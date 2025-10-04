Nhận lại điện thoại bị mất, nam thanh niên sốc nặng khi thấy loạt ảnh "rùng rợn" bên trong

Một sự việc kỳ lạ xảy ra tại Thái Lan khiến cộng đồng mạng rùng mình: một người đàn ông may mắn tìm lại chiếc điện thoại bị mất nhưng khi kiểm tra album ảnh lại phát hiện nhiều bức hình chụp bộ xương người khiến anh vô cùng hoảng sợ.

Theo thông tin từ Bangkok Post và các phương tiện truyền thông địa phương, sự việc được chia sẻ trên fanpage "Kung Nattapon Kff" vào ngày 30/9.

Người đàn ông, 30 tuổi, tên là Srayut (biệt danh Bass), đã đánh rơi điện thoại gần hẻm 14, đường Chang Wat Tha Na. May mắn, có người nhặt được.

Sau khi liên lạc được với người tìm thấy nó, anh đã sắp xếp cuộc gặp gần một cửa hàng 7-Eleven trước một chung cư để lấy lại thiết bị.

Tuy nhiên, khi xem lại ảnh trên điện thoại, Srayut phát hiện ra những bức ảnh về một bộ xương người nằm trong một tòa nhà bỏ hoang.

Srayut lập tức chia sẻ trải nghiệm đáng sợ trên mạng xã hội và kêu gọi cảnh sát hoặc đội cứu hộ kiểm tra các công trình bỏ hoang ở khu vực Chang Wat Tha Na, với hy vọng thi thể sẽ được chôn cất hoặc hỏa táng đúng cách. Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Theo MS News, cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện thi thể trong tình trạng phân hủy nặng tại tầng 3 một tòa nhà bỏ hoang 4 tầng, ước tính ở đó 3–4 tháng. Quần áo không còn nguyên dạng và không có mùi cho thấy thi thể đã phân hủy được một thời gian.

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc túi đeo vai màu đen và một chiếc ví màu đỏ dưới nệm, bên trong có chứa một thẻ căn cước xác định người đã chết là ông La (tên được phiên âm), 55 tuổi.

Gia đình cho biết ông La đã rời Chiang Mai đến Bangkok tìm việc nhiều năm trước và mất liên lạc hơn 1 năm sau khi ông đổi số điện thoại..

Nguyên nhân và thời điểm tử vong của La hiện đang chờ kết quả pháp y, trong khi gia đình đang tiến hành các thủ tục nhận thi thể và tổ chức hậu sự.