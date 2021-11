Muốn đẻ thêm một đứa con gái, bà mẹ sốc khi biết mình mang thai 5

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 09:34 AM (GMT+7)

Một bà mẹ đã có hai con trai từng quyết định sinh thêm một em bé với hy vọng có một bé gái, không ngờ gia đình chào đón thêm 5 đứa con.

Cặp đôi đã là cha mẹ của hai cậu con trai

Megan Hulen và chồng Joshua ở North Dakota (Mỹ), đã là có hai cậu con trai - Jacob (8 tuổi) và Matthew (3 tuổi) - nhưng vẫn quyết định sinh thêm một đứa con với hy vọng là một bé gái. Người mẹ bị hội chứng buồng trứng đa nang, có nghĩa là cô không rụng trứng tự nhiên, trước đây đã phụ thuộc vào thuốc hỗ trợ sinh sản và IUI (bơm tinh trùng vào buồng trứng) khi thụ thai. Vì vậy, cả hai đã vô cùng kinh ngạc khi biết rằng họ đã thụ thai 5 đứa con thông qua quá trình rụng trứng tự nhiên.

Megan chia sẻ rằng: "Chúng tôi đã quyết định thử lại để sinh con gái và tôi đã mang thai trước khi chúng tôi có cơ hội bắt đầu IUI. Tôi cảm thấy thực sự kỳ lạ và chắc chắn không thể nào mang thai được vì tôi chưa bao giờ rụng trứng. Nhưng lần đầu tiên biết mình có thai tôi đã rất ngạc nhiên, sau đó chúng tôi sốc khi phát hiện ra tôi đang có 5 đứa trẻ".

Cặp vợ chồng đã đi siêu âm ở tuần thứ sáu, ban đầu họ được thông báo rằng chỉ có một nhịp tim và không chắc cả 5 đều sống sót.

Megan nói: “Chúng tôi quay trở lại sau một tuần và thấy 5 nhịp tim. Tôi đã rất sốc khiến bác sĩ siêu âm lo lắng rằng họ làm tôi đau. Sau khi siêu âm xong, tôi nói với chồng rằng tôi chưa muốn về nhà vì cần thời gian để giữ bình tĩnh nên chúng tôi đến văn phòng của anh. Tôi đã ngồi trong góc và khóc khoảng một tiếng đồng hồ”.

Megan đã mang thai hoàn toàn tự nhiên

Cô trải lòng: “Con trai tôi Matthew sinh ra với hội chứng nager (bất thường sọ - mặt - chi) và chúng tôi đã dành khoảng 3 tháng trong NICU (chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh) với nó. Đó là một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Tôi đã trải qua toàn bộ thai kỳ của mình với Matthew và nhận ra rằng điều đó không có lợi cho tôi. Tôi không thể kiểm soát bất cứ điều gì sẽ xảy ra nên đã lãng phí quá nhiều thời gian để lo lắng.

Để tìm kiếm sự thư giãn trong thai kỳ này, tôi bắt đầu chụp ảnh bụng mỗi tuần một lần và ăn mừng những thành tựu nho nhỏ đó. Một khi có được niềm đam mê đó, tôi thực sự thấy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.

Nhưng có rất nhiều sự khác biệt khi mang thai một và mang thai năm. Tôi không thể cúi xuống để hút bụi thảm. Đứng trước gương để trang điểm, tôi sẽ cảm thấy quá căng thẳng; khi cầm tạ lên tập, tôi không chịu đựng được và cần phải ngồi xuống. Ngay cả nửa giờ cũng đã quá lâu để đứng”.

Trong quá trình mang thai diễn ra chậm chạp thì Megan cảm thấy bối rối bởi tốc độ và sự dễ dàng của ca sinh 5. Cô nhập viện Fargo ở Sanford trong tuần thứ 32 sau khi các bác sĩ nhận thấy huyết áp tăng vọt.

“Sự ra đời của các con không như tôi tưởng tượng, tôi rất sốc vì các bé đều chào đời cách nhau chỉ 4 phút”, Megan nói.

Cô đã rất sốc vì các bé đều chào đời cách nhau chỉ 4 phút

Tất cả em bé được sinh ra vào lúc hơn 2 giờ sáng với Allison nặng 1,5kg; Adam 1,8kg; Madison 1,5kg; Emma 1,6kg và Chloe 1,46kg.

Trong vòng ba ngày sau khi sinh, Megan đã được xuất viện mặc dù trước đó các bác sĩ đã cảnh báo rằng cô có thể phải truyền máu do nhiều biến chứng khi sinh. Và may mắn những đứa trẻ được sinh ra không có biến chứng nhưng ở tuần thứ 32 là sinh non và các bé được giữ trong NICU (chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh) chỉ ba tuần.

Cô nói thêm: “Sau một tuần rưỡi, tôi thậm chí có thể ngừng uống thuốc giảm đau và không hề phàn nàn về việc hồi phục. Chúng tôi nghĩ bọn trẻ sẽ ở NICU ít nhất một tháng hoặc lâu hơn nhưng trong vòng ba tuần, chúng tôi đã đưa tất cả về nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người".

Cặp đôi hiện đang dần ổn định cuộc sống gia đình của họ thừa nhận rằng, đó là một quá trình học hỏi.

Megan cho biết: “Cuộc sống của đại gia đình rất hỗn loạn nhưng đó là một sự hỗn loạn tốt, chúng tôi rất hạnh phúc khi có tất cả dưới cùng một mái nhà. Tôi và chồng đã thức 24 giờ trong vài ngày đầu tiên vì các lần cho ăn bởi trẻ sinh non mất nhiều thời gian hơn. Với 5 đứa trẻ, đôi khi tôi cảm thấy như mình như “siêu nhân”. Sau mỗi lần cho ăn, tôi phải giặt quần áo. Tôi giặt khoảng ba hoặc bốn lần mỗi ngày và điều đó đã trở thành tiêu chuẩn”.

"Quay cuồng" với 5 đứa trẻ, thật dễ dàng để quên bạn đã làm gì.

Megan thường dậy lúc 3 giờ sáng để cho con bú và nghỉ ngơi, sau đó trở lại lúc 7 giờ sáng trước khi hai cậu con trai lớn hơn dậy. Cô bắt đầu dạy Jacob tại nhà trước khi chuyển sang chuẩn bị thuốc cho Matthew. Khi Matthew được chăm sóc thì một hoặc hai đứa trẻ sẽ "bắt đầu quấy khóc" và Megan buộc phải cho ăn theo kiểu quân đội của mình.

Cô giải thích: “Mỗi lần cho con bú, chúng tôi thay tã và ghi lại những thay đổi của chúng trong một ứng dụng bởi vì với 5 đứa trẻ, thật dễ dàng để bạn quên mình đã làm gì. Sau đó, tôi bận theo đuôi đứa con 3 tuổi và đảm bảo đứa con 8 tuổi đang hoàn thành bài tập về nhà. Thỉnh thoảng tôi sẽ có thời gian để hút bụi thảm hoặc giặt quần áo".

Với một gia đình 9 người, Megan và Joshua đang bị buộc phải nâng cấp trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Bà mẹ 7 con nói: “Hy vọng trong 2 năm nữa, chúng tôi sẽ có thể mua được một ngôi nhà khác, ngôi nhà hiện tại đã hơi nhỏ đối với một gia đình đông con. Chúng tôi đã tìm kiếm một phương tiện lớn hơn nhưng vẫn chưa đưa ra giải pháp hoàn hảo. Mọi thứ chúng tôi đã xem xét có 8 chỗ ngồi và chúng tôi cần 9 chỗ, vì vậy chúng tôi đã bắt đầu nghỉ tới các xe tải thương mại lớn hơn".

Nguồn: http://danviet.vn/muon-de-them-mot-dua-con-gai-ba-me-soc-khi-biet-minh-mang-thai-5-5020212119345...Nguồn: http://danviet.vn/muon-de-them-mot-dua-con-gai-ba-me-soc-khi-biet-minh-mang-thai-5-50202121193459585.htm