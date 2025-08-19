'Dị nhân' Nguyễn Văn Long chạy bộ xuyên Việt mừng 2/9

Đúng 4 giờ sáng 14/8, Long có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ, thắp nén nhang tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc rồi khởi động, bắt đầu hành trình chinh phục 1.636 km.

Anh đặt mục tiêu chạy 82 km mỗi ngày, nhưng ngay ngày đầu đã thất bại.

"Cứ chạy được vài km thì trời lại đổ mưa, hành trình liên tục bị ngắt quãng. Mưa buổi trưa khiến hơi ẩm dưới mặt đất bốc làm sức lực của tôi bị bào mòn nhanh hơn. Tôi thấy rã rời và tủi thân khi kết thúc ngày đầu tiên chỉ đạt 77 km, hụt 5 km so với kế hoạch", Long kể.

Đến ngày thứ 2, Nguyễn Văn Long đã chạy được 88 km, vượt chỉ tiêu 6 km để bù lại.

"Mọi sự bất lực hay buồn bã trước đó đổi lại thành niềm vui. Chạy xuyên Việt lần nào cũng khó khăn, nhưng quan trọng là ý chí và quyết tâm", anh nói.

Ngày thứ 3, trên chặng Bình Phước cũ (Đồng Nai) đến Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), Long đối mặt những con dốc dài, trời mưa xối xả. Các vết phồng rộp ở bàn chân nứt toác, rướm máu. Anh dừng lại băng vết thương rồi tiếp tục lên đường. Sang ngày thứ 4, Long tiếp tục tắm mưa nhưng vẫn hoàn thành 85 km.

"Tôi sẽ tùy tình hình điều chỉnh kế hoạch nếu gặp chấn thương, thời tiết xấu hay vấn đề sức khỏe nhưng tuyệt đối không bỏ cuộc", Long khẳng định.

Bàn chân Long phồng rộp, rớm máu ở chặng Lâm Đồng (Đắk Nông cũ). Ảnh: NVCC

Mỗi ngày chạy quãng đường gần 90 km, nhưng Long hầu như không dùng gel năng lượng hay viên muối bổ sung. Chế độ ăn của anh là cơm bình dân, bún phở ở các quán ven đường, buổi sáng là cháo gói ăn liền mua từ hôm trước. Anh bổ sung nước liên tục bằng 2 bình nước đeo trên vai và thỉnh thoảng thêm nước điện giải, nước mía mua ven đường.

Đây là chuyến chạy bộ xuyên Việt lần thứ ba của anh. Hiện anh ở tỉnh Đắk Lắk. Ban đầu, Long dự định thực hiện hành trình xuyên ba nước Đông Dương, nhưng hạn chế về kinh phí nên anh chọn cung đường trong nước và thử thách bản thân bằng cách chạy một mình, không có đội hậu cần. Hành trang của anh chỉ nặng 3,5 kg, gồm 3 bộ quần áo mỏng, áo mưa, đèn đội đầu, căn cước công dân, giấy tờ tùy thân, bình nước mềm. Lịch trình mỗi ngày cố định, nghỉ ngắn xen kẽ để hồi sức. Mỗi ngày, anh khởi hành lúc 4h30 sáng, nghỉ ngắn xen kẽ để hồi sức, tối tìm nhà nghỉ bình dân nghỉ ngơi.

Dọc đường, anh thường xuyên livestream để mọi người theo dõi. Dù độc hành, Long chưa bao giờ cảm thấy đơn độc: ở mỗi chặng lại có những runner địa phương ra chạy cùng vài km, tiếp thêm động lực; có người dân ven đường dừng lại đưa chai nước, ổ bánh; thậm chí có tài xế lái xe hơi chạy chậm phía sau chỉ để giúp anh cầm điện thoại phát sóng trực tiếp.

"Nói là chạy một mình, nhưng đến đâu tôi cũng có anh em runner đồng hành và những con người xa lạ tiếp sức. Vì vậy, tôi chưa bao giờ thấy cô đơn", Long nói.

Hành trang chạy bộ xuyên Việt của Long. Ảnh: NVCC

Nguyễn Văn Long là cựu vận động viên điền kinh chuyên nghiệp từng vô địch marathon Đông Nam Á năm 2007, hiện là huấn luyện viên chạy bộ tại TP HCM. Anh được cộng đồng runner Việt Nam gọi là "dị nhân" nhờ nghị lực và sức bền phi thường khi liên tiếp chinh phục những cung đường nghìn km mà nhiều người coi là "bất khả thi".

Hành trình xuyên Việt đầu tiên của Long diễn ra năm 2022, dài 2.656 km từ Trà Cổ (Quảng Ninh) đến Cà Mau. Anh chạy trung bình 80 km mỗi ngày trong 34 ngày liên tiếp.

Lần chạy xuyên Việt thứ hai vào năm 2024, dài hơn 1.800 km từ với hành trình từ Hà Nội vào TP HCM. Anh chạy trung bình 90-100 km mỗi ngày, chạy liên tục 20 ngày. Dù gặp thời tiết khắc nghiệt và nhiều trở ngại sức khỏe, Long vẫn cán đích tại Dinh Độc Lập đúng ngày 30/4/2024. Hình ảnh hàng trăm runner từ khắp nơi cùng chạy về đích với cờ Tổ quốc tung bay đã trở thành dấu ấn khó quên.

"Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghẹn ngào. Tôi nhận ra chuyến đi không chỉ là những con số về quãng đường hay thời gian, mà còn là câu chuyện của ý chí, tinh thần gắn kết và niềm tự hào dân tộc. Chính cảm xúc đó thôi thúc tôi tiếp tục thêm một hành trình vào năm nay", Long cho biết.

Các runner đồng hành cùng Long ở chặng Đồng Nai (Bình Phước cũ). Ảnh: NVCC

Trước mỗi hành trình xuyên Việt, Long đều dành vài tháng tập luyện hàng chục km mỗi ngày, kết hợp chạy đường dài và rèn sức mạnh. Nhờ kinh nghiệm từ hai lần chinh phục trước, anh chuẩn bị sẵn nhiều phương án ứng phó khi gặp đau cơ, sốc nhiệt, mất nước hay chấn thương nhẹ để có thể tiếp tục hành trình.

"Sức khỏe và sự an toàn của bản thân nên được ưu tiên hàng đầu. Khi gặp chấn thương, mệt mỏi kéo dài, tôi sẽ nghỉ ngơi ngay để hồi phục rồi tiếp tục chứ không chạy theo thành tích bằng mọi giá", Long nói.