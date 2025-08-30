4 khối quân đội nước ngoài ở tổng duyệt diễu binh

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh diễn ra lúc 7h ngày 27/8 với sự tham gia của hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an.

Ngoài các đoàn khối trong nước, sự kiện có góp mặt của bốn khối quân đội nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của người dân. Trong ảnh là khối quân đội Nga.

Họ là tiêu binh Trung đoàn 154 Preobrazhensky- đơn vị danh dự chuyên phục vụ trong các nghi lễ của quân đội Nga.

Các tiêu binh đều cao trên 1,8 m, riêng tổ Quân kỳ đi đầu, mang cờ Liên bang Nga cao 1,9 m.

Sau khi diễu qua lễ đài trước Lăng Bác, bốn khối quân đội nước ngoài tiến ra đường Hùng Vương. Các khối này không tách mà sẽ diễu qua các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền lên Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Khối Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gồm 120 quân nhân. Họ đến Việt Nam trưa 29/8.

Nét mặt nghiêm trang của chiến sĩ Trung Quốc khi qua Quảng trường Ba Đình.

Khối chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trong tổng duyệt sáng nay. Trong hơn 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào tham gia khối diễu binh dịp này, có người từng dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Nga, song cũng có nhiều gương mặt lần đầu tham gia.

Gần một tháng qua, các chiến sĩ đã tập luyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn Quân đội hoàng gia Campuchia đi đều tăm tắp trong tổng duyệt.

120 cán bộ chiến sĩ Campuchia đến Hà Nội từ chiều 15/8. Họ đã tham dự hai buổi hợp luyện hôm 21 và 24/8, sơ duyệt hôm 27/8. Hồi tháng 4, nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, họ cũng tham dự.