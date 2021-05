Nam thanh niên cầm dao lao nhanh đến một chiếc ô tô, ai nấy hoảng hồn cho tới khi biết lý do

Một loạt hành động của nam thanh niên khiến mọi người xung quanh được phen kinh ngạc nhưng sau đó ngay lập tức thấy cảm phục.

Theo CNN, sự việc gây xôn xao dư luận xảy ra vào tháng 6/2019. Hôm đó, Logan Simmons, một thanh niên 19 tuổi sinh sống tại Georgia (Mỹ) đến cửa hàng fastfood Chick-fil-A chi nhánh thành phố Flowery Branch, quận Hall làm việc như thường lệ.

Trong lúc đang làm việc, Longan chú ý tới sự xuất hiện của một chiếc ô tô tại làn dành cho người mua mang đi. Một người phụ nữ ngồi ở ghế lái, trong khi bé trai 6 tuổi ngồi ở phía sau.

Bất chợt, Longa nghe tiếng người phụ nữ hét lên thất thanh rằng con trai cô bị nghẹt thở. Nam thanh niên ngay lập tức lao qua cửa sổ, chạy thẳng tới chỗ chiếc xe đang đỗ.

Longan nhanh chóng nhảy qua cửa sổ để chạy tới giải cứu cậu bé 6 tuổi gặp nạn trong xe.

Thời điểm chạy đến nơi, Longan thấy cậu bé 6 tuổi mặt đỏ bừng vì bị dây an toàn quấn quanh cổ. Bé trai hoảng sợ vùng vẫy khiến dây an toàn siết chặt hơn. Thấy vậy, nam thanh niên nhanh chóng dùng dao bỏ túi mang theo cắt đứt dây an toàn, thành công giải cứu đứa bé.

Chia sẻ về sự việc, Longan cho hay: “Ngay sau khi phát hiện chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì tôi nghĩ là làm sao để chạy ra xe càng nhanh càng tốt, vậy nên tôi đã nhảy qua cửa sổ. Tôi vẫn hơi sốc về những gì đã xảy ra nhưng cũng cảm thấy may mắn vì có thể cứu giúp đứa trẻ”.

Longan cho biết thêm anh nhận được sự quan tâm rất lớn từ mọi người sau sự việc đó, có những người đặc biệt đi tới cửa hàng Chick-fil-A chỉ để nói chuyện với anh trong lúc anh làm việc. Mẹ bé trai 6 tuổi sau đó đã gọi điện để cám ơn Logan.

Hành động của Longan Simmons (áo xám) nhận được sự tán dương của mọi người.

Khi được hỏi về hành động của con trai, mẹ của Longan nói: “Tôi vô cùng ngạc nhiên, Thằng bé không hề hoảng sợ một chút nào, thậm chí nhắc tới chuyện đó một cách rất bình tĩnh, chỉ nói ‘hôm nay con đã cứu sống một đứa trẻ’, và tôi đã bật thốt lên ‘cái gì?’”. Người mẹ cho biết thêm khoảng vài giờ sau khi đi làm về, Logan thậm chí còn không đề cập hay kể lại chuyện vừa xảy ra.

