Gil Lê - Xoài Non kỷ niệm một năm yêu

Gil Lê (phải) và Xoài Non mừng ngày kỷ niệm tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM. Cả hai tạo sự kết nối hài hòa bằng xiêm y màu kem chủ đạo.

Cặp sao ăn tối bên ánh đèn vàng lãng mạn, trao nhau nhiều cử chỉ âu yếm.

Gil Lê chuẩn bị lẵng hoa lớn cùng bánh kem và món quà hàng hiệu cho người yêu.

Xoài Non hào hứng khoe chiếc bánh hình trái tim kèm dòng chữ "Mừng ngày kỷ niệm, tình yêu của anh".

Mỹ nhân 23 tuổi được khen ngọt ngào với mẫu đầm chiết eo xếp lớp nữ tính, kết hợp túi Lady Dior 6.200 USD (hơn 164 triệu đồng).

Hot girl tô điểm phong cách bằng bông tai Chanel và vòng tay Dior nhỏ nhắn.

Tháng trước, nhân dịp sinh nhật Gil Lê, Xoài Non tặng bánh kem với dòng chữ "Happy birthday chồng iu" và nhắn nhủ: "Mong ngày đặc biệt của anh sẽ tuyệt vời như chính anh vậy".

Valentine năm nay, Xoài Non gọi người yêu đồng giới là "phần ngọt ngào nhất cuộc đời". Từ đó, cả hai thoải mái bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội, tại sự kiện cũng như các buổi gặp gỡ gia đình.

Gil Lê tên thật Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, là cựu thành viên nhóm nhạc X5 thành lập năm 2011, hoạt động trong hai năm. Ca sĩ từng ra mắt các bài hát solo như Nơi con tim yên bình, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình... Gil Lê nổi tiếng hơn với vai trò MC, từng dẫn các chương trình: X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam... Ca sĩ từng lấn sân phim ảnh, cùng Chi Pu đóng phim Yêu của đạo diễn Việt Max, giành giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại Ngôi Sao Xanh 2015. Năm ngoái, Gil tham gia Chị đẹp đạp gió 2024.

Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Cô là hot girl có hàng triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Người đẹp từng có chuyện tình nổi tiếng với streamer Xemesis nhưng cả hai chia tay tháng 6/2024, sau 6 năm đồng hành.