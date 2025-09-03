Vẻ đẹp bóng hồng phim Lý Liên Kiệt qua thời gian

Loạt ảnh Shinobu Nakayama thời trẻ được fan chia sẻ trên fanpage cuối tuần qua, thu hút bình luận.

Nhiều khán giả cho biết từng coi cô là bóng hồng trong mộng vì hình tượng ngọt ngào, dịu dàng cả trên phim và ngoài đời.

Theo HK01, Shinobu Nakayama lưu dấu ấn với khán giả châu Á với vai Mitsuko Yamada - hồng nhan tri kỷ của Trần Chân (Lý Liên Kiệt) trong phim Tinh Võ anh hùng (1994). Video: Bilibili

Cô sinh năm 1973 tại Tokyo, được công ty giải trí phát hiện năm 15 tuổi, từ đó làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên.

Thời thiếu nữ, Shinobu Nakayama phát hành nhiều bộ sách ảnh. Hàng nghìn fan cho biết khó quên nét mong manh, thanh thoát của diễn viên.

Người đẹp còn từng đóng Godzilla vs. Mechagodzilla II, Gamera 3: Revenge of Iris, The Ode to Joy.

Nhiều khán giả gắn bó với Shinobu Nakayama, vì thế hàng năm cô thường tổ chức các buổi gặp fan dịp kỷ niệm ngày vào làng giải trí.

Năm ngoái, diễn viên viết trên trang cá nhân: "Từ ngày ra mắt năm 15 tuổi đến giờ, thời gian như cơn gió bay ngang, làm tôi ngỡ ngàng. Tôi nguyện tiếp tục công việc biểu diễn, được cùng các bạn đi qua những ngày tươi đẹp".

Shinobu Nakayama thuở đôi mươi.

Trang Mtime nhận xét sau gần 40 năm hoạt động, sự cuốn hút của minh tinh không giảm. Thời trẻ, cô trong trẻo dễ thương, đến nay toát khí chất thanh lịch, chín chắn của phụ nữ trưởng thành.

Năm nay, diễn viên đóng phim truyền hình Japan's Worst Man: My Family Was Fake. Nhà sản xuất vốn ký hợp đồng với Miho Nakayama - chị ruột của Shinobu Nakayama, song Miho Nakayama đột ngột qua đời do tai nạn năm 2024, Shinobu Nakayama nhận lời đóng thay, làm tiếp công việc dở dang của chị.

Trên Storyweb tháng 6, Shinobu Nakayama tiết lộ năm qua cô có những biểu hiện của giai đoạn tiền mãn kinh như bốc hỏa, khó ngủ, tình trạng lạnh chân tay tệ hơn. Cô thăm khám bác sĩ Đông y, duy trì lối sống lành mạnh, bổ sung thực phẩm theo tư vấn của bác sĩ.

Shinobu Nakayama vẫn giàu nhiệt huyết với công việc, tìm được niềm vui khi tham gia chương trình đọc sách, quay phim, quảng cáo. Theo LTN, Shinobu Nakayama chưa kết hôn. Cô từng từ chối lời cầu hôn của bạn trai vì "dành thời gian cho công việc vui hơn lập gia đình".