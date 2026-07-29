Người nghỉ hưu nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm để an tâm? Điều quan trọng không chỉ nằm ở con số

Không ít người cho rằng chỉ cần có lương hưu là đủ để sống thoải mái sau khi nghỉ việc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe, sửa chữa nhà cửa hay những khoản phát sinh trong cuộc sống có thể khiến ngân sách của người cao tuổi bị xáo trộn. Vì vậy, bên cạnh nguồn thu ổn định, việc chuẩn bị một khoản tiền tiết kiệm dự phòng đang được nhiều chuyên gia tài chính cá nhân xem là "tấm đệm an toàn" cho tuổi già.

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Lương hưu giúp duy trì cuộc sống, nhưng khoản tiền tiết kiệm mới tạo nên sự chủ động

Nhiều người bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm lý khá yên tâm vì đã có lương hưu hằng tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian, không ít người nhận ra rằng khoản tiền này chủ yếu đáp ứng các chi phí sinh hoạt cơ bản như ăn uống, điện nước hay đi lại.

Khi phát sinh những khoản chi lớn hơn như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ người thân hoặc đơn giản là muốn đi du lịch, chăm sóc sức khỏe, nguồn tiền dự phòng mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia tài chính luôn khuyến nghị người nghỉ hưu nên chuẩn bị một quỹ dự phòng riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lương hưu hoặc sự hỗ trợ của con cháu.

Vì sao nhiều người nghỉ hưu vẫn cảm thấy áp lực về tài chính?

Thực tế hàng ngày cho thấy, không ít gia đình có xu hướng dành phần lớn tài sản để hỗ trợ con cái mua nhà, mua xe hoặc chăm lo cho các cháu trước khi nghỉ hưu.

Khi sức khỏe còn tốt, điều này có thể chưa tạo ra nhiều áp lực. Nhưng chỉ cần xuất hiện một biến cố như nhập viện, điều trị bệnh kéo dài hoặc cần sửa chữa nhà cửa, người cao tuổi rất dễ rơi vào thế bị động nếu không còn khoản tiền dự phòng.

Không chỉ là vấn đề chi tiêu, việc không còn nguồn tài chính chủ động cũng khiến nhiều người ngại đưa ra quyết định cho chính cuộc sống của mình, từ việc khám sức khỏe định kỳ đến tham gia các hoạt động yêu thích.

Sự an tâm ở tuổi xế chiều đến từ việc chủ động kiểm soát tài chính và chuẩn bị sẵn sàng cho các chi phí phát sinh trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Không phải một con số cố định, mà là khoản dự phòng phù hợp

Có người cho rằng bạn chỉ cần có khoảng 800 triệu đến 1 tỉ khi nghỉ hưu là đã có thể yên tâm sống an nhàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không có một con số chung áp dụng cho tất cả mọi người.

Khoản tiết kiệm phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Chi phí sinh hoạt tại nơi đang sống; mức lương hưu và các nguồn thu nhập khác; tình trạng sức khỏe khả năng được bảo hiểm y tế chi trả; hoàn cảnh gia đình và mức độ hỗ trợ từ người thân.

Thực ra, điều quan trọng không phải là bạn có một khoản tiền thật lớn, mà phải là có đủ nguồn tài chính dự phòng để không bị động trước những rủi ro có thể xảy ra.

Khoản tiết kiệm không chỉ để chữa bệnh mà còn giúp người nghỉ hưu giữ được quyền chủ động

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, điều khiến nhiều người lo lắng nhất không còn là thu nhập hằng tháng mà là những khoản chi khó dự đoán. Một ca nhập viện, một đợt điều trị dài ngày hay nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đều có thể tạo ra áp lực tài chính đáng kể.

Dù hiện nay đa số người cao tuổi đều tham gia bảo hiểm y tế, nhưng không phải mọi chi phí đều được thanh toán. Thuốc ngoài danh mục, dịch vụ theo yêu cầu, phục hồi chức năng, chăm sóc sau điều trị hay các khoản phát sinh trong thời gian nằm viện vẫn có thể khiến gia đình phải chi thêm một khoản không nhỏ.

Chính vì vậy, một quỹ dự phòng sẽ giúp người nghỉ hưu chủ động đưa ra quyết định khi cần chăm sóc sức khỏe mà không phải quá phụ thuộc vào con cháu hoặc vay mượn trong lúc cấp bách.

Lập kế hoạch tài chính phù hợp giúp các cặp đôi tận hưởng cuộc sống hưu trí nhẹ nhàng, không áp lực. Ảnh minh họa

Sự tự do của tuổi già đôi khi bắt đầu từ một khoản tiền để dành

Không ít người cho rằng nghỉ hưu chỉ cần "đủ ăn đủ mặc". Tuy nhiên, chất lượng cuộc sống ở tuổi già còn được quyết định bởi khả năng tận hưởng những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Đó có thể là một chuyến du lịch ngắn, một khóa học yêu thích, việc thay mới đồ dùng trong nhà, tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hay đơn giản là mời bạn bè một bữa cà phê.

Những khoản chi này không quá lớn, nhưng nếu chỉ phụ thuộc vào lương hưu, nhiều người sẽ phải cân nhắc rất lâu trước khi quyết định.

Ngược lại, khi có một khoản tiết kiệm riêng, người cao tuổi thường cảm thấy tự tin hơn trong chi tiêu, ít áp lực hơn và cũng không mang tâm lý áy náy mỗi khi muốn sử dụng tiền cho nhu cầu chính đáng của bản thân.

Đừng đặt toàn bộ tuổi già vào sự hỗ trợ của con cháu

Không thể phủ nhận sự quan tâm, chăm sóc của con cái là chỗ dựa tinh thần quý giá đối với cha mẹ khi về già. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nhiều gia đình trẻ cũng đang phải gánh áp lực về nhà ở, nuôi dạy con cái và công việc.

Vì thế, các chuyên gia tài chính thường khuyến nghị người nghỉ hưu nên xây dựng kế hoạch tài chính độc lập trong khả năng của mình, thay vì kỳ vọng hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ con cháu.

Khi cha mẹ có nguồn tài chính ổn định, con cái cũng giảm bớt gánh nặng, từ đó mối quan hệ giữa các thế hệ thường thoải mái và hài hòa hơn.

Chuẩn bị tài chính cho tuổi già không nằm ở việc có thật nhiều tiền

Điều quan trọng nhất không phải là sở hữu một khoản tiết kiệm thật lớn, mà là xây dựng được một kế hoạch tài chính phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.

Các chuyên gia thường gợi ý người nghỉ hưu nên:

- Duy trì một khoản quỹ dự phòng đủ chi trả các tình huống khẩn cấp.

- Không sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm để hỗ trợ con cháu nếu điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

- Phân bổ tài sản hợp lý giữa tiền mặt, tiền gửi và các khoản đầu tư an toàn.

- Rà soát định kỳ các khoản chi để bảo đảm cân đối giữa thu nhập và chi tiêu.

Một kế hoạch tài chính được chuẩn bị từ sớm sẽ giúp người nghỉ hưu ứng phó tốt hơn với biến động của cuộc sống, đồng thời duy trì sự chủ động trong những năm tháng sau này.

Thay vì chỉ tập trung vào con số, việc xây dựng một kế hoạch chi tiêu rõ ràng và thấu hiểu nhu cầu thực tế mới là chìa khóa giúp người nghỉ hưu an tâm. Ảnh minh họa

Tuổi già vững vàng đến từ sự chuẩn bị

Sau nhiều năm lao động, điều đáng quý nhất không chỉ là số tiền tích lũy được mà còn là cảm giác yên tâm khi biết mình có thể tự chăm lo cho cuộc sống của chính mình.

Lương hưu là nền tảng quan trọng, nhưng khoản tiết kiệm dự phòng mới là "tấm đệm" giúp người nghỉ hưu vững vàng hơn trước những biến cố không mong muốn.

Chuẩn bị tài chính cho tuổi già không phải vì bi quan, mà là cách để mỗi người có thêm quyền lựa chọn, giữ được sự độc lập và tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu với tâm thế nhẹ nhàng, chủ động hơn.