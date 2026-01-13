Bỏ phố về quê - Trào lưu không dành cho số đông

Trào lưu “bỏ phố về quê" gắn với ước mơ về cuộc sống thú vị, lãng mạn, lạc quan, bớt bon chen, giảm áp lực của cuộc sống phố thị, không còn những sáng những chiều tắc đường, không còn deadline đuổi theo mỗi ngày, cũng chẳng có những KPI đủ để nhận lương cuối tháng.

Niềm vui từ quyết định “bỏ phố”

Thôn Đoàn Kết, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn với cảnh quan thiên nhiên hữu tình. Từng trảng cỏ xanh mượt phủ khắp thung lũng, suối chảy vắt ngang và bầy ngựa thong dong giữa không gian thanh bình, hoa theo mùa nở dọc đường đi, những cánh đồng lúa vàng óng ả, nếp nhà sàn của đồng bào dân tộc nép dưới chân núi với làn khói lam chiều ấm áp, thanh bình đã khiến du khách tìm về, mong có lại những phút giây thư thái, tạm xa cuộc sống phố thị đông đúc, nhiều áp lực.

Hình ảnh đẹp và thanh bình ở xã Hữu Liên, Lạng Sơn.

Nhiều homestay được hình thành từ việc giữ gìn và sử dụng chính những không gian sinh sống của cư dân nơi đây. Trần Thị Nữ đã từng làm du khách “lạc bước” nơi đây và không ngờ lại là ngã rẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống trước đó.

“Em đi nhiều nơi, đến đây thấy hợp và quyết định ở lại. Điều cuối cùng em quyết định ở lại chính là yếu tố con người. Mọi người hiền lành, vùng đất bình yên”, Nữ kể lại thời điểm quyết định dừng công việc ở một tập đoàn nhà nước để bắt đầu cuộc sống “bỏ phố về quê” gần 2 năm trước", Nữ chia sẻ.

Homestay Lê La station ra đời từ quyết định ở lại, gắn bó với mảnh đất, con người nơi đây của Nữ. Hai căn nhà sàn được chuyển giao, dưới bàn tay tài khéo của chính những đồng bào Nùng ghép lại thành một quần thể với 12 phòng sinh hoạt vừa chung vừa riêng, đảm bảo để khách lưu trú. Điều quan trọng tạo nên sự thoải mái như ở nhà ở việc Nữ thực sự chọn sống ở đây, chăm lo từng chút không gian trong, ngoài. Chiều chiều, các nhà ra quét ngõ, trồng cây, đợt này, hội phụ nữ xã họp bàn về phát triển du lịch bền vững, Nữ đều tham gia như tất cả các hộ gia đình trong xã.

Cuộc sống tự cấp tự túc khi chọn "bỏ phố về quê" giúp bạn giảm áp lực tài chính, đồng thời có được nguồn thực phẩm sạch.

Việc rời thành phố, rời công việc văn phòng trong một tập đoàn lớn của nhà nước với mức thu nhập thuộc diện cao với Nữ hoàn toàn không phải từ sự ngẫu hứng. Đó là kết quả sau hành trình nhiều lần trải nghiệm, khám phá những vùng đất, con người khắp nơi trên đất nước. Ngay cả việc ở lại thung lũng Hữu Lũng này cũng từ lần “sống thử” của Nữ vài tháng trước đó. Và quan trọng hơn nữa còn ở sự lên kế hoạch chu đáo, chuẩn bị kĩ lưỡng về cách sống, về công việc phù hợp năng lực, đam mê nhưng cũng phải đem lại thu nhập ở vùng đất mới.

Mở homestay, đồng nghĩa Nữ sẽ phải vận hành như một khách sạn thu nhỏ, từ điều phối phòng, nhận lịch, cân đối khách, thu ngân, pha chế, tổ chức ăn, các hoạt động trải nghiệm…Một vài khách có thể không quá khó, giống như vận hành một gia đình nhỏ. Nhưng khi cùng lúc đón khoảng 20 khách, đa dạng lứa tuổi, nhu cầu, thậm chí cả ngôn ngữ, lúc này, Nữ sẽ đứng hẳn ở vai trò điều phối. Điều thú vị nữa, mô hình kinh doanh của Nữ tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập thêm cho chính bà con nơi đây.

Hoàng Thị Hà, hàng xóm mới của Nữ là một phụ nữ người Nùng. Khi Homestay đông khách, Hà sẽ sang từ sớm, phụ trách bếp, nấu nướng những món ăn từ nguyên liệu được bà con xung quanh cung cấp, gà trong vườn, cá dưới ao, lợn ở chuồng.

“Ban đầu em làm hướng dẫn viên dẫn mọi người đi chơi. Khi chị Nữ lên đây trải nghiệm, chị ấy ngủ nghỉ tại nhà em rồi quyết định lên ở hẳn, em tham gia cùng chị nhiều việc ở homestay và đã học hỏi được nhiều thứ như giao tiếp, bài trí món ăn, tạo cảnh quan không gian sống... Em vẫn duy trì làm nông lần làm du lịch vì nhà không có củ sắn củ khoai tự mình làm thì thấy thiếu nên vẫn cân bằng cả hai việc”, Hà kể.

Khi khách đông, Chuyền, người thợ đa năng trong thôn (bên trái ảnh) có thể vào bếp hỗ trợ công việc cùng Trần Thị Nữ (ở giữa ảnh) và Hoàng Thị Hà (bên phải ảnh)

Homestay của Nữ đến thời điểm này đã vận hành bước sang năm thứ 2, lượng khách đã ổn định hơn. Và tất cả đã vượt ngoài tưởng tượng từ Hoàng Hà trước đó.

Chuyền, một thanh niên người Nùng góp phần không nhỏ tạo nên diện mạo cho Lê La Station. Anh tham gia dựng nhà, trồng cây, tạo cảnh quan, thậm chí mắc điện, nước, làm bàn ghế. Và khi đông khách, anh cũng xắn tay vào bếp cùng mọi người, việc mà trước đây rất hiếm. Ngoài thu nhập, Chuyền cũng học thêm được nhiều điều mới mẻ, biết làm dịch vụ. Và từ một “thợ đụng”, anh dần tự hoàn thiện bản thân theo nhiều nghĩa.

Hơn 2 năm qua, cùng các Homestay khác, Trần Thị Nữ cùng Lê La Station đã tạo nên một hệ sinh thái du lịch cộng đồng hấp dẫn, thu hút, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên đồng thời tạo cơ hội việc làm, thu nhập cho cư dân nơi đây thông qua làm dịch vụ du lịch, tiêu thụ nông sản. Riêng Nữ, hành trình chuẩn bị tâm thế, lựa chọn công việc sau khi rời công việc cũ ở một tập đoàn, đảm bảo tài chính cho hành trình sống tiếp theo hoàn toàn có thể xem như những kinh nghiệm quý báu cho những người nuôi ước mơ “bỏ phố về quê”.

“Về quê”- giấc mơ không cho người chỉ biết mơ mộng

Thích ứng với nếp sống mới, hòa mình trong văn hóa làng quê là những vấn đề những người như Nữ phải chuẩn bị và thực sự trải nghiệm để tiếp tục gắn bó với vùng đất mới, quê hương mới, công việc mới. Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế, làm cho một tập đoàn lớn của nhà nước với mức thu nhập nhiều người mơ ước, việc dừng hẳn, rời phố để chọn cuộc sống ở quê theo Nữ hoàn toàn không phải quyết định tức thời. Đó là chặng đường đã có tỉnh toán và chuẩn bị kĩ lưỡng trước đó.

Hoàng Thị Hà, hàng xóm mới của Nữ là một phụ nữ người Nùng có thêm thu nhập từ mô hình du lịch cộng đồng

“Thực ra sau khi đi đi làm, tích lưỡi được một khoản tài chính rồi, mình mới quyết định sống như ước mơ của mình. Phải có mục tiêu trước đấy, có một kế hoạch khá rõ ràng. Ví dụ như sống ở nông thôn, mình phải có một nguồn thu nhập nuôi được bản thân. Em không làm nông nghiệp được, không trồng cấy được thì phải có một nghề gì đấy”, Nữ chia sẻ.

Ở thời điểm chọn nghề, hướng nghiệp, cụ thể chọn trường đại học, Nữ cho biết bạn chọn ngành kinh tế bởi bố mẹ làm kinh doanh, từ nhỏ bạn đã hiểu quy trình xuất nhập hàng hóa, về lợi nhuận, về đầu tư...Nhưng đâu đó trong sâu thẳm vẫn mơ ước cuộc sống nông thôn bình yên, an lành.

“Các anh chị, bạn bè bảo đáng lẽ em phải về nông thôn từ rất lâu rồi nhưng em lại có một tư duy làm kinh tế hình thành từ bé. Khi được lựa chọn, em vẫn muốn về quê là bởi vì không khí lành hơn, đồ ăn sạch hơn, con người thân thiện hơn”, Nữ chia sẻ.

Nhưng từ trải nghiệm của mình, bạn không cổ súy cho trào lưu “bỏ phố về quê”, đặc biệt khi mong muốn này bắt nguồn từ việc muốn trốn áp lực hoặc có quá nhiều mơ mộng về cuộc sống nông thôn. Theo Nữ, để thực sự trở về quê hoặc chọn sống ở một vùng quê mới, các bạn cần vững về mặt tài chính.

“Mỗi cá nhân đến độ tuổi lao động phải tự lập, phải tự lo cho mình. Cho nên, kể cả ví dụ như về quê ở cùng bố mẹ, mình phải phụ giúp, chu cấp bố mẹ chứ không phải sống nhờ bố mẹ. Bạn có về quê hay ở thành phố cũng phải tự lập, cụ thể là tự lập tài chính. Đây là điều cực kì quan trọng”, Nữ nhấn mạnh.

Không gian sống mới của Nữ khi "về quê". Nhưng để có được căn nhà, khu vườn đẹp như mơ, bạn không chỉ ngồi và ước

Cùng với đó, kỹ năng sống của các bạn cũng phải rất tốt bởi sống ở thành phố với ở nông thôn hoàn toàn khác nhau.

Người ở quê rất thân thiện nhưng sẽ đồng nghĩa với rất nhiều thứ khác. Ví dụ như ở thành phố nhà nào biết nhà đấy. Ở quê, cuộc sống cộng đồng, “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” khiến có chuyện gì trong nhà, cả làng đều biết.

Tiếp nữa, khi bạn chọn bình yên ở quê đồng nghĩa phải tạm biệt rất nhiều thứ. Ví dụ như các dịch vụ sẽ không sẵn có, không đầy đủ và ngay lập tức như khi ở phố. Một tô bún đêm, một cuộc tụ tập bạn bè ngẫu hứng sẽ trở nên xa xỉ nếu vùng nông thôn bạn chọn chưa đô thị hóa. Ngoài ra, nếu có con đang độ tuổi đi học, các cặp đôi sẽ còn phải tính đến câu chuyện y tế, giáo dục. Tất cả đều cần được tính toán và lường trước bằng một tầm nhìn dài hạn.

Ở góc độ của người học kinh tế và thực tế đang trải nghiệm cuộc sống “bỏ phố về quê”, Nữ cũng đưa ra một lời khuyên cụ thể về tài chính để đảm bảo cuộc sống mới không giữa đường đứt gánh.

Cụ thể bạn cần có một kế hoạch khởi nghiệp thật cụ thể với một công việc có thể đem lại nguồn thu nhập, đảm bảo cuộc sống bản thân và gia đình trong tương lai. Nguồn tiền khi về quê cần phải sử dụng như một khoản đầu tư với hai hạng mục cụ thể. Một khoản sẽ dùng cho xây dựng nhà cửa, mua sắm thiết bị cũng như tổ chức sản xuất để có thu nhập lâu dài. Bên cạnh đó cần có một nguồn để bạn và các thành viên khác trong gia đình có thể sống trong ít nhất 6 tháng đến 1 năm đầu khi công việc mới bấp bênh hoặc chưa đem lại nguồn thu cụ thể, ổn định.

Bạn có thể rời thành phố trở về với bố mẹ ở quê hay tìm đến một mảnh đất hoàn toàn xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới trong bình yên. Nhưng như kinh nghiệm của Trần Thị Nữ, bắt đầu một cuộc sống mới cần một sự chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng về tâm thế, tài chính và đặc biệt tìm ngay cho mình một công việc phù hợp năng lực, sở thích để có thể sống trọn với bình yên ở nông thôn.

"Đừng đột ngột bỏ việc và về quê với tâm trạng dằn dỗi hay lãng mạn hóa khi bản thân chưa có được công việc đem lại thu nhập. Bởi vì khi nhận ra sai lầm, cơ hội để bạn trở lại thành phố sẽ khó khăn gấp bội. Một cuộc sống mắc kẹt sẽ không thể bình yên như bạn tưởng", Trần Thị Nữ chia sẻ.