thay đổi điểm số của thí sinh khi mỗi câu trả lời đúng cộng 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm.

Phần thi đầu khép lại với vị trí: Trí Anh 45 điểm, Minh Khôi 30 điểm, Thái Dương 15 điểm, Nguyên Đức 10.

Thái Dương nhanh chóng giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 25 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Ngày 29/7/2025 (theo giờ địa phương), tại thành phố Saint Petersburg (Nga) đã diễn ra lễ khánh thành quảng trường mang tên danh nhân nào của Việt Nam?.

Câu hỏi hàng ngang xuất hiện, Thái Dương liền nhấn chuông trả lời chính xác ẩn số cần tìm là “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Điều này đã giúp nam THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ, từ thứ ba đoàn đua vươn lên dẫn đầu với 75 điểm.

Trước màn giải mã ẩn số xuất sắc này của Thái Dương, những người cùng chơi bày tỏ sự nể phục và nhận xét “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Phần thi Tăng tốc, Trí Anh ghi điểm tuyệt đối ở câu hỏi đầu. Thái Dương giành điểm tuyệt đối ở câu hỏi thứ hai. Nguyên Đức ghi điểm tuyệt đối câu thứ ba và thứ tư. Sau bốn cơ hội bứt tốc, Thái Dương 165 điểm, Nguyên Đức 90 điểm, Trí Anh 85 điểm, Minh Khôi 60 điểm.

Phần thi Về đích, Thái Dương là thí sinh đầu tiên thi, đã lựa chọn chơi an toàn với gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu đánh rơi điểm số ở câu đầu vào tay Trí Anh; nhưng đã ghi điểm ở câu hỏi thứ hai liên quan đến cuốn sách “Đường kách mệnh” và câu hỏi cuối về tính toán. Thái Dương về vị trí với 185 điểm.

Bất ngờ và sự kịch tính trận thi quý II diễn ra trong lượt thi của Minh Khôi. Thái Dương ghi điểm ở câu thứ hai để vươn lên dẫn đầu với 215 điểm. Tiếp đó, nam sinh trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) đã nhấn chuông giành quyền trả lời ở câu cuối đậm tính chiến thuật để bảo toàn vị trí dẫn đầu đoàn đua.

Trí Anh với 105 điểm, là thí sinh thứ hai thi, lựa chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 30 điểm. Cậu bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ở câu đầu, Minh Khôi giành được quyền trả lời nhưng bị trừ điểm; để Nguyên Đức ghi điểm câu cuối. Trí Anh chỉ ghi điểm ở câu thứ hai, về vị trí với 105 điểm.

Nguyên Đức với 120 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Cậu ghi điểm câu thứ hai về tiếng Anh và câu thứ ba có chọn Ngôi sao hy vọng. Nguyên Đức về vị trí với 190 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu đoàn đua.

Minh Khôi với 50 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối. Cậu bỏ lỡ cơ hội ghi điểm câu đầu; mất điểm câu thứ hai và cơ hội trả lời câu cuối vào tay Thái Dương.

Thái Dương giành chiến thắng ở trận đấu căng thẳng.

Kết quả chung cuộc, Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) giành vòng nguyệt quế trận quý II với 200 điểm.

Trần Đức Nguyên (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) về nhì với 190 điểm. Cùng về thứ ba là Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Sư Minh Khôi (THPT Đông Hà, Quảng Trị).