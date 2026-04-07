Nữ diễn viên phim Sex Education nổi tiếng chỉ sau một đêm

Vai diễn đột phá trong phim học đường "Sex Education", ngay sau khi tốt nghiệp trường đào tạo diễn xuất, đã biến diễn viên Aimee Lou Wood trở thành ngôi sao mới được khán giả yêu thích và nổi tiếng chỉ sau một đêm, giúp cô giành được giải thưởng BATFA.

Trong series đình đám "Sex Education" của Netflix, Aimee Lou Wood hóa thân thành Aimee Gibbs - một nữ sinh thông minh, hồn nhiên và giàu năng lượng tích cực, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tâm lý sâu kín.

Nhân vật Aimee vừa đem đến nhiều tiếng cười bởi sự ngây thơ, vui tính, vừa để lại dư âm xúc động khi khán giả nhìn thấy quá trình cô đối diện với nỗi đau và học cách yêu thương chính bản thân. Kể từ sau khi gây tiếng vang lớn với bộ phim giáo dục giới tính học đường "Sex Education", Aimee Lou Wood là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón.

Aimee Lou Wood giành giải BAFTA với vai diễn trong phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix)

Tuy nhiên, vai diễn Chelsea trong "The White Lotus" mới đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với sự công nhận toàn cầu. Quá trình quay phim "The White Lotus" đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho Aimee Lou Wood khi dàn diễn viên cùng nhau sống trong không gian ngập tràn ánh nắng của khu nghỉ dưỡng Four Seasons Koh Samui (Thái Lan) đồng thời duy trì mối quan hệ gắn kết ngay cả khi phim đã kết thúc.

Vai diễn trong phim "The White Lotus" đã đưa Aimee Lou Wood bước sang trang mới (Ảnh: HBO)

Sắp tới Aimee Lou Wood sẽ ra mắt với vai Pattie Boyd - người mẫu, nhiếp ảnh gia và vợ của George Harrison trong bộ phim tiểu sử 4 phần đầy tham vọng về ban nhạc huyền thoại The Beatles. Đây không phải lần đầu Aimee đóng vai một nhân vật có thật nhưng mức độ nổi tiếng, tầm ảnh hưởng với văn hóa đại chúng của Pattie Boyd hứa hẹn đây sẽ là vai diễn mang theo nhiều kỳ vọng và áp lực.

"Tôi sẽ phải chuẩn bị thật kỹ, và tôi sẽ phải thật tỉ mỉ về điều đó, bởi vì cô ấy là một người rất dễ nhận ra đồng thời rõ ràng là không thể bắt chước" - Aimee Lou Wood nhận định về nguyên mẫu nhân vật mà mình sẽ hóa thân. Điểm thú vị là trước khi chính thức trở thành "vợ chồng trên phim ảnh" với Joseph Quinn - người vào vai George Harrison, cặp đôi đã có sự hợp tác cho một chiến dịch quảng cáo và tìm được sự gắn kết bởi sự hài hước, thân thiện.

Aimee Lou Wood trên thảm đỏ BAFTA 2026 (Ảnh: AP).

Tiếp theo dự án điện ảnh lớn The Beatles, Aimee Lou Wood còn được chọn vào vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình chuyển thể mới từ tiểu thuyết "Jane Eyre". Nếu vai Pattie Boyd đại diện cho sự kỷ luật, thì nhân vật Jane Eyre là hình mẫu phụ nữ được yêu mến, ngưỡng mộ, một cô gái mồ côi vượt lên trên số phận, kiên cường và mạnh mẽ, tìm kiếm tình yêu, sự độc lập và bình đẳng xã hội ở nước Anh thế kỷ XIX.

Aimee Lou Wood mới nhận thêm đề cử BAFTA cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim "Film Club". (Ảnh: BBC)

Để duy trì được sức hút với các nhà làm phim, để trở thành người được săn đón nhiều nhất trong dàn diễn viên trẻ triển vọng từ phim "Sex Education", với Aimee Lou Wood đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng. Cô nhận thức rõ sự cám dỗ khi chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn ngay tại thời điểm sự nghiệp đang rực rỡ.

"Tôi phải đảm bảo rằng mình luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn ngay khi có thể", nữ diễn viên chia sẻ. Theo cô, nếu chỉ làm những gì mình có thể làm thì sẽ là "cái chết cho sự sáng tạo".