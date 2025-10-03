Nam thanh niên bất ngờ tự thiêu sau cuộc gọi bí ẩn, hiện trường ám ảnh

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 30/9 trên phố Phahonyothin, Bangkok, Thái Lan. Theo đó, một nam thanh niên 21 tuổi đã tự thiêu, khiến những người đi đường hoảng loạn.

Trong đoạn video được camera an ninh ghi lại, nam thanh niên mặc áo hoodie đen và quần dài được nhìn thấy đang đứng bất động phía sau một trạm xe buýt. Trạm này nằm trước văn phòng Sở Phát triển Đất đai ở quận Chatuchak, gần ga BTS Sena Nikhom.

Anh nhìn xung quanh trong khi ôm một vật có hình hộp, màu vàng. Sau đó, người này đứng dậy, đổ hết chất lỏng bên trong lên vai và lưng rồi ném chiếc thùng xuống đất.

Sau khi châm lửa tự thiêu, cả cơ thể anh biến thành "đuốc sống". Khi chạy ra đường, anh ta va chạm với một người đi xe máy rồi nằm ngã xuống đất, tờ Thai Examiner đưa tin. Các tài xế khác lập tức phanh gấp, nhiều người "đứng hình" vì chưa hiểu được tình huống trước mắt.

Phát hiện sự việc, nhiều người qua đường đã chạy đến giúp đỡ. Một người lái xe đã dừng xe và cố gắng dập lửa bằng tấm vải từ xe của mình, trong khi một nhân viên bảo vệ gần đó chạy nhanh qua đường với bình chữa cháy. Trong vòng 2 phút, đám cháy đã được dập tắt và nhân viên cứu hộ đã đến để đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Tại hiện trường, các nhà điều tra phát hiện một thùng nhiên liệu màu vàng 6 lít và một chiếc bật lửa, được cho là đã được sử dụng để châm lửa. Hóa chất chống cháy cũng được phủ lên vỉa hè nơi ngọn lửa đã được dập tắt.

Nạn nhân bị bỏng rất nặng, đang được điều trị trong bệnh viện.

Đại tá cảnh sát Marut Sudnongbua, Giám đốc Đồn Cảnh sát Phahonyothin, xác nhận nạn nhân 21 tuổi và cho biết anh ta vẫn bất tỉnh nhưng vẫn còn sống khi được đưa vào bệnh viện. "Gia đình nghi ngờ vụ việc có liên quan đến mối quan hệ với bạn gái của anh ta, điều này có thể đã khiến anh ta đau khổ", ông Marut Sudnongbua cho biết.

Người dân địa phương nói với cảnh sát rằng thanh niên này đã được nhìn thấy đang nói chuyện điện thoại ngay trước khi xảy ra vụ việc và có vẻ kích động, theo Amarin TV đưa tin. Trong khi đó, cảnh sát hiện đang chờ tình trạng của nạn nhân ổn định trước khi tiến hành thẩm vấn.