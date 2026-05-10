Nam sinh Hưng Yên giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 26

Trận tuần 2 tháng 1 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Nguyễn Đức Long Hải (THPT Thanh Oai A, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Mai Anh (THPT Trần Phú, TPHCM) và Trần Khánh Ngọc (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Lâm Đồng).

Phần thi Khởi động, Khánh Ngọc tạo được ưu thế dẫn đầu với 50 điểm, Quang Minh và Mai Anh cùng 40 điểm, Long Hải 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau: “Tám năm ròng, cháu cùng bà … / Thu hú kêu trên những cánh đồng xa/ Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà/ Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế” (Bếp lửa, Bằng Việt). Quang Minh, Long Hải, Mai Anh ghi điểm với đáp án “Nhóm”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Rhodium là kim loại chuyển tiếp có số hiệu nguyên tử 45. Kí hiệu hoá học của nguyên tố này là gì.

Ngay lập tức, cả 4 thí sinh đồng loạt nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và cùng đưa ra đáp án chính xác là “Nhóm máu”. Tuy nhiên, điểm số giải chướng ngại vật được tính cho Quang Minh – thí sinh nhấn chuông sớm nhất.

Sau hai phần thi, Quang Minh dẫn đầu 100 điểm, Mai Anh và Khánh Ngọc cùng 50 điểm, Long Hải 20 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Khánh Ngọc và Quang Minh là hai thí sinh xuất sắc nhất khi cùng hai lần giành được điểm số tuyệt đối. Sau bốn cơ hội bứt tốc, Quang Minh đã củng cố vị trí dẫn đầu với 230 điểm, Khánh Ngọc 160 điểm, Mai Anh 120 điểm, Long Hải 80 điểm.

Phần thi Về đích, Quang Minh lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu để mất điểm ở câu đầu vào tay Khánh Ngọc; nhưng đã giành được điểm ở câu cuối. Nam sinh Hưng Yên về vị trí với 230 điểm.

Khánh Ngọc với 180 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cô đã xuất sắc chinh phục cả ba câu hỏi để về vị trí với 240 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu đoàn đua.

Mai Anh với 120 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 20 - 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cô để mất điểm ở câu đầu vào tay Quang Minh, nhưng ghi điểm câu thứ hai. Mai Anh về vị trí với 90 điểm.

Long Hải với 80 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu để Mai Anh giành được điểm ở hai câu đầu; nhưng đã ghi điểm ở câu cuối. Long Hải về vị trí với 60 điểm.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 1 quý III Olympia năm thứ 26, Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) giành được vòng nguyệt quế với 250 điểm.

Trần Khánh Ngọc (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Lâm Đồng) về Nhì với 240 điểm. Cùng về thứ ba, Nguyễn Đức Long Hải (THPT Thanh Oai A, Hà Nội) 60 điểm và Nguyễn Ngọc Mai Anh (THPT Trần Phú, TPHCM) 130 điểm.