Mở tủ quần áo trong phòng tắm khách sạn, người phụ nữ hoảng hồn khi thấy bí mật bên trong

Khi đi thuê khách sạn, một trong những ưu tiên hàng đầu đối với nhiều người là vấn đề an ninh, an toàn. Ấy vậy mà mới đây, một người phụ nữ lại vô tình phát hiện ra bí mật không tưởng bên trong phòng khách sạn của mình, khiến cô cảm thấy sự an toàn của mình đang bị đe dọa.

Theo tờ New York Post đưa tin, cô Diana Álvarez Ramírez sống tại thành phố Puebla, Mexico, mới đây đã đăng tải một đoạn video lên ứng dụng TikTok và thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Cô Diana cho biết bản thân đã thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Khách sạn này trông khá sạch sẽ, gọn gàng và rộng rãi, thế nhưng không ai biết nó lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng bên trong.

Trong video của mình, cô Diana đã bước vào phòng rồi lần lượt mở 2 chiếc tủ quần áo trong nhà tắm để kiểm tra xem có gì bất thường hay không. Khi cô Diana mở chiếc tủ quần áo đầu tiên, nó hết sức bình thường giống như bao chiếc tủ khác. Tuy nhiên, khi người phụ nữ này mở đến chiếc tủ thứ hai, bí mật mới dần dần lộ ra.

Bên trong chiếc tủ thứ hai không kín mà là một cánh cửa khác có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, tuy không có tay nắm cửa nhưng cô Diana có thể dễ dàng cạy cánh cửa này ra bằng thẻ phòng của mình. Mở ra, cô Diana phát hiện phía sau là một lối đi, trông giống một hành lang nhỏ khá ngoằn ngoèo.

Chưa dừng lại ở đó, bên trong hành lang này tiếp tục có một cánh cửa thứ ba bằng sắt. Phân vân một lúc, cô Diana vẫn không kìm nén được sự tò mò của mình nên quyết định mở nó ra dù không biết thứ gì sẽ chào đón mình. Phía sau cánh cửa thứ ba này dường như là một đường hầm tối tăm với đống đổ nát trên mặt đất. Đoạn video kết thúc tại đó, có vẻ như cô Diana đã không tiếp tục đi vào bên trong để khám phá đường hầm đó vì lo sợ nguy hiểm có thể xảy đến với mình.

Cô Diana chia sẻ: "Hãy thử tượng tượng bạn tìm thấy những thứ này trong phòng khách sạn của mình. Ma quái, thật kỳ lạ. Nó dùng để làm gì vậy? Tôi đã đọc được một số bình luận rất đáng lo ngại về những thứ kiểu này trong khách sạn".

Khám phá rùng rợn của cô Diana khi đi thuê phòng khách sạn đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng với hơn 5 triệu lượt xem và hơn 3.000 bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Hầu hết cư dân mạng đều có cùng tâm trạng sợ hãi với bí ẩn bên trong khách sạn này, trong khi một vài người cho rằng đây có thể là đường hầm chống động đất:

"Trông nó giống như một cảnh trong phim kinh dị vậy".

"Có nhiều khách sạn liên quan đến nạn buôn người, phải chăng đây là một trong số đó?".

"Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ dám ở trong một khách sạn như thế này"...

