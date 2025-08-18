Hai tháng 'chạy sô' trong không khí Quốc khánh 2/9

Hành trình của cô gái 27 tuổi ở Hà Nội bắt đầu từ cuối tháng 6, khi các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu luyện lập tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sáng thứ tư hàng tuần, cô dậy từ 5h, vượt gần 40 km từ phòng trọ ở phường Cầu Giấy đến xem và cổ vũ.

"Được xem các chiến sĩ luyện tập ngoài đời thực thay vì qua màn hình tivi là một trải nghiệm xứng đáng, dù phải đi xa và dậy sớm", Phương nói.

Trịnh Phương, 27 tuổi, ở Hà Nội không bỏ lỡ một sự kiện nào trước thềm đại lễ 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Suốt một tháng sau đó, cô duy trì lịch trình sáng đi Sơn Tây, chiều về đi làm. Cuối tuần, cô rủ bạn bè mang theo nước uống, hoa quả tặng các chiến sĩ đang tập luyện.

Từ đầu tháng 8, các hoạt động của Phương chuyển hướng vào nội đô khi hàng loạt hoạt động chào mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh (A80) chính thức khởi động. Cô ra quảng trường Ba Đình xem các biên đội tiêm kích, trực thăng bay khảo sát, mặc áo dài chụp ảnh kỷ niệm trước Lăng Bác.

Một tuần sau đó, cô dồn sức "săn" vé ba chương trình âm nhạc lớn, chấp nhận chi gần một triệu đồng mua lại vé chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" tại Sân vận động Mỹ Đình tối 10/8. Sáng cùng ngày cô đến hồ Gươm xem diễu hành và biểu diễn võ thuật trong "Ngày hội Vì Thủ đô bình yên".

"Tôi như đang chạy KPI không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào", Phương nói.

Cuốn sổ tay của cô đã ghi gần 10 chương trình khác nhau, như đêm nhạc "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử" ngày 15/8, "Tự hào là người Việt Nam" ngày 17/8, sự kiện tái hiện không gian Tuyên ngôn Độc lập ngày 19/8 cho đến các buổi hợp luyện, tổng duyệt diễu binh trên các tuyến phố từ 21 đến 31/8. Các sự kiện sắp tới được Phương cập nhật từ mạng xã hội và trên website mới ra mắt "A80 - Tự hào Việt Nam" của Hà Nội.

"Lần đầu được sống trong không khí hào hùng của một kỳ đại lễ, tôi không muốn đứng ngoài lề. Đây là cách người trẻ chúng tôi thể hiện tình yêu đất nước và hiểu hơn về lịch sử", cô nói.

Phương cũng khẳng định được hòa mình vào một "concert quốc gia" còn mang lại cảm xúc tự hào hơn cả những show diễn của thần tượng quốc tế từng tham dự.

Nguyễn Thùy Linh, 22 tuổi (ngoài cùng bên phải) cùng em gái Ngọc Bích chụp ảnh cùng các chiến sĩ tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng 2/7. Ảnh:Quỳnh Nguyễn

Cách Hà Nội hơn 100 km, chị Kim Nhung, 35 tuổi, ở Hải Phòng, cũng có một mùa hè bận rộn với A80. Xuất phát từ mong muốn của con trai 6 tuổi "được gặp các chú bộ đội", hai tháng nay chị đều đặn lái xe đưa con lên Sơn Tây vào mỗi cuối tuần.

Khi Hà Nội có thêm các hoạt động chào mừng từ đầu tháng 8, chị đăng ký vé cho cả gia đình. Mới đây nhất, cả nhà đã tham gia chương trình nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" tại quảng trường Ba Đình. Sắp tới, chị dự định đưa con trai đến Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức.

"Đây là cơ hội đặc biệt để cả tôi và con trai được 'xuyên không' về thời khắc lịch sử sáng 2/9/1945, giúp con hiểu sự thiêng liêng của hai tiếng 'độc lập'", chị Nhung nói.

Do ở xa, chị phải chọn lọc sự kiện để tham gia nhưng đã xin nghỉ phép từ 27/8 để cả gia đình bốn người lên Hà Nội, không bỏ lỡ các sự kiện cận kề đại lễ. "10 năm, thậm chí lâu hơn mới có một lần, tôi muốn cả gia đình được chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc trọng đại này", chị nói.

Không chỉ Trà My và Kim Nhung, hàng triệu người dân khác cũng đang sống trong không khí hướng về Đại lễ. Theo khảo sát của VnExpress, làn sóng hưởng ứng đã bắt đầu từ cuối tháng 6, khi hàng nghìn người dân tập trung về Sơn Tây xem các chiến sĩ hợp luyện. Cao điểm là từ đầu tháng 8, hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại các không gian công cộng của Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Sân vận động Mỹ Đình, Quảng trường Ba Đình thu hút đông người tham gia. Như chương trình "Tổ quốc trong tim" tối 10/8 đã bị "sập" cổng đăng ký từ sáng 31/7 đã bị sập chỉ sau vài phút do lượng truy cập quá lớn. 50.000 vé tại sân vận động Mỹ Đình đã có chủ trong chưa đầy 10 phút. Hay như chương trình nghệ thuật "Tự hào là người Việt Nam" tổ chức hôm 17/8, đã hút hàng chục nghìn người quan tâm.

Trên mạng xã hội, không khí cũng sôi động không kém. Hàng chục hội nhóm được lập ra để chia sẻ kinh nghiệm "săn vé", trao đổi vé và rủ nhau tham gia sự kiện. "Nhiều năm mới có đại lễ, phải tham gia bằng mọi cách, nếu không chắc chắn sẽ tiếc", tài khoản Thùy Dung bình luận.

Hàng chục nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng hòa giọng ttham gia sự kiện đêm nhạc "Tổ quốc trong tim" tại sân vận động Mỹ Đình, ngày 10/8. Ảnh: Giang Huy

Lý giải hiện tượng này, PGS.TS Trần Thành Nam, hiệu phó Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng cách giáo dục lòng yêu nước đang có nhiều đổi mới. Thay vì chỉ qua sách vở, những giá trị lịch sử giờ đây được truyền tải qua các trải nghiệm thực tế, sống động như các sự kiện văn hóa, các thước phim, công nghệ số hóa giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ, ghi nhớ và thấu hiểu hơn.

"Chúng ta có thể thấy tinh thần dân tộc và lòng yêu nước được lan tỏa mạnh mẽ qua những sự kiện mang tính biểu tượng như ngày 30/4, 2/9, tương tự khi đội tuyển bóng đá quốc gia thi đấu", ông Nam nói.

Theo chuyên gia, trào lưu tham gia các hoạt động này còn đáp ứng nhu cầu "được thuộc về một cộng đồng", cùng chia sẻ một niềm tự hào chung. Việc thần tượng người lính cũng là cách đưa quân đội đến gần hơn với nhân dân, giúp họ trân trọng hơn những cống hiến, hy sinh để giữ gìn hòa bình đất nước.

"Tham gia hoạt động trước thềm 2/9 là điều nên làm nhưng người dân cũng cần tuân thủ an ninh trật tự an toàn, giữ vệ sinh môi trường", ông Nam khuyên.

Còn với Trịnh Phương, hành trình hai tháng "chạy sô" vẫn chưa kết thúc. Cô đã đặt vé xe cho 5 thành viên trong gia đình từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh và thuê một khách sạn gần tuyến phố đoàn diễu binh đi qua để cả nhà tiện theo dõi.

"Bố mẹ tôi ở nhà cũng đang chuẩn bị áo dài, áo cờ đỏ sao vàng để được chung vui cùng các thế hệ trong dịp đại lễ, cảm nhận rõ không khí hào hùng của dân tộc những ngày này", Phương nói.