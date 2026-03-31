Shawn Mendes âu yếm bạn gái mới trên bãi biển

Shawn Mendes và Bruna Marquezine được trông thấy ôm hôn trên bãi biển Rio de Janeiro - quê hương của Bruna.

Nam ca sĩ 27 tuổi trêu chọc bạn gái 30 tuổi trong khi nô đùa với sóng biển.

Bruna Marquezine có thân hình săn chắc, làn da rám nắng khỏe khoắn. Cô là diễn viên nổi tiếng người Brazil và cũng là một người mẫu, vũ công. Cô bước chân vào ngành giải trí từ khi mới 5 tuổi với vai trò diễn viên nhí và được biết đến nhiều qua bộ phim Hollywood năm 2023 'Blue Beetle'.

Shawn Mendes - ngôi sao người Canada - cũng gây ấn tượng với body đẹp nhờ chế độ tập luyện chăm chỉ.

Shawn chăm chút cho người yêu hơn ba tuổi khi trở lại khách sạn.

Vài ngày trước đó, cặp sao được phát hiện tình tứ trong căn hộ áp mái của Marquezine ở Rio de Janeiro.

Shawn Mendes vướng tin đồn hẹn hò người đẹp Brazil từ tháng 12 năm ngoái khi họ bị bắt gặp đi nghỉ cùng nhau. Kể từ đó, cặp sao thường xuyên sánh đôi và dần công khai mối quan hệ trước công chúng. Bruna Marquezine trước đây yêu nhiều sao nam nổi tiếng, bao gồm cầu thủ bóng đá Neymar từ 2013 đến 2018. Trong khi đó, Shawn Mendes có mối tình ba năm với ca sĩ Camila Cabello và vướng tin đồn hẹn hò Sabrina Carpenter.