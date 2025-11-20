Người bán khoai lang lao xuống hồ nước lạnh cứu phụ nữ suýt chết đuối

Câu chuyện về người đàn ông bán khoai lang nướng cứu một người phụ nữ suýt chết đuối ở Hà Nam (Trung Quốc) gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây.

Ngày 17/11 - 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra, anh Phùng Tín Lỗi, làm nghề bán khoai lang nướng, kể lại: "Tình hình rất nguy cấp. Tôi theo bản năng nhảy xuống hồ cứu người phụ nữ. Đó là việc nên làm, tôi không nghĩ nhiều đến việc nước sâu hay lạnh".

Anh Lỗi lao xuống hồ nước lạnh để cứu người. Ảnh: Ifeng

Lúc ấy, vào khoảng 16h ngày 15/11, khi đang bán khoai lang nướng ở công viên Dương Thành (Hà Nam), anh Lỗi bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết: "Có người rơi xuống nước, mau cứu với!".

Anh nhìn thấy một người đang trôi nổi trong hồ cách quầy hàng vài mét. Không một giây chần chừ, anh Lỗi gác lại công việc kinh doanh và lao ra cứu người trong làn nước lạnh giá đầu mùa đông.

Dựa vào kỹ năng bơi tự học từ thuở nhỏ ở ao hồ quê nhà, anh lấy hết sức bơi về phía người phụ nữ cách bờ khoảng 5m.

"Nước hồ rất sâu, chân tôi không chạm đất. Quần áo ngấm nước càng nặng hơn, khiến việc bơi tiêu hao rất nhiều thể lực", anh Lỗi kể lại.

Khi đến nơi, anh Lỗi phát hiện người phụ nữ đã gần như bất tỉnh, mặt và môi tái nhợt. Sợ cô bị sặc nước lần nữa, anh dùng một tay đỡ lưng cô dưới nước, tay còn lại cố gắng bơi vào bờ.

Nước hồ lạnh buốt thấu xương, nhưng anh Phùng Tín Lỗi vẫn nhẫn nại chịu đựng. Anh chia sẻ: "Thật sự, khi gần đến bờ, tôi đã gần kiệt sức. Nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải cứu được người, nên tôi tiếp tục bơi vào bờ".

Anh Lỗi là người bán khoai lang nướng hiền lành, tốt bụng. Ảnh: Ifeng

Chỉ khi thấy xe cấp cứu đến nơi, anh Lỗi mới trở về nhà thay quần áo. Nhờ được cứu hộ kịp thời, người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch.

Một người chứng kiến sự việc đã hết lời ca ngợi anh Lỗi: "Chúng tôi thấy đám đông tụ lại, sau đó biết là một chàng trai bán khoai lang đã cứu người. Anh ấy thật sự rất dũng cảm và đáng khâm phục!".

Được biết, anh Lỗi năm nay 34 tuổi, là người gốc Chu Khẩu. Anh từng làm công việc vận chuyển hoàng hóa ở Bắc Kinh và mới về quê giúp vợ mở quầy khoai lang nướng.

Vợ anh Lỗi xúc động kể lại: "Hôm cứu người là ngày đầu tiên chúng tôi mở hàng, mới bán được có 50NDT (khoảng 185.000 đồng). Anh ấy thấy có người gặp nạn là bỏ cả việc buôn bán, nhảy xuống cứu người. Tôi lo lắng lắm, nhưng cứu được người là việc tốt, tôi vô cùng tự hào về chồng mình".