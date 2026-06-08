Người phụ nữ 66 tuổi kết hôn với anh rể

Đám cưới của bà Jariah Idris, 66 tuổi, và ông Megat Abdul Malek Megat Abdul Hamid, 72 tuổi, diễn ra hôm 30/5 tại Manjung, bang Perak, Malaysia. Hôn lễ có sự tham dự của khoảng 500 khách mời và được hai bên gia đình cùng đứng ra tổ chức.

Ông Megat Abdul Malek trước đây là chồng của chị gái bà Jariah. Vợ ông qua đời vì ung thư gan vào tháng 3/2025. Về phần mình, bà Jariah đã sống góa bụa từ năm 2020, là mẹ của 7 người con và bà của 19 cháu.

Bà Jariah và ông Megat trong đám cưới hôm 30/5. Ảnh: shafiqarosly/TikTok

Theo Weird Kaya, ý tưởng tác thành cho hai người đến từ em trai bà Jariah. Ông nhận thấy ông Megat Abdul Malek ngày càng trầm lặng, ít nói và kém vui vẻ hơn sau khi vợ qua đời.

"Sau đó, em trai tôi đã gợi ý mai mối tôi với anh rể. Ban đầu, cả hai đều rất bất ngờ vì chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sau khi trao đổi và lắng nghe ý kiến từ gia đình, chúng tôi bắt đầu cân nhắc nghiêm túc hơn", bà Jariah nói với Harian Metro.

Đối với bà Jariah, quyết định tái hôn không xuất phát từ tình yêu đôi lứa theo nghĩa thông thường.

"Ở tuổi này, tôi không còn tìm kiếm tình yêu như thời còn trẻ. Điều tôi cần là một người bạn đồng hành để trò chuyện, sẻ chia, chăm sóc khi đau ốm và cùng đi tiếp những năm tháng còn lại của cuộc đời", bà nói. "Khi bước vào tuổi xế chiều, có một người bạn đời bên cạnh mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Đó là khi có người để tâm sự, chia sẻ những câu chuyện thường ngày và chăm sóc lẫn nhau".

Ông Megat Abdul Malek cũng có chung quan điểm với bà Jariah khi nói: "Ở tuổi này, tôi không còn xem hôn nhân đơn thuần là chuyện tình yêu mà muốn có người bạn đời để cùng đồng hành, hỗ trợ nhau. Tôi hy vọng sẽ có thể cùng vợ và gia đình sống những năm tháng còn lại trong bình yên, khỏe mạnh và hạnh phúc".

Bà Jariah cho biết hôn lễ chỉ được tiến hành sau khi nhận được sự đồng thuận và chúc phúc từ các con cùng hai bên gia đình.

Một trong những người con của bà là Badrulmunir Khushairi, 32 tuổi, thừa nhận cả gia đình ban đầu khá bất ngờ trước quyết định này nhưng dần chấp nhận.

"Đối với anh chị em chúng tôi, khoảnh khắc xúc động nhất là khi nhìn thấy mẹ và cha mỉm cười trên lễ đài trong ngày cưới. Khi ấy, chúng tôi cảm thấy việc ủng hộ cuộc hôn nhân này là quyết định đúng đắn. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận câu chuyện theo hướng tích cực, bởi ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, bất kể tuổi tác. Hạnh phúc của cha mẹ cũng chính là hạnh phúc của những đứa con như chúng tôi", Khushairi nói.