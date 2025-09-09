Nhảy xuống sông tự tử thì gặp cá sấu, người phụ nữ có hành động bất ngờ

Một vụ việc vừa gây sốc vừa kỳ lạ đã xảy ra tại Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, nơi một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng đã gây xôn xao dư luận.

Được biết, một người phụ nữ được xác định là Malti, vợ của Suresh, đã nhảy xuống sông Hằng trong cơn thịnh nộ sau khi cãi vã với chồng. Khi cô nhảy xuống sông để tự tử, cô đã bị một con cá sấu tấn công. Để cứu mạng, cô đã trèo lên một cái cây gần đó và ngủ qua đêm.

Theo các báo cáo, Suresh, cư dân Ahirwan, thường xuyên cãi vã với vợ Malti.

Tối 6/9, hai vợ chồng lại cãi nhau. Suresh bảo vợ pha trà nhưng Malti từ chối vì mệt và bảo anh tự pha. Cuộc cãi vã bắt đầu bằng việc pha trà rồi dần dần biến thành cãi vã. Malti bỏ nhà ra đi trong cơn giận dữ.

Người phụ nữ may mắn sống sót sau khi nhảy xuống sông và chạm trán cá sấu. Ảnh: X @darshak_24

Sau đó, cô đã đến cây cầu ở Jajmau. Trong cơn thịnh nộ, Malti nhảy xuống sông Hằng từ trên cầu. Ngay khi nhảy xuống sông, cô đã hối hận và bắt đầu bơi trở lại bờ. Vừa đến bờ sông, một con cá sấu khổng lồ xuất hiện.

Việc bị con cá sấu tiếp cận là vô cùng nguy hiểm nhưng ở lại giữa dòng nước chảy còn nguy hiểm hơn. Vì vậy, cô đã trèo lên một cái cây gần đó và ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, khi dân làng đi ngang qua bờ sông Hằng, Malti ngồi trên cây và kêu cứu. Dân làng vô cùng kinh ngạc khi thấy cô trèo lên cây.

Khi Malti vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc, dân làng đã ngay lập tức báo cảnh sát. Ngay khi nhận được thông tin, Vinay Yadav, người phụ trách đồn cảnh sát Jajmau, đã cùng đội của mình đến hiện trường. Người phụ nữ được giải cứu an toàn và đưa đến đồn với sự hỗ trợ của Childline.