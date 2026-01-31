Thủ môn Trần Trung Kiên lộ ảnh bạn gái

Trên Instagram cá nhân hôm 29/1, Trần Trung Kiên khoe khoảnh khắc thân mật bên hotgirl Nguyễn Ngọc Thiên Thanh. Trong ảnh, Thiên Thanh e ấp bên Trung Kiên, tạo dáng ngọt ngào giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, bức ảnh này đã bị xóa khỏi Instagram của thủ môn U23.

Trung Kiên đăng ảnh tình tứ bên bạn gái, sau đó vội vàng xóa.

Cùng thời điểm này, người hâm mộ cũng nhanh chóng phát hiện một bức ảnh Nguyễn Ngọc Thiên Thanh check-in tại Biển Hồ, Gia Lai, diện trang phục tương tự trong bức ảnh chụp cùng Trung Kiên. Thủ môn U23 Việt Nam thả tim bức ảnh này của Thiên Thanh.

Thiên Thanh đăng loạt ảnh check-in tại Biển Hồ (Pleiku, Gia Lai) - quê nhà của Trần Trung Kiên.

Trước đó, Trung Kiên và Thiên Thanh nhiều lần thả tim bài đăng của nhau, nhưng hiếm khi bình luận. Đôi trẻ cũng được người hâm mộ "soi" ra chi tiết hẹn hò khi cả hai check-in cùng một không gian tương đồng trong một ngày tháng 3/2025.

Sinh năm 2003, Trung Kiên theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp và gia nhập lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai từ năm 11 tuổi. Anh được nhắc đến nhiều nhất sau trận Việt Nam - Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A giải U23 châu Á 2026, nhờ hàng loạt pha bay người cứu thua xuất thần giúp U23 Việt Nam vào bán kết. Sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 tối 20/1, Trung Kiên khiến người hâm mộ xúc động khi vừa đi vừa khóc và rưng rưng trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Theo Transfermarkt, thủ thành sinh năm 2003 hiện được định giá 200.000 euro, gấp 4 lần so với thời điểm giữa năm 2024 nhờ phong độ thi đấu ấn tượng tại U23 châu Á 2026.