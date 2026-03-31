Người đàn ông từng trúng độc đắc 167 triệu USD bị bắt vì nghi trộm cắp

James Farthing, 51 tuổi, bị cảnh sát bang Kentucky bắt giữ hôm cuối tuần qua với cáo buộc liên quan đến một vụ trộm tại thành phố Lexington. Theo truyền thông địa phương, camera an ninh ghi lại cảnh người này đột nhập vào một căn nhà và lấy đi khoảng 12.000 USD (hơn 300 triệu đồng) trước khi rời khỏi hiện trường.

Farthing được cho là đã bỏ trốn bằng chiếc xe Porsche màu đen. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng truy tìm và bắt giữ ông mà không xảy ra chống đối. Trong quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện một lượng cần sa để lộ và thu thêm các chất nghi là cần sa khác trong xe.

Ông bị cáo buộc các tội danh trộm cắp cấp độ hai và tàng trữ chất cấm, hiện bị giam tại Trung tâm giam giữ hạt Fayette.

Đây là lần thứ ba Farthing bị bắt kể từ khi trúng giải độc đắc Powerball trị giá 167,3 triệu USD (khoảng 4.470 tỷ đồng) vào tháng 4 năm ngoái. Khi đó, ông nhận giải cùng mẹ và bạn gái, trở thành người trúng thưởng lớn nhất lịch sử bang Kentucky.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi nhận thưởng, Farthing đã bị bắt tại bang Florida vì cáo buộc hành hung một khách sạn và chống người thi hành công vụ. Ông sau đó nhận tội trong vụ việc này.

Ngoài ra, Farthing còn bị cáo buộc vi phạm điều kiện tạm tha khi rời bang Kentucky mà không thông báo. Tháng 2 năm nay, ông tiếp tục bị buộc tội tại hạt Scott liên quan đến hành vi đe dọa một nhân chứng trong một vụ việc khác.

Theo hồ sơ, Farthing có tiền sử phạm pháp từ khi còn là thiếu niên, với nhiều tội danh như trộm cắp và lái xe nguy hiểm. Người này từng bị giam giữ tại hàng chục cơ sở cải huấn và chỉ hoàn thành chương trình học tương đương trung học (GED) trong thời gian thụ án.

Hiện Farthing còn đối mặt với nhiều cáo buộc khác, trong đó có một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn tại hạt Fayette. Ông dự kiến ra tòa trong tháng tới.