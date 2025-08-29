Món quà bất ngờ của người thương binh lần đầu ra Hà Nội

Người thương binh quê xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi đặt chân đến Hà Nội sáng 27/8 khi trời đổ mưa to. Ông bắt xe ôm đến đường Hùng Vương, được bộ đội dẫn vào lều bạt trú mưa. Tối đó, ông và 5 cựu chiến binh khác được đặc cách xếp hàng đầu có ghế ngồi, xem sơ duyệt diễu binh.

"Tôi thấy mọi người nói phải đến sớm xếp hàng, không ngờ mình được ưu tiên như thế", ông Minh, người dân tộc Co, nói.

Giải thích về quyết định một mình ra Hà Nội xem diễu binh, ông nói "đã xác định ở tuổi này khó được ngắm thủ đô thêm lần nữa" nên phải lên đường kẻo lỡ cơ hội. Ông thấy mình may mắn hơn đồng đội khi được sống trong hòa bình nên muốn về Thủ đô, tận hưởng không khí ngày lễ, thay họ.

Trước năm 1975, ông Minh là du kích ở địa phương. Sau giải phóng, ông là bộ đội của Tiểu đoàn 107, đóng quân tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Năm 1980, ông bị thương và trở về quê hương. Vợ chồng ông có 5 người con.

Ông Minh được chị Thu Trang đưa đi tham quan Hà Nội, chiều 28/8. Ảnh: Phạm Nga

Các con ông lo lắng khi cha đi một mình nhưng người cựu binh trấn an: "Địch không sợ, bom đạn không sợ, ra Thủ đô giữa những ngày hòa bình này sao phải sợ?". Ông giắt túi hơn 3 triệu đồng, khoác chiếc ba lô cũ đựng vài bộ quần áo và chai nước chè xanh vợ nấu, lên đường ra Hà Nội.

Sau buổi sơ duyệt tối 27/8, ông ngủ lại nhà bạt dựng trên vỉa hè vì nhẩm tính khoản tiền không đủ cho ăn uống, đi lại và thuê nhà nghỉ, khách sạn trong 7 ngày ở Thủ đô. Nhưng khi ông vừa trải bạt nằm, một phụ nữ trẻ hỏi chuyện. Biết ông là thương binh, chưa có nơi nghỉ ngơi, người này gọi điện cho anh Trần Trung Kiên, 39 tuổi, ở Hào Nam (Đống Đa). Anh đang hỗ trợ chỗ ăn ngủ cho các cựu chiến binh ở các tỉnh về Hà Nội xem duyệt binh. Nhận điện thoại, anh Kiên chạy đến đón.

Ông Minh được sắp xếp ngủ trong căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi kèm ăn uống miễn phí. Sáng 28/8, ông được anh Kiên dẫn đi sắm một bộ quân phục mới, đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngắm quảng trường Ba Đình.

Chị Thu Trang nhờ thợ chụp, in ảnh lưu niệm ở hồ Hoàn Kiếm cho ông Minh, chiều 28/8.

Buổi chiều, chị Trịnh Thị Trang, 39 tuổi, một người bạn trên mạng xã hội của anh Kiên đọc được thông tin về hoàn cảnh của ông Minh nên đến đón ông đi chơi. Ông được đưa tới tham quan Cột cờ Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò. Chị Trang thuê thợ chụp, rửa một số ảnh để ông lưu làm kỷ niệm.

"Tôi tính ra Hà Nội sẽ loanh quanh vài chỗ vì chỉ đi bộ, lại không rành đường. Không ngờ được thăm thú nhiều nơi thế này", người cựu binh quê Quảng Ngãi nói.

Đi dọc phố, nhìn thủ đô rực rỡ cờ hoa, người già, trẻ nhỏ nô nức chụp ảnh, nhà cao tầng và xe cộ đông đúc, ông Minh đôi chút lạ lẫm. Thấy hai cháu nhỏ mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, ông dừng lại hỏi chuyện, mắt rưng rưng: "Tôi mừng khi thấy các cháu được lớn lên trong hòa bình".

Ông Minh chơi đùa với hai em bé đang chụp ảnh trên phố, ở Ba Đình, Hà Nội, chiều 28/8. Ảnh: Phạm Nga

Chị Thu Trang cho biết rất xúc động khi biết quyết tâm của ông Minh đến thủ đô dịp 80 năm Quốc Khánh nên muốn giúp ông có trải nghiệm đáng nhớ.

Chị Thu Trang, anh Kiên và những người bạn đã sắp xếp được chỗ ngồi cho các cựu chiến binh, trong đó có ông Minh, để được xem diễu binh thoải mái nhất. Biết ông chưa từng đi máy bay, chị đã đặt vé để ông trở về Quảng Ngãi sau ngày 2/9.

"Chuyến đi này thật quá bất ngờ. Tôi thấy ở Hà Nội đông đúc, ồn ào, ai cũng tất bật nhưng những người tôi gặp đều tốt bụng", ông Minh nói.