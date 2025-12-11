Suzy khoe hình ở Việt Nam, check-in LED của fan được "bà ngoại" Ahn Eun Jin thả tim

Suzy, Kim Seon Ho cùng đoàn phim Portraits of Delusion đã đến Việt Nam vào cuối tháng 11 để ghi hình. Nam diễn viên cứ trung bình mỗi ngày "1 cữ" được fan nhận ra một địa điểm nào đó tại trung tâm Thủ đô Hà Nội. Mới đây, anh cập nhật Story Instagram chụp với màn hình LED chạy quảng cáo chào đón của fan Việt.

Đối lập với Seon Ho, Suzy như thể đã rời khỏi Việt Nam vì hơn 1 tuần qua, kể từ sau video chạy bộ ở Hồ Tây, không có bất kỳ hình ảnh/ clip nào về cô tại phim trường bị rò rỉ hay fan bắt gặp cô dạo phố ở Hà Nội. Quen thuộc với thói quen cứ tập trung quay phim là ngừng cập nhật mạng xã hội của thần tượng, fan vẫn không ngừng mong ngóng sẽ có tin tức mới về Suzy tại Việt Nam.

Ngày 9/12, "tình đầu quốc dân" đã "xả ảnh" một loạt trên Instagram, bao gồm ảnh chụp ở Việt Nam và Latvia - nơi cũng được chọn là địa điểm quay của Portraits of Delusion. Người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc khi lướt đến tấm ảnh cô check-in cùng LED chào đón của V-fan. Các "quạt" cũng tò mò nữ diễn viên đã đi chụp, uống cà phê vào thời điểm nào mà kín bưng thông tin, không ai hay biết.

Suzy chụp ảnh với màn LED chào đón của fan.

"Tình đầu quốc dân" với phông nền cà phê ven đường quen thuộc tại Việt Nam.

Diễn viên Ahn Eun Jin - người vào vai bà ngoại trẻ hóa của Suzy trong Genie, Make a wish (Thần Đèn ơi ước đi) "thả tim" ngay tắp lự, khen "cháu gái": "Công chúa đây rồi". Mỹ nhân lai Dasha Taran, diễn viên Han Jei cũng bình luận đầy si mê. Trong khi đó nhiều tài khoản fan Việt bình luận bằng tiếng Anh và Hàn để lại lời cổ vũ, chào đón cô đến với đất nước hình chữ S xinh đẹp, "rì-viu" nữ diễn viên một vài món ăn.

Dự kiến Kim Seon Ho, Suzy cùng đoàn phim Portraits of Delusion sẽ ở lại Việt Nam khoảng 2 - 3 tháng để hoàn tất các cảnh quay. Người hâm mộ Việt kêu gọi fan không cố ý bám đuôi, truy tìm lịch trình di chuyển, tránh làm ảnh hưởng đến công việc chung và quyền riêng tư của họ.