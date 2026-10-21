Chú rể qua đời trước đám cưới, địa điểm tổ chức từ chối hoàn tiền

Zoe Vandeloo và Diego Hernandez, 25 tuổi, dự định tổ chức đám cưới tại Posey Meadows, thành phố San Marcos, bang Texas, ngày 20/11. Hai người ký hợp đồng với cơ sở này từ tháng 3/2025, đặt cọc 1.000 USD và thanh toán tổng cộng 15.909,28 USD (khoảng 400 triệu đồng) trong 13 tháng tiếp theo.

Ngày 25/4, Hernandez đột ngột qua đời, khiến hôn lễ không thể diễn ra. Hai ngày sau, chị gái Vandeloo thông báo tin buồn với người phụ trách sự kiện và chủ địa điểm. Người phụ trách cho biết sẽ hoàn lại toàn bộ khoản tiền thuộc trách nhiệm của mình, nhưng chủ cơ sở từ chối và viện dẫn điều khoản hủy đặt chỗ trong hợp đồng.

Phía Posey Meadows cho biết có thể cân nhắc hoàn lại một phần chi phí nếu tìm được khách hàng khác đặt địa điểm vào ngày cưới dự kiến. Tuy nhiên, việc hoàn tiền trong trường hợp này là hỗ trợ tùy nghi, không phải nghĩa vụ theo hợp đồng.

Địa điểm tổ chức đám cưới, Posey Meadows. Ảnh: New York Post

Tháng 6, Vandeloo gửi văn bản yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền, cho rằng việc giữ lại khoản thanh toán của đôi trẻ sau khi một người qua đời là không công bằng. Cô cảnh báo sẽ khởi kiện nếu không nhận được tiền trong vòng hai tuần.

Ngày 24/7, Vandeloo chính thức kiện Posey Meadows, đề nghị tòa yêu cầu cơ sở hoàn lại gần 16.000 USD. Trong đơn, cô cho rằng điều khoản hủy hợp đồng không nên được áp dụng trong hoàn cảnh đặc biệt này.

Ngày 17/8, Posey Meadows kiện ngược Vandeloo với cáo buộc vi phạm hợp đồng. Cơ sở cho rằng họ sẵn sàng xem xét phương án giải quyết khoản tiền còn lại, nhưng Vandeloo từ chối cung cấp bằng chứng về cái chết của vị hôn phu.

Luật sư Manuel Pelaez-Prada, đại diện Vandeloo, nói với tạp chí People rằng ông đã đề nghị cung cấp bản sao giấy chứng tử của Hernandez cho phía pháp lý của cơ sở nhưng không nhận được phản hồi. Ông cho rằng vụ kiện ngược khiến gia đình phải chịu thêm áp lực trong thời gian đau buồn.

Zoe Vandeloo và Diego Hernandez. Ảnh: People

Phản hồi People ngày 19/10, đại diện Posey Meadows cho biết công ty đau lòng trước mất mát của gia đình và từng hoàn tiền đầy đủ cho những gia đình gặp hoàn cảnh tương tự, bất kể điều khoản hợp đồng. Theo cơ sở, họ đang tiến hành giải quyết việc hoàn tiền cho gia đình Vandeloo thì nhận được đơn kiện, khiến quá trình trở nên phức tạp hơn.

Mẹ chú rể nói với đài KSAT rằng cuộc chiến pháp lý khiến gia đình kiệt quệ về cảm xúc. Bà cho biết không còn sức lực để tiếp tục đấu tranh.

Theo New York Post, trang Google Maps và Facebook của Posey Meadows xuất hiện nhiều đánh giá tiêu cực sau vụ việc. Một số người dùng chỉ trích cơ sở tham lam, thiếu đạo đức khi giữ lại tiền tổ chức đám cưới sau khi chú rể qua đời.

Vụ việc làm dấy lên tranh luận về quyền lợi khách hàng và trách nhiệm các đơn vị tổ chức tiệc cưới. Một số ý kiến cho rằng hợp đồng nên có điều khoản hoàn tiền trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn một trong hai người qua đời trước hôn lễ.

Mẹ chú rể cho biết cuộc chiến pháp lý khiến gia đình kiệt quệ về cảm xúc. Ảnh: KSAT

Hai bên hiện tiếp tục tranh chấp tại tòa về nghĩa vụ hoàn tiền và các điều khoản hợp đồng.