Mơ tưởng giàu có nhờ địa ốc, người phụ nữ lỗ nặng vì 5 căn nhà

Từ năm 1997 đến 2003, Hong Kong trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế và thị trường nhà đất sụp đổ do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và dịch SARS. Sau đó, giá nhà leo thang suốt gần 2 thập kỷ, cho đến khi thị trường chững lại vào năm 2021. Trong cơn sốt bất động sản ấy, nhiều người trẻ như Charlene đã “lao vào cuộc chơi” với khát vọng làm giàu nhanh chóng. Và rồi, không ít người trong số họ đang trả giá.

Charlene từng là sinh viên ngành điều dưỡng. Khi còn học đại học, cô đã tập tành đầu tư chứng khoán và kiếm được vài chục vạn HKD. Sau đó, cô mua căn hộ đầu tiên tại Thâm Quyến với giá 1,75 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,3 tỷ đồng) vào năm 2015 và nhanh chóng bán lại trong vòng 8 tháng với mức lời hơn 1 triệu HKD (khoảng 3,6 tỷ đồng). Khi đó, cô tin chắc: “Nếu tiếp tục đầu tư nhà đất, có thể kiếm vài trăm vạn mỗi năm, vài năm là chạm tới tài sản hàng chục triệu tệ”.

Cô ôm mộng làm giàu nhờ bất động sản.

Sau đó, cô lần lượt mua thêm 4 căn hộ để cho thuê, 3 ở Trung Quốc, 1 ở Macau. Đến năm 2019, cô trả trước 20% để sở hữu một căn hộ hơn 74m2 ở khu Tân Giới Tây (Hong Kong) với giá gần 9,5 triệu HKD (khoảng 31,7 tỷ đồng) khi chưa đầy 30 tuổi.

Tuy nhiên, điều Charlene không ngờ tới là mình đã “bắt đỉnh” thị trường. 4 năm sau, giá trị căn hộ tại Hong Kong cô đang sở hữu tụt xuống dưới 7 triệu HKD (khoảng 23,4 tỷ đồng), trong khi cô vẫn còn nợ hơn 7 triệu HKD. Điều đó đồng nghĩa với việc cô đang rơi vào tình trạng âm vốn.

“Lúc đó tôi cứ tưởng giá nhà sẽ mãi tăng. Ai ngờ khi rớt thì rớt liền 30–40%”, cô chia sẻ.

Mỗi tháng, Charlene phải chi gần 60.000 HKD (khoảng 200 triệu đồng) cho 5 căn nhà, trong đó có tới 3 căn là âm vốn. Vào thời điểm khó khăn nhất, tài khoản ngân hàng của cô chỉ còn 5.000–6.000 HKD (khoảng 17 - 20 triệu đồng), không dám bán nhà vì bán sẽ lỗ nặng và vẫn phải trả phần chênh lệch cho ngân hàng.

Mặc dù từng có thói quen tiêu dùng “vung tay” như ăn mỗi bữa từ 2.000–3.000 HKD (khoảng 7 - 10 triệu đồng), Charlene thừa nhận hiện nay cô đã phải cắt giảm mạnh, chỉ dám ăn bữa trưa tầm 800–1.000 HKD (khoảng 2,6 - 3,3 triệu đồng), hoặc về nhà ăn cơm. Cô cũng chuyển từ việc mua túi xách hàng hiệu LV, MS sang các mẫu túi chỉ vài trăm đến 1.000 HKD (khoảng 3,3 triệu đồng).

Giờ đây, Charlene thừa nhận 10 năm phấn đấu của cô đã “xóa sạch trong một nốt nhạc”. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ người trẻ nên mua nhà nhưng đừng vay tối đa khả năng. Nếu có 2 triệu HKD, đừng nhắm căn 10 triệu HKD. Hãy chọn căn 4 triệu HKD, mỗi tháng trả tầm 10.000 HKD, vậy mới thực tế và có đường lui”.

Charlene cho biết bản thân quá tự tin, vay nợ tới hơn 20 triệu HKD (khoảng 67 tỷ đồng), gom nhà từ Macau đến Hong Kong, không hề tính đến biến động thị trường. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận: “Mô hình phát triển dựa trên đòn bẩy tài chính quá dễ khiến người ta ảo tưởng. Khi mọi người đều đi vay, kinh tế trông có vẻ tốt nhưng về mặt cá nhân, đó lại là tai họa".

Câu chuyện của Charlene gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người sốc vì cô vẫn ăn uống xa xỉ dù đang gánh nợ chục triệu:

“Nghe đến ăn trưa 1.000 HKD/bữa mà tôi ngã ngửa”.

“Người ta lỗ cả triệu đô mà vẫn sống như rich kid, thật sự nghịch lý”.

“Tôi ở Hong Kong 20 năm, mỗi ngày ăn cá viên, mì hoành thánh, còn cô ấy lỗ tiền mà vẫn sang chảnh”.

Trong khi đí một số khác lên tiếng chỉ trích cô: “Thất bại là vì lòng tham và ảo tưởng dễ kiếm tiền”, “Tưởng đầu tư thành công là vì giỏi nhưng thật ra chỉ nhờ may mắn ban đầu”, “Không đánh giá được rủi ro, chơi đòn bẩy lớn thì lỗ một phát là ra đi luôn”.