'Ngày trọn vẹn làm con gái bố' của người phụ nữ 12 năm lấy chồng xa

4h sáng ngày 16/10, khi ông Bùi Văn Đức (67 tuổi) vừa xuống xe khách, con gái út đã chờ sẵn, đưa ông đến thẳng Bệnh viện Bạch Mai. Trong lúc chờ đến lượt khám của mình, ông tranh thủ đi mua nước, khoai lang cho con ăn đỡ đói. Khám xong, lúc ngồi chờ kết quả, ông liên tục giục Phương nếu bận thì về lo công việc và chăm sóc ba con nhỏ ở nhà.

Do đến buổi chiều mới có kết quả khám, Phương đưa bố đi ăn trưa rồi tới quán cà phê có buồng riêng gần bệnh viện nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Trong lúc bố ngủ, cô tranh thủ xử lý công việc trên điện thoại. Tỉnh dậy, ông Đức vừa thưởng thức cà phê, vừa vui vẻ kể những lần trước xuống Hà Nội khám chỉ biết ngồi chờ ở bệnh viện, vừa nóng vừa mệt, không ngờ có nơi nghỉ ngơi thoải mái như vậy.

Phương nằm nghỉ trưa với bố trong lúc chờ kết quả khám. Cô nói lần gần nhất được nằm cạnh bố là từ năm học lớp 6.

Sau khi nhận kết quả khám không có vấn đề nghiêm trọng, hai bố con thở phào. Phương mua vé xe buýt hai tầng để cùng ông ngắm phố phường Hà Nội. Trên xe, ông Đức hào hứng kể chuyện hơn 30 năm trước, khi xuôi ngược thủ đô buôn bán nuôi các con, cùng những kỷ niệm thời trẻ và chuyện Phương ngày bé. Cô tranh thủ chụp ảnh cho bố, cùng ông ăn kem bên hồ Gươm.

Buổi tối, hai bố con dạo phố Tạ Hiện, ăn uống và trò chuyện. Phương cố tình đặt chuyến xe muộn nhất lúc 22h để có thêm thời gian bên bố.

"Tôi thấy hạnh phúc, ấm áp như ngày bé và ước sẽ có nhiều chuyến đi như thế này hơn", Phương nói. Ngay trong chuyến đi, cô đã nghĩ đến việc hè năm sau đưa bố đi Hạ Long cùng gia đình.

Ông Đức thưởng thức kem Thủy Tạ cùng con gái.

Với Phương, hiện sống tại Hà Đông và làm thiết kế nội thất, chuyến đi ấy không đơn thuần là đưa bố đi khám rồi tranh thủ dạo chơi Hà Nội.

"Đó là lần đầu tiên sau 12 năm lấy chồng, tôi có một ngày trọn vẹn bên bố, trở lại làm con gái út bé bỏng của ông", Phương xúc động nói.

Bà mẹ ba con tâm sự từ khi lập gia đình, cô chỉ thường về Sơn La vào dịp lễ, Tết hoặc khi nhà có việc. Những lần đó, cô luôn được bố hỏi muốn ăn gì để nấu, đề nghị đưa các cháu cho ông trông để tranh thủ nghỉ ngơi.

Vài năm nay, ông Đức thường giấu chuyện sức khỏe, tự thu xếp những chuyến đi từ Sơn La xuống Hà Nội khám bệnh rồi vội vã trở về trong ngày. Ông vừa ngại làm phiền con, vừa lo tiệm tạp hóa ở nhà không có người trông nom. Lần này, vì cần người nhà ký giấy tờ khi nội soi, ông mới gọi Phương đến.

Trong ký ức của Phương, bố là người ấm áp, hiền lành, hóm hỉnh, tâm lý và rất chiều con, đặc biệt là cô con út. Ngày nhỏ, vì Phương còi cọc nhất nhà, cô thường được bố cho ngủ thêm trong khi các anh chị phải dậy sớm đi học, làm việc nhà. Ông luôn đánh thức con nhẹ nhàng, nắn chân tay, xoa bụng và tìm đủ loại thuốc bổ, mong con tăng cân.

Thấy con mãi không cải thiện thể trạng, có lần ông nói: "Nếu bây giờ bố xẻ thịt của bố ra để đắp cho con được, bố cũng xẻ".

Hai bố con ăn tối cùng nhau, trước khi ông Đức lên chuyến xe khách lúc 10h tối để về Sơn La.

Phương nhớ lần sinh con đầu lòng, ông Đức đi xe máy từ Mộc Châu xuống Hà Nội, mang theo cả con lợn vừa mổ để con tẩm bổ, mong có nhiều sữa nuôi em bé. Thịt được đựng trong thùng carton, nhưng thùng bị ướt mềm trên đường, ông phải vừa lái xe vừa giữ để không bị đổ.

Phương cho biết cả bốn anh chị em trong nhà đều thương yêu, quan tâm bố mẹ theo cách riêng. Hai người con ở gần lo toan công việc gia đình, còn cô và chị gái sống ở Đăk Nông chủ yếu hỗ trợ về kinh tế, tinh thần.

Phương và bố trong dịp Tết năm 2024.

Sau khi chia sẻ câu chuyện về một ngày bên bố lên mạng xã hội, Phương bất ngờ vì bài viết nhận hơn 3.300 lượt tương tác và gần 300 bình luận. Nhiều người nói "đồng cảm", "tiếc nuối vì không còn bố mẹ để chăm sóc" và thừa nhận để làm được như thế cũng "không dễ dàng".

Theo Phương, sắp xếp một ngày dành cho bố mẹ không quá khó, nhưng để cả hai bên đều gác lại được những lo toan công việc, gia đình, con cái, thực sự thảnh thơi bên nhau lại cần nhiều nỗ lực. Cô mong mỗi người sẽ chủ động tạo ra những khoảng thời gian như thế, lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh hay đơn giản là nói với bố mẹ những lời yêu thương vốn thường ngại ngùng bày tỏ.

"Còn bố mẹ là còn điểm tựa, còn nơi để trở về. Tôi tự nhủ mình trong thời gian tới sẽ thường xuyên về thăm nhà hơn", cô nói.