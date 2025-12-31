Livestream “bữa tiệc hồ bơi” gây phẫn nộ vì tính dung tục

Sự kiện được phát trực tiếp trên nền tảng video ngắn, nơi Liu có 44 triệu người theo dõi, thu hút hơn một triệu lượt xem. Trong clip, có nhiều cảnh cận cảnh các phụ nữ ăn mặc hở hang. Liu và các nam tham gia khác còn chơi đùa với các phụ nữ, ném họ xuống hồ bơi và thoa kem dưỡng thể lên cơ thể một người để quảng cáo sản phẩm.

Một số người xem đã báo cáo buổi livestream vì nội dung thô tục, nhưng các clip vẫn tiếp tục lan truyền. Hơn 10 ngày sau, nền tảng video trên thông báo với Jimu News rằng tài khoản của Liu đã bị cấm vì “vi phạm quy định”.

Nhiều người tỏ ra sốc trước phản ứng chậm của nền tảng và nghi ngờ rằng họ dung túng nội dung này để thu hút lượt xem. Liu, đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, nổi tiếng với các video thô tục, thường chửi thề và kích động các livestreamer khác tham gia các thử thách cực đoan, chẳng hạn như ăn dầu cay, để gây chú ý.

Người xem còn cho rằng hình phạt của nền tảng quá nhẹ, khi Liu vẫn có thể giữ tài khoản và tiếp tục nhận người theo dõi mới. Một đồng nghiệp trong công ty của Liu còn nói với người hâm mộ rằng anh đang chọn sản phẩm để bán trong các sự kiện sắp tới, dường như không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Liu Ergou, một người nổi tiếng trên mạng với 44 triệu người theo dõi, đã bị cấm tài khoản sau khi phát trực tiếp bữa tiệc hồ bơi kéo dài gần 3 giờ tại suối nước nóng. Ảnh: SCMP

“Nền tảng nên chặn hoàn toàn tài khoản của anh ta”, một người nói. “Hình phạt nhẹ cho thấy nền tảng đang bảo vệ anh ta. Họ được lợi từ những trò câu view này nhiều như bản thân người nổi tiếng", một người khác nói. “Liu có lượng fan khổng lồ và rõ ràng là ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Anh ta nên bị cấm hoàn toàn và các cơ quan chức năng phải giám sát nền tảng”, một người nữa nhận xét.

Nền tảng liên quan tới sự việc là một trong những nền tảng video ngắn phổ biến nhất ở Trung Quốc.

Từ năm 2016, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã phát động chiến dịch Qinglang (tạm dịch là sạch sẽ và sáng sủa) để xử lý nội dung thô tục trực tuyến, đồng thời buộc các nền tảng chịu trách nhiệm nếu không kiểm soát vi phạm. Nền tảng liên quan trong vụ việc trên từng bị xử phạt vào các năm 2018 và 2019, một phần vì để lọt nội dung thô tục.