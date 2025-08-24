Cụ Trần Văn Thanh đã sẵn sàng xuống phố xem diễu binh, dí dỏm cho biết lạc đường khi trở lại Hà Nội sau 15 năm

Cụ Trần Văn Thanh (sinh năm 1950, Nghệ An) từng khiến nhiều người chú ý khi dịp 30/4 vừa qua tự lái xe máy hơn 1.300km vào TP HCM để xem diễu binh, diễu hành. Và dịp Quốc khánh 2/9 này, cụ Thanh tiếp tục “trốn vợ”, một mình chạy xe từ Nghệ An ra Hà Nội để kịp dự Ngày Quốc khánh 2/9. Theo đúng kế hoạch, sáng 22/8, cựu chiến binh U80 đã có mặt tại Thủ đô.

15 năm trở lại, Hà Nội đã đẹp hơn rất nhiều

Gặp cụ Thanh trên con phố Hai Bà Trưng, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng cụ và nghe cụ chia sẻ đôi điều về cảm nhận của một người lính trở lại Hà Nội sau 15 năm. Cụ Thanh cười hiền từ, tự gọi mình là “người lính già”, ngày hôm nay trở lại mảnh đất mình và đồng đội từng gắn bó, cụ không khỏi xúc động bồi hồi.

Người cựu chiến binh và chiếc xe máy cùng nhau tới mọi nẻo đường

“Hà Nội thay đổi nhiều quá, hiện đại hơn rất nhiều, một người lính già như tôi quay lại đây sau 15 năm không còn nhận ra Hà Nội của ngày xưa nữa rồi. Suốt quãng đường chạy từ Nghệ An ra đây, tôi không sai hướng chút nào, ấy vậy mà khi vừa vào tới Hà Nội, tôi đã lạc đường vì mọi thứ đều thay đổi.

Vừa vào tới Hà Nội, tôi còn không biết đi hướng nào, cứ vừa đi vừa hỏi rồi người dân chỉ đường cho. Tôi đi lòng vòng mãi, đi chậm, có khi lại quay lại chính điểm mình vừa xuất phát. Khi tôi chạy xe trên các con đường, thấy phố phường đẹp hơn, sáng hơn, tự nhiên thấy trong lòng vừa vui vừa nghẹn ngào”, cụ Thanh bày tỏ.

Được biết khi vừa đặt chân đến Hà Nội, cụ Thanh đã ghé thăm Lăng Bác nhưng vì không có lịch trình thăm viếng nên cụ đã tới khu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để tham quan. Tại đây, nhiều người dân đã nhận ra cụ Thanh với chiếc xe máy huyền thoại nên xin chụp hình kỷ niệm. Cụ Thanh rất vui vì việc làm của mình đã lan tỏa những giá trị nhân văn và lòng yêu nước sâu sắc tới cộng đồng.

Cụ Thanh vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người

“Có người xin chụp ảnh, có người hỏi chuyện, rồi cũng có người tặng bánh tặng nước hay sẵn sàng tài trợ khách sạn nhưng tôi đều từ chối. Tôi nói tôi mang theo võng rồi, cả chiếc màn bộ đội nữa. Trên xe của tôi cũng có đủ nước uống, bánh ngọt, sẵn sàng cho hành trình ra thăm Thủ đô”...

Cụ Thanh nói rồi chỉ tay ra chiếc xe máy đã theo cụ “phượt” từ Bắc chí Nam, trên xe ngoài chiếc vali đựng đồ dùng cá nhân còn có bánh, nước uống và những vật dụng cần thiết để phục vụ bản thân. Chiếc xe đặc biệt ấy còn có thêm lá cờ đỏ sao vàng, tung bay phấp phới theo dấu chân của người cựu chiến binh đi khắp mọi miền Tổ quốc.

Cụ Thanh từng là một người lính trong kháng chiến. Ở tuổi gần 80, sức khỏe không còn sung mãn, nhưng nhiệt huyết và tình yêu đất nước trong cụ chưa từng vơi cạn. Đối với cụ, dịp 30/4 vừa qua và Đại lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới chính là cơ hội để cụ được tận mắt chứng kiến ngày hội lớn của dân tộc, chứng kiến những đổi thay và phát triển.

Còn sức là còn đi…

Trong những ngày ở Hà Nội, cụ Thanh dự định sẽ đi thăm thú khắp các con phố, trở lại đơn vị cũ, sau đó ghé tới những địa điểm gắn liền với lịch sử. Cụ Thanh cho biết, đã tới Hà Nội sau 15 năm, chắc chắn lần này cụ sẽ đi thật nhiều nơi, ngắm nhìn phố phường thời bình.

Người cựu chiến binh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc

“Tôi cũng rủ nhiều người đi cùng, nhưng họ không đủ sức đi theo. Còn tôi thì thoải mái, mắt chưa mờ, chân chưa mỏi, còn sức là mình còn đi để xem đất nước mình thay đổi. Hòa bình đẹp thật”, cụ Thanh cười nói.

Về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sắp tới, cụ Thanh bày tỏ sự tiếc nuối khi đã bỏ lỡ ngày Tổng hợp luyện đầu tiên diễn ra vào tối 21/8. Trong những ngày tiếp theo, cụ chắc chắn sẽ có mặt tại điểm xem diễu binh, diễu hành để hòa cùng không khí náo nhiệt, hân hoan của người dân.

“Tôi muốn tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Cũng giống như Đại lễ 30/4, hào hùng lắm, xúc động lắm, thế hệ các cháu bây giờ không thể hiểu được cảm xúc của những người lính già như tôi. Những người lính từng chiến đấu để bảo vệ đất nước, nay được tận mắt nhìn đất nước mình đẹp hơn, cảm xúc khó tả lắm”, cụ Thanh chia sẻ.

Cụ Thanh tự hào chia sẻ về những kỷ niệm của mình trong chuyến đi

Trò chuyện cùng cụ Thanh, nghe cụ chia sẻ và xem từng tấm hình kỉ niệm trong điện thoại mà cụ chụp được, mới thấy người cựu chiến binh ấy thực sự rất nhiệt huyết. Cụ kể chuyện về đồng đội, về thời chiến, rồi tới gia đình mình,... lời nào cũng đầy xúc động và tự hào.

Cụ chia sẻ, lần này không phải mình “trốn vợ” như mọi người nghĩ mà vẫn thông báo hành trình cho người nhà thường xuyên. Vì cụ bà không thạo sử dụng điện thoại, cũng không hay cập nhật tin tức nên cụ Thanh phải thông qua cháu mình để liên lạc với cụ bà. Cụ Thanh cũng cho biết, gia đình hoàn toàn không phản đối việc cụ đi xe máy ra Hà Nội xem Đại lễ 2/9.

Trong suốt hành trình, cụ Thanh đã nhận được sự quan tâm, yêu mến của cộng đồng mạng. Người cựu chiến binh ấy chỉ mong muốn hình ảnh đẹp về mình sẽ là một minh chứng sắt đá cho lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ ngày nay được tiếp thêm sức mạnh trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ và dựng xây đất nước.