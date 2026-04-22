Nghỉ lễ 30/4 dài ngày, tôi không thể đi đâu vì mẹ chồng muốn con cháu quây quần

Dịp lễ 30/4 năm nay, tôi và chồng háo hức lên kế hoạch từ Tết. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội hiếm hoi để cả gia đình nhỏ có một chuyến đi đúng nghĩa, nên đã dự định đưa con gái 7 tuổi sang nước ngoài 5 ngày, sau đó dành 2 ngày về thăm mẹ chồng, 2 ngày còn lại nghỉ ngơi.

Mọi thứ tưởng như đã ổn thỏa cho đến khi mẹ chồng biết chuyện.

Nhà bà cách chỗ vợ chồng tôi sống khoảng 4 tiếng đi xe. Nghe chúng tôi chỉ về thăm 2 ngày, bà không đồng ý. Bà muốn con cháu phải về nhà suốt kỳ nghỉ để quây quần. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần giải thích nhẹ nhàng là được, vì rõ ràng 9 ngày nghỉ không phải lúc nào cũng có, lại còn có con nhỏ cần được trải nghiệm.

Tôi thậm chí còn ngỏ ý mời mẹ đi du lịch cùng để vừa có gia đình bên cạnh, vừa không lãng phí kỳ nghỉ quý giá. Nhưng bà nhất quyết từ chối. Bà sợ say xe, sợ đi xa mệt, sợ không ai trông nhà. Mọi lý do đều rất quen thuộc, và cũng rất khó để phản bác.

Chồng tôi rơi vào thế khó. Anh đứng giữa hai bên, không muốn làm mẹ buồn nhưng cũng hiểu mong muốn của vợ con. Tôi nhìn thấy sự lưỡng lự của anh mỗi lần nhắc đến chuyện đi hay ở. Có lúc anh nói "hay thôi năm nay mình về nhà với mẹ cho bà vui", nhưng rồi lại im lặng khi thấy tôi không đáp.

Tôi bắt đầu cảm thấy bức bối.

Bốn tiếng đi xe không phải là quá xa, và chúng tôi đâu có bỏ bê gia đình. Dịp Tết vừa rồi, cả nhà tôi cũng ở bên nhà chồng suốt. Thực ra, suốt 10 năm kết hôn, chưa có dịp lễ tết nào chúng tôi đi chơi riêng. Lúc nào cũng là về nội, rồi lại tất bật ăn uống, dọn dẹp, tiếp khách.

Có những lúc tôi tự hỏi, kỳ nghỉ rốt cuộc là để nghỉ ngơi hay chỉ là một nghĩa vụ khác?

Tôi hiểu mẹ chồng muốn con cháu sum vầy, điều đó không sai. Nhưng tôi cũng có gia đình nhỏ của mình, cũng muốn con được đi đây đó, muốn vợ chồng có thời gian riêng, muốn tận hưởng những ngày hiếm hoi không bị cuốn vào guồng quay công việc.

Điều khiến tôi khó chịu không hẳn là việc phải về nhà chồng, mà là cảm giác mình không có quyền lựa chọn.

Nếu chúng tôi đi, tôi biết thế nào cũng có sự phật ý. Nếu ở lại, tôi lại thấy tiếc nuối và ấm ức. Còn chồng tôi, vẫn đứng ở giữa, không nghiêng hẳn về phía nào.

9 ngày nghỉ lễ tưởng như rất dài, nhưng giờ tôi lại thấy nó trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.