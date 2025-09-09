Chồng phát hiện vợ mang thai giả sau 1 tháng, càng đau hơn trước hành động của vợ sau đó

Ngày 5/9, một người đàn ông họ Trương tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tìm đến phóng viên để tố cáo việc mình bị vợ lừa mang thai nhằm ép cưới. Sau 10 tháng chung sống, chăm sóc vợ như bà bầu thực thụ, anh mới bàng hoàng phát hiện vợ chưa từng mang thai, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên tinh vi. Câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim này đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Anh Trương kể, anh và vợ quen nhau vào năm 2023 qua mạng xã hội. Sau khi gặp mặt và yêu nhau được 2 tháng, cô thông báo có thai và nói rằng con gái chưa chồng mà chửa thật khó coi nên đề nghị kết hôn.

Biết mình sắp được làm bố, anh Trương vui vẻ đồng ý. Vì thế, anh đã báo với bố mẹ và chuẩn bị sính lễ 166.000 tệ (khoảng 615 triệu đồng) để cưới cô.

Anh Trương cưới vợ khi cô thông báo đã mang thai.

Sau khi cưới, anh chăm sóc vợ hết lòng, bố mẹ anh cũng cố gắng nấu cho con dâu những món ngon để tẩm bổ. Mỗi lần vợ đến bệnh viện khám thai, anh đều đi cùng nhưng anh chưa bao giờ vào phòng khám vì bận đi đỗ xe, lúc quay lại thì vợ đã khám xong, nói cho anh nghe tình hình và đưa ra cả tờ giấy khám.

Anh Trương chưa từng trải qua việc này, nên tưởng khám thai đúng là nhanh như vậy. Hơn nữa, bụng vợ ngày càng lớn nên anh không mảy may nghi ngờ gì, thậm chí anh còn thường xuyên áp tai vào bụng vợ để “nói chuyện với con”. Vợ anh cũng phối hợp rất tự nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là giả.

Ngày qua ngày, đến gần ngày dự sinh , anh Trương vô cùng háo hức vì sắp được làm bố.

Vài ngày trước ngày dự sinh, anh đưa vợ đi khám. Như thường lệ, anh đi đỗ xe, vợ vào khám một mình, rồi lại ra rất nhanh. Lần này vợ anh nói tình hình không tốt, thai nhi bị dây rốn quấn cổ, có thể không giữ được. Cô còn đưa anh xem giấy kết quả.

Mẹ anh Trương không tin, nghĩ chắc bệnh viện chẩn đoán sai, vì trước giờ con dâu mang thai rất suôn sẻ, không có vấn đề gì, sao giờ lại nói mất con? Vì thế, họ đề nghị đổi bệnh viện khám lại.

Kết quả, bệnh viện mới lại nói vợ anh Trương chưa từng mang thai. Họ không tin, lại đổi bệnh viện nữa và kết quả vẫn vậy. Lúc này họ mới tin, cái bụng to của vợ anh Trương là do ăn uống mà béo lên, chứ không phải mang thai.

Không thể chối cãi, vợ anh Trương đành thừa nhận cô chưa từng mang thai, thậm chí vẫn có kinh nguyệt hằng tháng. Lý do cô giả vờ có thai là vì gia đình chồng quá chiều chuộng, còn hơn cả bố mẹ ruột. Cô rất thích cảm giác được mọi người yêu chiều như vậy, nên cứ giả vờ mãi. Cô cũng cho biết thêm, bụng to lên là do cô dùng một loại thuốc, khiến bụng phình to trông như có bầu. Anh Trương rất tức giận, cho rằng chuyện quan trọng như mang thai không thể lừa dối, nhưng vẫn tha thứ cho vợ.

Sự việc mang thai là từ năm 2024, anh Trương đã bỏ qua. Nhưng đến lễ Thất Tịch vừa rồi (Valentine Trung Quốc, ngày 7 tháng 7 âm lịch), anh Trương lại phát hiện vợ mình ngoại tình.

Cô còn cùng người kia đón Thất Tịch và chặn hết người thân trong nhà trên mạng xã hội. Một người bạn chung đã gửi ảnh chụp màn hình cho anh Trương thì anh mới biết chuyện. Hiện tại, anh không thể liên lạc được với vợ, chỉ muốn đòi lại sính lễ nhưng không được nên đành nhờ đến sự giúp đỡ của phóng viên.

Tuy nhiên, khi phóng viên cùng anh Trương đến nhà vợ, vợ anh không có nhà. Bố mẹ vợ cũng nói không liên lạc được với con gái, còn cho phóng viên xem nhật ký cuộc gọi và quả thật không có cuộc gọi nào gọi thành công.

Bố mẹ vợ anh Trương nói, không hề biết chuyện con gái giả mang thai, cũng không biết chuyện cô yêu người khác. Giờ con rể muốn đòi lại sính lễ, họ không thể trả vì hai người đã sống chung một thời gian.

Bức xúc vì cảm thấy bị lừa cưới, anh Trương đã kiện ra tòa, nhờ pháp luật can thiệp.