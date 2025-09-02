"Nữ MC có nụ cười rạng rỡ nhất VTV" sau 8 năm nghỉ việc, vẫn trẻ trung, đầy sức sống ở tuổi 50

"MC có nụ cười rạng rỡ nhất VTV"

Cùng thời với dàn BTV/MC kỳ cựu của VTV như Diễm Quỳnh, Anh Tuấn, Long Vũ,... dù không còn công tác ở Đài nhưng tên tuổi của MC Bạch Dương vẫn còn để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Hai chương trình đã ghi dấu ấn sâu đậm của MC Bạch Dương là "Vườn cổ tích" và "Hành trình Văn hóa".

Bạch Dương là một trong những gương mặt MC nổi tiếng của VTV giai đoạn 1990 - 2000.

MC Bạch Dương sinh năm 1975, tốt nghiệp Khoa Báo chí - trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Là người năng động và thích trải nghiệm, chị đăng ký thi vào Đài Truyền hình Việt Nam năm 1997.

Thời điểm đó, VTV3 mới ra đời được 1 năm, Bạch Dương được MC Lại Văn Sâm phân công phụ trách chương trình thiếu nhi. Chị cùng cô bạn thời đại học là MC Bảo Vân xây dựng chương trình Vườn cổ tích. Gắn bó với chương trình này suốt 3 năm, Bạch Dương chuyển sang Hành trình Văn hóa. Thành công của chương trình cũng giúp tên tuổi Bạch Dương ngày càng nổi tiếng.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, giọng nói ấm áp và luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ, MC Bạch Dương được nhiều người yêu mến. Bởi lẽ đó, chị được mệnh danh là "MC có nụ cười rạng rỡ nhất VTV".

Bạch Dương chia tay VTV3 để chuyển sang VTV6.

Sau này, Bạch Dương chuyển công tác từ VTV3 sang VTV6, nhưng không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh do công việc chính của cô là biên tập và tổ chức sản xuất các chương trình dành cho giới trẻ.

Năm 2017, khi đang giữ chức trưởng phòng, Bạch Dương quyết định rời VTV sau 20 năm gắn bó khiến nhiều người bất ngờ. Lý do mà nữ MC đưa ra là do không còn đủ sức khỏe để làm truyền hình khi mất ngủ và stress liên miên. Hai lần mang thai đầu, nữ MC đều làm việc đến tận ngày gần sinh mới nghỉ. Đến lần thứ ba, chị căng thẳng kéo dài, từ lúc mang thai cho đến khi sinh con.

Tuổi 50 an yên và hạnh phúc, nhan sắc vẫn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng

Về đời tư, Bạch Dương kết hôn cùng ông xã Tạ Tuấn Minh, là bạn học cấp ba. Cả hai có với nhau ba người con gồm 2 bé trai và 1 bé gái. Tuy nhiên cũng giống như những MC của VTV khác, Bạch Dương rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh chồng con trên mạng xã hội.

Trong một lần hiếm hoi, nữ MC tâm sự cảm thấy may mắn khi có một người chồng yêu thương, thấu hiểu cho công việc của vợ từ thời còn làm truyền hình. Hai vợ chồng luôn san sẻ mọi công việc trong nhà, nhất là thống nhất cách chăm sóc và nuôi dạy các con.

Bạch Dương tham gia giảng dạy về chuyên môn truyền hình tại các trường đại học.

Thời gian qua, Bạch Dương vẫn thỉnh thoảng cộng tác với Đài truyền hình quốc gia trong một số chương trình. Ngoài ra, MC Bạch Dương đang tham gia giảng dạy ở các trường có đào tạo ngành truyền hình, làm MC cho một số chương trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, lập một kênh Youtube dạy tiếng Anh cho trẻ.

Chị cũng làm cố vấn, tham gia hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội liên quan tới lĩnh vực: Giáo dục, môi trường...

Nữ MC vẫn trẻ trung, đầy sức sống ở tuổi 50.

Ở tuổi 50, Bạch Dương vẫn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì vẻ ngoài trẻ trung. Mỗi lần đăng ảnh trên mạng xã hội, Bạch Dương lại nhận được cơn mưa lời khen vì vẻ "lão hóa ngược". Để có được điều đó, có lẽ là nhờ cô luôn giữ tinh thần thoải mái, suy nghĩ lạc quan, tích cực, đồng thời chăm chỉ làm đẹp.

Bạch Dương dành nhiều thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Ngoài thời gian dành cho công việc và gia đình, Bạch Dương thường xuyên đi du lịch để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, được hòa mình với thiên nhiên, cây cối. Điều này khiến nữ MC cảm thấy được an yên và hạnh phúc.

Hiện tại, cuộc sống của nữ MC 3 con tràn ngập tiếng cười. Cô dành thời gian cho mình, cho con và gia đình nhiều hơn. MC Bạch Dương đặc biệt chú trọng tới không gian sống.

Cuộc sống của nữ MC trước khi nghỉ hưu sớm ở VTV là 70% dành cho công việc thì giờ hoàn toàn ngược lại. Cô vẫn dành thời gian cộng tác nhưng chỉ 30% cho công việc, còn lại là gia đình.