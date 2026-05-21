Mẹ kế ở Bắc Ninh 30 năm yêu thương 4 con gái của chồng, tuổi già hưởng trái ngọt

30 năm chăm sóc con chồng

Dương Thị Bắc Giang (SN 1995, quê ở xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) đã có 30 năm sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của mẹ kế.

Mẹ kế của chị - bà Giáp Thị Hằng (SN 1966, quê Bắc Ninh) với tấm lòng bao dung và nhân hậu giúp chị tin vào tình thân gia đình dù không cùng máu mủ.

Mẹ đẻ của Giang mất năm 1995, khi chị mới 40 ngày tuổi. Chị cả của Giang khi ấy 13 tuổi, chị hai 7 tuổi, chị ba 6 tuổi. Mẹ mất sớm, bố suy sụp, chị lớn phải bồng bế, săn sóc các em nhỏ.

Chị Giang được mẹ kế yêu thương, chăm sóc suốt 30 năm qua

Năm 1996, qua mai mối, bố Giang quen biết bà Hằng - mẹ kế của chị bây giờ. Đôi bên hợp ý nên sớm về chung một nhà. Bố của chị mừng vì từ đây đã có người phụ giúp vun vén tổ ấm, chăm sóc các con.

“Bấy nhiêu năm qua, chúng tôi nhiều lần hỏi mẹ: ‘Tại sao mẹ lại đồng ý cưới bố - người đàn ông góa vợ lại có 4 đứa con riêng?’. Mẹ tôi đáp: ‘Lần đầu về thăm nhà, thấy các con nheo nhóc, bồng bế nhau mẹ thấy thương. Mẹ không nghĩ nhiều, chỉ muốn ở lại đỡ đần bố chăm sóc các con’.

Ngày đó, bên ngoại phản đối gay gắt lắm, sợ mẹ sẽ khổ khi lấy bố. Thế nhưng, vì thương chúng tôi, mẹ vẫn quyết làm theo ý mình”, chị Giang xúc động kể.

Chị Giang không có ký ức về mẹ ruột. Tất cả những kỷ niệm tươi đẹp về tình yêu thương và sự chăm sóc ân cần của chị đều là về mẹ kế.

Chị được mẹ kế bế ẵm, ủ ấp từ khi còn là đứa trẻ 1 tuổi. Những bước chân đầu đời do mẹ kế dắt đi. Tiếng “mẹ” đầu tiên, chị cũng dành cho người mẹ này.

Chị em chị Giang chụp ảnh kỷ niệm bên bố mẹ

Bố mẹ chị làm nông, kinh tế chẳng mấy khá giả. Thương đàn con, mẹ kế của chị cố gắng làm thuê, làm mướn, kiếm tiền cải thiện bữa ăn gia đình.

Bốn chị em Giang được mẹ kế sắm áo mới, mua sách vở cho đến trường. Những khi ốm đau, mấy chị em được mẹ lo cho từng viên thuốc. Sự quan tâm, chăm sóc ân cần ấy chị nhớ mãi đến giờ.

Năm 1998, khi chị Giang 3 tuổi, mẹ kế của chị sinh con trai. Dẫu vậy, bà chưa từng phân biệt con chung, con riêng. Sự săn sóc tỉ mỉ hay những lời răn dạy nghiêm khắc đều được áp dụng công bằng với cả 5 người con. Thậm chí, đối với con trai riêng bà còn có phần nghiêm khắc hơn để con sống biết “kính trên nhường dưới”.

“Sự công bằng của mẹ khiến chúng tôi kính nể”, chị Giang nói.

“Biết ơn vì mẹ đã đến”

Nhờ được dạy dỗ cẩn thận, chị em Giang ngoan ngoãn, lễ phép, biết yêu thương nhau. Tuổi dậy thì, cũng có lúc chị ương bướng nhưng sau mỗi lần mắc sai lầm, chị càng cảm nhận rõ hơn sự bao dung của mẹ kế.

Khi trưởng thành, 4 chị em Giang lần lượt kết hôn. Ai cũng được bố mẹ lo cho một đám cưới vẹn toàn, từ cỗ bàn đến của hồi môn.

Đại gia đình chị Giang yêu thương và đoàn kết với nhau

Mỗi lần tiễn con gái đi lấy chồng, bà Hằng đều rơi nước mắt. Khoảnh khắc con gái rời xa vòng tay gia đình, xây đắp tổ ấm mới, bà vừa vui mừng, vừa có chút không nỡ.

“May sao, chị em tôi đều lấy chồng gần nên mẹ bớt lo hơn”, Giang chia sẻ.

Chị Giang lấy chồng cách nhà 2km. Người đàn ông chị chọn cũng từng “lỡ” một lần đò, có một cô con gái riêng. Như duyên phận sắp đặt, chị Giang 30 năm được mẹ kế nuôi nấng, yêu thương, giờ đây cũng trở thành mẹ kế.

Ngày biết con gái yêu người đàn ông một đời vợ, lại có con riêng, bà Hằng lo đến mất ăn mất ngủ. Khi thấy con kiên định với lựa chọn của mình, bà lặng lẽ rơi nước mắt.

“30 năm làm mẹ kế, mẹ tôi hiểu rõ hơn ai hết đây là con đường khó đi. Mẹ sợ tôi phải chịu thiệt thòi. Thế nhưng, biết tôi quyết tâm cưới anh ấy, mẹ chỉ dặn dò: ‘Con hãy sống thật tốt, phải biết cách đối nhân xử thế’”, chị Giang kể.

Còn chị Giang tự dặn lòng mình, chỉ cần sống tốt như mẹ kế của mình, thương con riêng thật lòng như mẹ kế từng thương mình, vậy là đủ. Nhờ có mẹ kế làm gương, hành trình làm mẹ của chị Giang trong suốt 10 năm qua khá nhẹ nhàng.

Dành cả cuộc đời nuôi nấng, chăm sóc 5 người con, trong đó có 4 người con riêng của chồng, giờ đây ở tuổi 60, bà Hằng có cuộc sống vui vầy, hạnh phúc.

Bốn con gái lấy chồng gần nhà, thường xuyên ghé thăm cha mẹ. Mỗi dịp đặc biệt, đại gia đình lại quây quần bên nhau, cùng nấu nướng, ăn uống. Nhìn cảnh con cháu quây quần, anh chị em đoàn kết, yêu thương nhau, bà Hằng thấy mãn nguyện.

“Mẹ đã bước vào cuộc đời chúng tôi với sự kiên nhẫn, dịu dàng và thật lòng. Mẹ không sinh ra tôi nhưng thức khuya khi tôi ốm, lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, luôn âm thầm nhẫn nhịn vì một gia đình yên ấm cho các con.

Tôi biết ơn vì mẹ đã đến, yêu thương chị em tôi như một người mẹ thật sự”, chị Giang tâm sự.

Ảnh: NVCC