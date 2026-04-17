Đánh rơi chỉ vàng tích cóp 2 năm, người phụ nữ vỡ òa khi nhận lại nhờ lòng tốt của người lạ

Chiều 16/4, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1964, trú xã Yên Xuân, Nghệ An) cho biết đã nhận lại 1 chỉ vàng trị giá 16,2 triệu đồng sau khi đánh rơi hai ngày trước đó.

Đánh rơi chỉ vàng dành dụm 2 năm, người phụ nữ nhận lại nhờ lòng tốt của người lạ. ẢNH: NVCC

Theo bà Loan, số vàng này được bà dành dụm từ tiền bán lợn và chi tiêu tiết kiệm trong suốt 2 năm, với mục đích "cất phòng thân". Ngày 14/4, sau khi mua vàng tại một hiệu vàng ở xã Đô Lương, bà tiếp tục ghé một số cửa hàng mua đồ sinh hoạt, thuốc cho lợn rồi ra đồng thăm lúa.

Đến khi về nhà, bà tá hỏa phát hiện túi bóng đựng hộp nhựa chứa vàng đã biến mất. "Tiếc của lắm, nhưng nhiều người bảo khó mà tìm lại nên tôi cũng không còn hi vọng", bà Loan chia sẻ.

Trong khi đó, chiều tối 14/4, tại một cửa hàng thuốc thú y ở xã Đô Lương, gia đình chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1990) phát hiện một túi bóng chứa hộp nhựa có 1 chỉ vàng khi dọn dẹp cuối ngày.

Sau khi trích xuất camera, gia đình xác định có khách đánh rơi nhưng do người này đội mũ, đeo khẩu trang nên không thể nhận diện rõ. Gia đình quyết định cất giữ tài sản, chờ người đánh rơi quay lại tìm.

Hơn 2 ngày không có ai liên hệ, sáng 16/4, chị Mơ đăng thông tin tìm chủ nhân lên mạng xã hội. Từ tên in trên hộp nhựa, chủ hiệu vàng đã kiểm tra lại lịch sử giao dịch, đối chiếu hình ảnh khách mua và clip được đăng tải. Sau khi xác định trùng khớp, cửa hàng đã liên hệ theo số điện thoại khách để lại, hướng dẫn bà Loan đến nhận lại tài sản.

Cùng ngày, sau khi xác minh đầy đủ thông tin, chị Mơ đã trao trả nguyên vẹn chỉ vàng cho bà Loan. "Người ta trả lại vàng, tôi mừng lắm. Có gửi chút quà cảm ơn nhưng họ không nhận", bà Loan nói.

Chị Mơ cho biết, việc giữ lại tài sản để tìm người đánh rơi là điều gia đình chị thấy cần làm: "Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cố gắng trả lại cho chủ nhân thôi".