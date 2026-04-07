Được mai mối với mẹ đơn thân, ‘trai tân U50’ quyết không đặt tay vào nút bấm

Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, anh Nguyễn Lâm Phong (SN 1975, quê gốc Hà Nội, hiện sống tại TPHCM) gây tranh cãi với tiêu chí chọn bạn đời.

Anh Phong cho hay, anh làm công việc tự do, “hết tiền thì đi làm, có tiền thì ở nhà nghỉ”. Anh vào TPHCM sống từ năm 2014, kể từ đó đến nay chưa yêu thêm ai. Ở tuổi U50, anh chưa từng kết hôn và vẫn đang “lẻ bóng”.

Anh Phong trên sóng Bạn muốn hẹn hò.

Ưu điểm của anh là hiền lành, biết thương người. Khuyết điểm của anh là nhút nhát, thường e ngại trước đám đông, không có tài lẻ.

Trên sóng chương trình mai mối, anh Phong thẳng thắn nói: “Tôi không muốn kết đôi với người phụ nữ từng lập gia đình”.

Khi được hỏi lý do, anh đáp: “Thứ nhất, tôi chưa từng lập gia đình. Thứ hai, tôi không muốn vợ mình san sẻ tình cảm với người khác. Thứ ba, chỉ là tôi không thích”.

Trước quan điểm của đàng trai, MC Ngọc Lan thẳng thắn nói: “Thực ra, anh khó có thể tìm được người chưa lập gia đình ở độ tuổi này. Biết đâu khi mở rào ra, gặp người phụ nữ bên kia anh sẽ thay đổi quan điểm hoặc không thì đôi bên cũng có thể làm bạn”.

Chị Uyên từng trải qua một lần đò.

Màn ghép đôi khá éo le khi người đàn U50 không thích kết hôn với phụ nữ đã lập gia đình lại được mai mối với một bà mẹ đơn thân – chị Hồ Bảo Uyên (37 tuổi, quê Đồng Nai, công chức nhà nước tại TPHCM).

Chị Uyên có vẻ ngoài dịu dàng, tính cách điềm đạm.

Chị Uyên từng trải qua một lần đò và hiện là mẹ đơn thân của một bé gái 9 tuổi. Chị thừa nhận, trong chuyện tình cảm chị không quá kén chọn nhưng ở môi trường sống và làm việc hiện tại, chị khó có cơ hội kết duyên. Bởi vậy, chị tìm đến chương trình với hy vọng có thể tìm thấy mảnh ghép phù hợp.

“Từng đi qua một cuộc hôn nhân, tôi cảm thấy sự chân thành, chia sẻ, đồng cảm là điều tiên quyết phải có trong cuộc hôn nhân. Tôi rất mong tìm được người đàn ông biết chia sẻ, lắng nghe”, chị Uyên nói.

Anh Phong thẳng thắn từ chối kết đôi ngay cả khi chưa đặt tay vào nút bấm.

Hàng rào hé mở, chị Uyên và anh Phong nghiêm túc tìm hiểu nhau. Trước quan điểm không thích kết hôn với người từng lập gia đình của anh Phong, chị Uyên thẳng thắn chia sẻ:

“Em từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ nên em biết giá trị của hôn nhân. Em cũng biết mình cần cái gì, mong cầu điều gì. Em mong muốn mình nhận được một điều gì đó trong hôn nhân để bảo vệ cuộc hôn nhân ấy.

Em nghĩ, nếu có thể, mình vẫn nên mở lòng để chia sẻ và nhận những điều tốt đẹp hơn”.

Liên tục tránh né cái nhìn của đàng gái, anh Phong đáp: “Anh nói rồi, anh với em chỉ có thể là bạn bè. Không phải anh không có tình cảm với em hay không quý em nhưng với những người đã lập gia đình là anh không bao giờ tiến tới. Anh nói thật, em đừng buồn”.

Anh Phong khẳng định sẽ không tiến đến với người từng lập gia đình.

Với sự kiên quyết đó, anh Phong và chị Uyên thậm chí không cần đặt tay vào nút bấm hẹn hò – thủ tục luôn có trong mỗi màn mai mối để đôi bên quyết định việc mình có đồng ý hẹn hò với bạn ghép đôi hay không. Tình huống này đặc biệt hiếm trong lịch sử chương trình.

Chị Uyên vui vẻ đón nhận kết quả cuối cùng. Chị mong rằng, đôi bên nếu không có duyên xây dựng tình cảm thì có thể trở thành bạn bè.