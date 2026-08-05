Món quà của những người dưng cho cô bé mồ côi bán rau

Cuối tháng 7, sau nhiều ngày đi qua trường Tiểu học Quảng Cư, phường Sầm Sơn, chị Lê Thị Vui, 40 tuổi, ấn tượng với một cô bé ngồi cạnh rổ trứng và măng tươi với vẻ mặt buồn bã. Một lần chị ghé qua mua trứng để ủng hộ và hỏi chuyện. Người bán hàng bên cạnh cho biết cô bé tên Lường Thị Ngọc Bích, 14 tuổi, nhà ở khu Hồng Cường, cách đó vài km.

Tìm hiểu gia cảnh, chị Vui biết bố Bích qua đời do tai nạn lao động ở Bình Dương 8 năm trước, mẹ bặt vô âm tín. Bích và em trai hiện sống cùng bà nội là Cao Thị Nguyệt, 74 tuổi. Bà còn chăm sóc thêm một cháu nội 6 tuổi khác.

Hàng ngày, bà Nguyệt dậy từ 2h để lấy rau, trứng về bán nuôi ba đứa cháu. Dịp hè, Bích ra trông hàng giúp bà và đi nhặt ve chai buổi tối để phụ thêm thu nhập. Bốn bà cháu hiện sống nhờ trong nhà một người bác ruột.

Bé Bích trông hàng thay bà trưa 29/7, trước cổng trường Tiểu học Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh gia đình cung cấp

Chị Vui xin phép gia đình đăng thông tin của cô bé bán rau lên mạng xã hội nhằm kêu gọi người dân địa phương mua hàng ủng hộ, giúp bà cháu Bích có thêm chi phí mua sách vở trước thềm năm học mới. "Nhờ mọi người đi qua mua ủng hộ cho bé để bé có bộ sách, chiếc cặp hay vài bộ quần áo mới tiếp tục đến trường", chị viết, kèm hình ảnh đứa trẻ.

Bài viết sau đó thu hút hơn 36.000 lượt "like" và gần 1.000 lượt chia sẻ. Ngày hôm sau, nhiều người dân tìm đến mua hàng. Nhiều người hỗ trợ thêm tiền mặt. "Mọi hôm cháu chỉ bán được 50 quả trứng, hai hôm nay bán được 200-300 quả", bé Bích nói hôm 1/8.

Không chỉ mua hàng và tặng tiền, một người mang chiếc xe đạp cũ tặng chị em Bích để có phương tiện đến trường. Một người khác mang bộ bàn ghế đến tặng để Bích có góc học tập. Tối 3/8, chị Vui cho biết số tiền cộng đồng ủng hộ trực tiếp đã lên tới gần 40 triệu đồng.

Bé Bích và em trai được chị Vui (thứ tư từ trái sang) và những người kêu gọi ủng hộ đến trao tiền cộng đồng mạng hỗ trợ, tối 3/8. Ảnh: Vui Lê

Ông Vũ Đức Nghĩa, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc phường Sầm Sơn, cho biết bà Nguyệt và các cháu có hộ khẩu riêng, đang là hộ cận nghèo. Mỗi dịp cuối năm, địa phương đều có phần quà tặng các bé. "Hiện tôi đang đấu mối với Chi hội Phụ nữ Công an phường hỗ trợ thêm cho bà và các cháu", ông nói.

Bà Nguyệt cho biết rất bất ngờ và cảm động khi được cộng đồng quan tâm. "Được các cô chú động viên và dặn dò, từ nay tôi không cho cháu đi nhặt ve chai tối nữa", bà nói.