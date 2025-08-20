Bà trùm ma túy nhận tội liên quan đến cái chết của tài tử 'Friends'

Jasveen Sangha, 42 tuổi, là bị cáo thứ năm và cũng là người cuối cùng nhận tội liên quan đến cái chết của Matthew Perry hồi tháng 10/2023. Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 18/8, Sangha sẽ nhận các tội: điều hành địa điểm tàng trữ ma túy, phân phối ketamine, phân phối ketamine gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.

Jasveen Sangha (trái) và nam diễn viên Matthew Perry. Ảnh: People

Sangha, người mang hai quốc tịch Mỹ và Anh, bị tạm giam từ tháng 8/2024 và dự kiến chính thức nhận tội trong vài tuần tới, thay vì phải ra tòa theo lịch xét xử. Với các cáo buộc này, bà có thể đối mặt với mức án hàng chục năm tù giam.

Theo công tố viên, Jasveen Sangha điều hành một "nhà kho ma túy" tại Bắc Hollywood. Sangha thừa nhận đã tàng trữ, phân loại và phân phối nhiều loại chất gây nghiện, trong đó có ketamine và methamphetamine tại nhà từ tháng 6/2019.

Các công tố viên cho biết Sangha đã cung cấp ketamine - thuốc gây mê, chất gây hưng phấn - cho Erik Fleming, một người quen của Matthew Perry. Fleming sau đó chuyển số thuốc này cho Kenneth Iwamasa, trợ lý riêng sống cùng nam diễn viên. Theo cáo trạng, Fleming đã nhận 50 lọ ketamine từ bà trùm này và giao cho Iwamasa, người thừa nhận đã nhiều lần tiêm cho Perry mà không có chuyên môn y tế.

Ngày 28/10/2023, Iwamasa đã tiêm ít nhất ba liều ketamine do Sangha cung cấp khiến Matthew Perry sốc thuốc, theo thỏa thuận nhận tội mà công tố viên công bố.

"Sau khi biết tin Perry qua đời, Sangha đã gọi cho Fleming qua ứng dụng Signal để bàn cách tránh liên quan đến vụ việc," thông cáo cho biết. "Cùng ngày, Sangha thay đổi cài đặt để xóa tự động tin nhắn với Fleming và còn dặn ông ta: 'Xóa tất cả tin nhắn của chúng ta'".

Jasveen Sangha được mệnh danh là 'Nữ hoàng Ketamine', hiện đối mặt với án tù hàng chục năm.

Matthew Perry được phát hiện nằm úp mặt trong bồn tắm sục tại biệt thự ở Los Angeles. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận anh tử vong do tác động cấp tính của ketamine, ngoài ra còn có các yếu tố khác như đuối nước, bệnh động mạch vành và ảnh hưởng từ buprenorphine - thuốc điều trị nghiện opioid. Ngôi sao Friends qua đời ở tuổi 54.

Năm người bị bắt giữ sau cái chết của ngôi sao Hollywood bao gồm: "Nữ hoàng Ketamine" Jasveen Sangha, trợ lý Kenneth Iwamasa, người môi giới Erik Fleming, cùng hai bác sĩ Mark Chavez và Salvador Plasencia. Họ sẽ bị tuyên án trong vài tuần tới.

Ngoài vụ việc liên quan đến Matthew Perry, Jasveen Sangha cũng đang bị điều tra gây ra cái chết của huấn luyện viên thể hình Cody McLaury, 33 tuổi, ở Los Angeles. Đầu năm nay, Sangha thừa nhận từng bán 4 lọ ketamine cho Cody McLaury vào tháng 8/2019. Chỉ vài giờ sau khi sử dụng, anh tử vong vì sốc thuốc.

Matthew Perry sinh năm 1969, là nam diễn viên người Canada - Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với vai Chandler Bing trong loạt phim truyền hình đình đám Friends. Nhờ lối diễn hài hước, duyên dáng và thông minh, anh trở thành một trong những gương mặt được yêu thích màn ảnh Mỹ thập niên 1990 - 2000. Ngoài Friends, Perry tham gia nhiều phim điện ảnh như The Whole Nine Yards, 17 Again... Trong cuộc sống riêng tư, anh từng trải qua nhiều năm đấu tranh với chứng nghiện rượu và ma túy, sau đó tích cực lên tiếng kêu gọi cộng đồng quan tâm đến vấn đề sức khỏe tinh thần và cai nghiện. Năm 2022, Perry phát hành hồi ký Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, tiết lộ cuộc chiến gian nan của mình.