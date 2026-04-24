'Ông bố siêu nhân' vay nợ, làm đủ nghề nuôi gần 300 trẻ mồ côi

Bai Jian là giáo viên thể dục tại một trường trung học cơ sở ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Ông xuất thân từ gia đình nông thôn nghèo ở Huludao, đổi đời nhờ năng khiếu chạy đường dài và được tuyển thẳng vào đại học.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 1995, Bai phát hiện một học sinh thường xuyên trốn học, lấy trộm đồ ăn vì bị cha mẹ bỏ rơi. Ông đưa cậu bé về sống cùng trong khu ký túc xá dành cho giáo viên độc thân.

Bai Jian (đồ trắng) và một số đứa trẻ ông nuôi dạy. Ảnh: Sohu

"Ngay cả bố mẹ cũng không quan tâm đến tôi. Vậy nên thầy giáo là bố tôi", cậu nói. Từ đó, Bai bắt đầu hành trình nhận nuôi những đứa trẻ không nơi nương tựa.

Trong gần 30 năm, ít nhất 276 trẻ em sống tại một khu nhà thuê lớn, nơi ông gọi là "Ngôi nhà mơ ước". Có thời điểm nuôi từ 20 đến 30 em cùng lúc. Để duy trì cuộc sống, Bai dùng tiền lương, vay mượn và làm thêm nhiều công việc tay chân khác, đồng thời nhờ mẹ và hai chị gái hỗ trợ chăm sóc các con.

Nhận thấy hạn chế về điều kiện học tập, Bai định hướng các con theo con đường thể thao. Mỗi ngày, ông đánh thức chúng từ 4h30 sáng để chạy hơn 12 km, bất kể thời tiết. "Thể thao là công bằng, bạn gặt những gì bạn gieo", ông nói.

Cách giáo dục kỷ luật và bền bỉ này đã mang lại kết quả. Hơn 100 người con nuôi của Bai đã tốt nghiệp đại học, khoảng 50 người đạt danh hiệu vận động viên cấp cao quốc gia. Nhiều người trở thành vận động viên chuyên nghiệp, quân nhân, công chức hoặc giảng viên đại học.

Ngôi nhà của ông hiện treo hơn 1.300 huy chương mà các con giành được trong hai thập kỷ. Một cô gái được nhận nuôi từ năm 11 tuổi đã giành huy chương vàng chạy đường dài cấp quốc gia, sau đó trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu như Thanh Hoa và Bắc Kinh.

Không chỉ dạy thể thao, Bai còn chú trọng chữa lành tâm lý cho những đứa trẻ từng bị bỏ rơi. "Tôi nói với chúng đừng ghét ai cả. Hận thù là con dao hai lưỡi, không chỉ làm tổn thương người khác mà còn chính mình", ông chia sẻ với The Paper.

Cái giá ông phải trả không nhỏ. Bai kết hôn muộn ở tuổi 46 sau khi nhiều mối quan hệ tan vỡ vì nửa kia không chấp nhận việc ông dành toàn bộ thời gian và tiền bạc cho trẻ mồ côi. Đến năm 2020, ông mới có con trai ruột.

Dù vậy, người đàn ông này nói chưa từng thấy hối hận hay kiệt sức. "Tôi yêu trẻ em và thể thao. Tôi đang sống mỗi ngày với điều mình thích", ông nói.

Ký túc xá trong "Ngôi nhà mơ ước". Ảnh: Sohu

Với những đứa trẻ từng được ông cưu mang, Bai không chỉ là người thầy. "Tôi từng là một đứa trẻ trong bóng tối. Cảm ơn bố đã đưa tay cho tôi", một người con nuôi nói. Một người khác, nay đã ngoài 30 tuổi, cho biết chỉ khi trưởng thành mới hiểu hết sự hy sinh của "người bố" đặc biệt này.