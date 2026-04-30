Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế trong trận đấu Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 gọi tên nhà leo núi Lý Thái Dương, hiện là học sinh lớp 11 Hóa A của trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ. Chiến thắng này thêm phần đặc biệt khi trận đấu được phát sóng vào đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên trường THPT chuyên Hùng Vương và tỉnh Phú Thọ có đại diện ghi danh vào trận Chung kết năm.

Lý Thái Dương xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý 2 Olympia 26. Ảnh: Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ đã trở thành điểm sáng hội tụ những học sinh ưu tú cùng đội ngũ giáo viên tâm huyết. Ngôi trường đã trở thành niềm tự hào to lớn đối với mỗi bạn học sinh nơi đây, dần khẳng định vị thế của mình trong hệ thống trường THPT chuyên trên cả nước.

Nhà trường còn được biết đến là một trong những ngôi trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất miền Bắc. Với không gian rộng rãi, khang trang cùng tổng diện tích khuôn viên lên tới 4,72 ha. Các phòng học có đầy đủ trang thiết bị, phòng thí nghiệm chuyên biệt, phòng thực hành máy tính… cũng được nhà trường xây dựng để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Khuôn viên rộng cùng không gian mở của trường tạo cảm giác thoáng đãng. Ảnh: Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ.

Đặc biệt, điều khiến teen THPT chuyên Hùng Vương luôn hào hứng sau mỗi giờ học chính là sân cỏ nhân tạo rộng rãi dành cho các hoạt động thể thao cũng như tổ chức các giải thi đấu nhỏ. Bên cạnh đó, nhà thi đấu đa năng của trường cũng được đánh giá cao, đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện thể thao lớn như Hội khỏe Phù Đổng.

Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng trường THPT Chuyên Hùng Vương. Ảnh: Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ.

Không chỉ nổi bật với những thành tích học tập “khủng”, trường THPT chuyên Hùng Vương còn là nơi để các teen thỏa sức thể hiện bản thân trong các sự kiện, các hoạt động ngoại khóa. Các câu lạc bộ được thành lập với sự chú trọng phát triển của nhà trường, vừa là mái nhà nuôi dưỡng đam mê, vừa là lớp học bổ ích đối với mỗi học sinh của trường.

Hoạt động thiện nguyện của CLB Truyền thông Chuyên Hùng Vương MOH trong sự kiện Trạm Xuân. Ảnh: MOH - Câu lạc bộ Truyền thông Chuyên Hùng Vương.

Các teen THPT chuyên Hùng Vương cũng rất năng nổ tham gia các CLB yêu thích.

Chiến thắng của Lý Thái Dương trong trận thi vừa qua đã một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo của trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ trong việc khai phá tiềm năng học tập của các teen. Đây cũng là bước tiến mới để nhà trường tiếp tục chinh phục những thành tựu to lớn trong tương lai.