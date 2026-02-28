Nàng độc thân tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 40 hoành tráng như đám cưới

Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt theo phong cách phim Saltburn của Brittany Allyn, người Mỹ, diễn ra hôm 6/2 tại một trang viên ở vùng nông thôn nước Anh, với sự góp mặt của 35 người bạn thân thiết. Giống như đám cưới tổ chức ở điểm du lịch, bữa tiệc kéo dài nhiều ngày với quy mô hoành tráng, có phát biểu chúc mừng, nhạc sống và những buổi khiêu vũ sôi động, People ngày 26/2 cho biết.

Toàn bộ khách mời đều ở trong biệt thự và được chủ nhân bữa tiệc chuẩn bị sẵn quà mang tính cá nhân hóa khi đến dự.

"Bữa tiệc có tất cả những điều tôi từng mơ được làm trong đám cưới: váy áo lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không khí như cổ tích - chỉ đơn giản vì tôi có thể", Allyn chia sẻ trên Instagram trước thềm bữa tiệc. "Nó không phải là sự tiếc nuối với những điều chưa xảy ra, mà là sự trân trọng những gì mình có".

Allyn diện váy trắng tinh như váy cô dâu ở tiệc sinh nhật tuổi 40 hôm 6/2. Ảnh: Hana Gonzalez Photography

Chia sẻ với People, cô nàng độc thân khẳng định bạn không cần phải chờ có một người bạn đời hay một lý do đặc biệt nào đó mới được chúc mừng chính mình. "Nếu bạn có ước mơ muốn làm điều gì, hãy cứ làm. Đừng bận tâm người khác nghĩ gì", cô nói.

Tiệc sinh nhật theo phong cách "đám cưới" của Allyn khởi động với bữa ăn tối sang trọng. Khách mặc đồ đen, còn cô diện váy voan trắng xẻ sâu, sau đó thay bằng váy ren ngắn màu ngà.

Thay vì bước trên lễ đường, cô xuất hiện ấn tượng từ cầu thang trong tiếng violin. Không gian tiệc phủ ánh đèn đỏ ấm, có tháp champagne, chiếu hình và những lời chúc mừng. Khách dùng bữa dưới đèn chùm pha lê, bên bàn tiệc trang trí nến bạc, nho đỏ và sung tươi. Sau bữa tối, người tham dự sẽ tiếp tục tiệc tùng trong phòng khách như những quý tộc, rồi cùng đếm ngược và hô vang "chúc mừng sinh nhật" khi đồng hồ điểm 0h.

Allyn cho biết bước sang tuổi 40 là cột mốc khiến nhiều phụ nữ e ngại vì những áp lực xã hội xoay quanh tuổi tác và chuyện sinh nở.

"Ngay cả trong thời đại này, phụ nữ vẫn cảm nhận rõ sức nặng ấy. Vì thế tôi muốn tự tổ chức một điều thật vui cho mình, để háo hức đón tuổi 40 thay vì sợ hãi nó", cô nói. "Hãy chúc mừng chính mình. Tuổi 40 là một cột mốc tuyệt vời, đánh dấu thời điểm bạn thực sự trưởng thành và hiểu rõ bản thân hơn".

Ngày hôm sau (7/2), Allyn và khách mời thưởng thức bữa ăn trưa muộn trước khi tham gia một sự kiện bắn súng vùng nông thôn Anh theo chủ đề Công nương Diana. Diện áo trench coat, blazer dạ và boots cao mang phong cách Ralph Lauren, các khách mời thử sức với môn bắn súng thể thao, sau đó cùng thưởng thức trà chiều đúng chất Anh.

Allyn và bạn bè trong buổi bắn súng thể thao ở ngày thứ hai của sự kiện sinh nhật. Ảnh: Hana Gonzalez Photography

Tối cùng ngày, các khách mời giao lưu trong giờ cocktail trước khi bước vào bữa tối. Theo Allyn, không gian được trang trí với bóng bạc và quả cầu disco, mang đậm vibe Studio 54 - hộp đêm huyền thoại ở New York từng là biểu tượng của văn hóa disco, sự phóng khoáng và giới nổi tiếng thập niên 70, 80.

Tiếp đó, sau vài bài phát biểu, bánh cupcake mừng sinh nhật và màn saxophone bất ngờ chơi bản Happy Birthday, bữa tiệc chính thức bùng nổ với không khí sân khấu sôi động và lấp lánh hơn. Allyn diện váy xuyên thấu màu đen cổ điển từ thập niên 1970 với điểm nhấn là các đường cut-out táo bạo.

"Tôi muốn đó phải là một bữa tiệc thật ngầu, đậm chất rock - đã chơi là chơi tới bến và tận hưởng hết mình", cô nói.

Khi nhận được thiệp mời vào đầu tháng 10, toàn bộ khách mời cho biết họ không quá bất ngờ với ý tưởng "sinh nhật như đám cưới" của Allyn, bởi cô vốn luôn làm mọi thứ theo cách hoành tráng và khác biệt.

Allyn, người không tiết lộ cụ thể công việc hiện tại, đã tự chi trả toàn bộ chi phí cho bữa tiệc xa hoa này và bắt đầu lên kế hoạch tổ chức từ tháng 1.

"Khi mọi thứ dần được định hình, tôi nhận ra mình chưa bao giờ có cơ hội khoác lên chiếc váy cưới trắng", cô nói. "Và tôi tự hỏi, nếu đã đầu tư từng ấy tiền bạc, công sức để tổ chức và đi lại, thì tại sao không làm luôn tất cả những điều mình hằng mong muốn?".

Allyn tiệc tùng cùng bạn bè thân thiết trong dấu mốc đặc biệt. Ảnh: Hana Gonzalez Photography

Dù vậy, Allyn thừa nhận việc lên kế hoạch cho bữa tiệc chỉ trong một tháng không hề dễ dàng.

"Tôi thực sự đồng cảm với các cô dâu", cô nói. "Bạn đúng là phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của một cô dâu: hồi hộp khi chuẩn bị bước ra trong bộ váy của mình, rồi cả cảm giác trống trải sau bữa tiệc. Khi mọi thứ kết thúc, tôi lại nghĩ 'giá mình làm thêm điều này, giá mình làm khác đi'. Tôi hơi buồn vì nó đã qua rồi. Trải nghiệm đó khá thú vị".

Với cô, cuối tuần đặc biệt ấy là hành trình của "trưởng thành, biết ơn và tình bạn".

"Rất nhiều người bạn của tôi đã bay từ khắp nơi trên thế giới, kể cả từ bờ Tây - nơi tôi lớn lên - để đến chung vui, bởi họ biết suốt nhiều năm qua tôi luôn có mặt trong các buổi tiệc cưới, tiệc mừng em bé và những cột mốc quan trọng của họ. Điều đó thực sự khiến tôi xúc động, vì họ nhận ra tôi đã cho đi rất nhiều và cũng muốn đáp lại", cô nói.

Sau khi đăng những khoảnh khắc từ bữa tiệc sinh nhật đặc biệt này lên mạng xã hội, Allyn nhận được vô số phản hồi tích cực từ phụ nữ.

"Tôi đã nhận hàng nghìn tin nhắn từ các cô gái, nói rằng họ cảm thấy được truyền cảm hứng để tự tôn vinh chính mình. Tôi tin rằng nó hoàn toàn có thể trở thành xu hướng lan tỏa trong năm 2026", cô chia sẻ.