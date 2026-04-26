'Chàng trai bán thịt nuôi 6 em' lộ kịch bản dàn dựng

Chàng trai này từng kể khổ trên mạng xã hội rằng kết quả thi đại học không tốt nên chuyển sang phụ gia đình bán thịt lợn. Mỗi ngày anh dậy từ 2h sáng đến lò mổ, sau đó dọn hàng và phát trực tiếp (livestream) trên mạng đến chiều.

Trong các video, Sun cho biết gia đình có 9 người. Cậu là con cả, dưới có 6 người em, trong đó em gái thứ hai bị khuyết tật tay do tai nạn, em trai một tuổi mắc hội chứng Down. Cậu gặp áp lực kinh tế khi mẹ tiếp tục mang thai.

"Bạn cùng lớp tôi vừa sinh con trai, còn tôi chuẩn bị có thêm người em thứ 7", Sun nói.

Sun Pan, 20 tuổi, ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam bán thịt lợn từ 2023. Ảnh: UDN

Cha mẹ của Sun (gần 50 tuổi) cho biết họ sinh nhiều con vì quan niệm đông con sẽ có thêm cơ hội đổi đời. Cha anh nói con trai cả phải có trách nhiệm làm việc giúp đỡ gia đình.

Hoàn cảnh của Sun ban đầu nhận được sự đồng cảm của nhiều người xem. Tuy nhiên, đại diện Cục Dân chính huyện Tân Thiệu vừa xác nhận gia đình Sun không khó khăn như nội dung đăng tải trên mạng. Chính quyền cho biết gia đình này sở hữu ba mặt bằng kinh doanh. Cha của Sun cũng xác nhận gia đình đủ khả năng nuôi con và từ chối các khoản trợ cấp.

Cơ quan chức năng cho biết thêm tài khoản mạng xã hội có hơn 140.000 người theo dõi của Sun do một đội ngũ đứng sau xây dựng kịch bản. Lượng người xem lớn từ các phiên livestream giúp sạp hàng bán được nhiều thịt lợn. Có ngày, Sun bán hết ba con lợn. Trong một video phát trực tiếp, người em gái thứ hai cho biết cô có khoản tiết kiệm lên tới 8.400 USD.

Sun Pan, 20 tuổi bế em thứ 6. Ảnh: UDN

Sau thông báo từ chính quyền, nhiều người chỉ trích gia đình Sun Pan đang lừa dối cộng đồng mạng để trục lợi từ việc bán hàng trực tuyến. Số khác lên án tư tưởng sinh con để "đầu tư" của cha mẹ Sun Pan, cho rằng họ đang tước đoạt tương lai và bóc lột sức lao động của con cái.

Trước bức xúc của dư luận, tài khoản mạng xã hội của Sun đang đối mặt với các lệnh trừng phạt từ nền tảng. Theo quy định quản lý không gian mạng của Trung Quốc, các tài khoản sử dụng kịch bản "giả nghèo, kể khổ" để lôi kéo sự thương hại nhằm bán hàng sẽ bị khóa chức năng thương mại điện tử, cấm livestream hoặc cấm sóng vĩnh viễn.

Về mặt pháp lý, chính quyền địa phương cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò của đội ngũ quản lý (MCN) đứng sau xây dựng kịch bản cho Sun. Việc tạo dựng câu chuyện để bán thịt lợn với giá cao hơn thị trường có dấu hiệu của hành vi lừa dối người tiêu dùng và quảng cáo sai sự thật.

Hiện nay, Cục Quản lý Thị trường và cơ quan công an Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính rất nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các ê-kíp cố tình sản xuất nội dung dàn dựng hoàn cảnh bi đát để trục lợi trên không gian mạng.