Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến khán giả bất ngờ khi làm "công an ngầm" bắt tội phạm ma túy

Tối 10/12, tại Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức gala tổng kết chương trình “Trường học không ma túy” mùa 3 năm 2025 với chủ đề “Kiến tạo tương lai không ma túy”. Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an), Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng Ban Chuyên đề - Khoa giáo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình “Trường học không ma túy” do Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đài THVN tổ chức, thu hút 90 trường học trên cả nước tham gia.

Trong suốt các vòng tranh tài, sân chơi này đã thu hút 90 trường Trung học phổ thông, Cao đẳng và Đại học trên cả nước, với hơn 30.000 học sinh, sinh viên tham gia ghi hình và thực hiện dự án. Các đội thi quyết tâm lan tỏa thông điệp: “Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần” đến mọi góc nhỏ trong đời sống giới trẻ.

Tại đêm Gala, khán giả được giao lưu với đại diện 3 trường Đại học xuất sắc: Trường Đại học Thủy Lợi; Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh. Các dự án này được ban giám khảo đánh giá cao bởi tư duy hiện đại, ứng dụng công nghệ (AI) và khả năng lan tỏa đa nền tảng.

Đặc biệt, trong đêm gala, khán giả tại trường quay rất bất ngờ trước sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vai cảnh sát ngầm tiếp cận tên buôn ma túy chuyên nghiệp. Anh tham gia diễn xuất trong tiểu phẩm hài “Liều thuốc giải stress đặc biệt”, cùng diễn viên Cường Cá và NSƯT Thái Sơn. Màn kết hợp độc đáo này đã mang đến những phút giây giải trí thú vị cho người xem.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến cả trường quay bất ngờ khi xuất hiện trong tiểu phẩm hài

Anh vào vai cảnh sát ngầm bắt đối tượng buôn bán ma túy chuyên nghiệp

Ban tổ chức cho biết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là gương mặt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với giới trẻ. Chương trình hi vọng anh cùng các KOL và KOC sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, khuyến khích lối sống lành mạnh và giúp người trẻ tránh xa ma túy.

Chia sẻ tại sự kiện, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - đại sứ mới của chương trình “Học đường không ma túy” bày tỏ, từ thời sinh viên, anh đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và những chiến dịch phòng chống ma túy tại địa phương. Tại đó, anh đã chứng kiến rất nhiều bạn trẻ đánh mất tương lai vì nghiện ngập.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trở thành đại sứ chương trình “Học đường không ma túy”

Với vai trò một nhạc sĩ có sức ảnh hưởng, anh đã sáng tác nhiều ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là những bài hát về tình cảm gia đình và công lao của cha mẹ. Anh mong muốn, thông qua âm nhạc, người trẻ có thể cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu thương, sự hy sinh của đấng sinh thành, từ đó sống tích cực và có trách nhiệm hơn với gia đình cũng như xã hội, góp phần hạn chế các tệ nạn, trong đó có ma túy.

Tiết mục ấn tượng của trường THPT Sông Lô (Tuyên Quang)

Đáng chú ý, phần thi tài năng của học sinh Trường THPT Sông Lô (Tuyên Quang) đã mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng cho chương trình. Tiết mục tái hiện cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên đỉnh núi, khắc họa chân thực những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an và hành trình thức tỉnh của những người từng lầm lỡ sa vào tệ nạn.